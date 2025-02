Los 12 mil millones de pesos que “perdió” INSABI

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Nadie sabe dónde quedó la plata ni quién se la debe de pagar a los laboratorios farmacéuticos y fabricantes de insumos médicos a los que desde 2023 (y parte de 2024) adeudó el ya extinto Instituto Nacional de Salud para el Bienestar que dirigió el hoy subsecretario Juan Ferrer; y mientras médicos cubanos adoctrinan a Servidores de la Nación, el IMSS-Bienestar de Alejandro Svarch tampoco termina de reconocer esa abultada deuda que, quiera o no, profundizará en las próximas semanas el desbasto de medicinas en hospitales y clínicas públicas.

Ciertamente que el IMSS-Bienestar tiene asuntos más importantes que atender y no perder el tiempo en asuntos nimios como el reclamo del personal médico de los institutos estatales de salud al que se le quieren degradar sus condiciones salariales al ser recontratados por ese instituto, paliar mínimamente las carencias en insumos para la salud pagándole a sus acreedores. Importante, por ejemplo, hacerse patos con los adeudos para los que el Insabi no dejó reserva alguna cuando Andrés Manuel López Obrador le dio los santos óleos.

Y no son cuentas hechizas o de hule: el sexenio pasado, con la entonces secretaria de la Función Pública Thalía Lagunes, los representantes de las empresas cotejaron y compulsaron una a una las facturas y los reportes de entrega, documentándose el tamaño de la deuda; el Gobierno federal empezó a pagarles, poquito y en piquitos… y luego se detuvo el pago.

Algo así, en su respectiva escala, como le sucedió a los proveedores de Pemex en los tiempos de Octavio Romero Oropeza.

A lo mejor en la Secretaría de Salud a cargo de David Kershenobich algunos revolucionarios funcionarios se imaginan que ese dinero es para que los obesos y obsesos empresarios naden en tinajas de oro como Rico MacPato. Este columnista tiene la pena de decirles que no es plata de cochupos (de esos que ya no existen) sino capital de trabajo que las compañías privadas requieren para adquirir materias primas y empezar a surtir a la brevedad posible los pedidos de la Compra Consolidada 2025-2026 en donde el gobierno ha prometido que ahora sí va a pagar… pero que no ha pagado las cuentas anteriores.

La falta de pago ha limitado el balance de muchas empresas para obtener créditos de capital de trabajo, limitando su capacidad de atender la demanda gubernamental pero, sobre todo, afectando la confianza sobre si habrá retorno de sus inversiones.

Y es que pese a las promesas del joven subsecretario Eduardo Clark de que ahora sí se cumplirán los contratos, el problema es que no todos los contratos están en firme —varias instituciones de salud se niegan a cargar los contratos a la plataforma digital diseñada por Clark— y centenas de tales acuerdos están inmersos en 400 litigios por las fallas de la licitación que empezó en diciembre pasado.

Y si mediando contratos el sector salud de gobierno no paga a sus proveedores, sin contratos, menos. Es fácil imaginar en qué derivará en breve la Dinamarca mexicana.

Consejo Regulador del Tequila, #HechoEnMéxico. La nueva es que, para el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, que encabeza Santiago Nieto, sólo existe una entidad que verifica y autentifica que el Tequila es auténticamente Tequila conforme a todas las características de la denominación de origen de la más mexicana de todos los destilados: el Consejo Regulador del Tequila (CRT) que encabeza Miguel Ángel Domínguez y que dirige Ramón Gonzales.

Los seudo productores de agave y tequilitas de mala muerte —y sus corifeos— se pueden ir despidiendo de un reconocimiento oficial.

“El compromiso del IMPI es clarísimo respecto a que sólo exista un solo órgano certificador, vamos a tener la reunión para ver si hay algún otro detalle en el reglamento y tengamos la mesa de trabajo en materia de piratería, yo tengo la instrucción de Marcelo Ebrard expresa en esta materia”, dijo Santiago Nieto. Y agregó: “queremos darle una centralidad al tema de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas”, en su reciente visita a una de las cunas de la mexicanidad.

En palabras llanas: el CRT es la entidad privada que ha preservado y organizado la funcionalidad de una de las más valiosas denominaciones de origen de México cuyo valor no sólo se mide en litrajes, sino además en canciones, películas y experiencias a granel.

Los productores ilegales, los embotelladores de origen sospechoso, los coyotes que mal pagaron a sembradores y jimadores, se pueden ir despidiendo de tener su certificadora pirata. Sus jilguerillos se desgañitarán en vano ante el original Tequila #HechoEnMéxico.

Vivir apretados. Preste atención: los departamentos en la CDMX tienen una superficie habitable de 79.2 metros cuadrados en promedio, o sea 14 metros cuadrados menor que hace 10 años. Esto concluye el más reciente estudio de Tinsa México by Accumin, que dirige Jesús Ramón Orozco.

Pero en las ciudades más importantes surge el mismo Evento Garapiñado.

De acuerdo a la multinacional de consultoría inmobiliaria, el primer lugar lo ocupa la Riviera Maya, con 70.4 metros cuadrados; sigue Guadalajara, con 76.3; y en tercero, la Ciudad de México, con los ya citados 79.2.

El cuarto lugar lo ocupa Monterrey, con 88.3 metros cuadrados; Mérida en quinto, con 90.3; sexto, Cancún, 93.7; Querétaro, 94.7 en el lugar siete; y en octavo, la Zona Metropolitana del Valle de México con 102.5 metros cuadrados.

En cuanto al apretujadero chilango, las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztacalco presentan las superficies más pequeñas de departamentos, las cuales van entre 55 y 56 metros cuadrados promedio. En el análisis detallado, a mayor detalle, las colonias Juárez y Centro son las que tienen las superficies promedio más pequeñas, con 52 y 54.5 metros cuadrados.

¿Esto es vida, bienestar, progreso?