Expediente Irán. El consenso mínimo de Pekín

Valeria López Vela. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La visita de Donald Trump a Pekín tuvo consecuencias inmediatas para el conflicto en Medio Oriente. Produjo un consenso mínimo entre las dos potencias que hoy organizan buena parte del sistema internacional.

De acuerdo con el boletín difundido por la Casa Blanca, Trump y Xi Jinping coincidieron en dos puntos sobre Irán: el Estrecho de Ormuz debe permanecer abierto y Teherán no debe tener armas nucleares. Puede parecer poco; en la práctica, no lo es.

Estados Unidos y China tienen pocas coincidencias y muchas disputas: chips, inteligencia artificial, comercio, Taiwán y liderazgo global. Pero ambos gobiernos entienden que hay dos cosas capaces de desordenar el sistema entero: una potencia nuclear en el Golfo y una ruta energética internacional convertida en caseta de cobro militar. En Pekín, al menos, coincidieron en cerrar esas dos posibilidades.

Esto tiene consecuencias inmediatas para Irán. En lectura estratégica, el acuerdo mínimo de Pekín modifica el tablero de tres formas.

Primero, Ormuz pierde margen como instrumento de presión. Si Washington y Beijing coinciden en que el estrecho debe permanecer abierto y sin peajes, la ecuación cambia. Irán enfrenta al principal poder militar del mundo y al principal comprador energético del planeta. Eso no lo neutraliza, pero sí encarece su estrategia. Cada intento de administrar el paso deja de verse únicamente como presión contra Estados Unidos y se vuelve una amenaza contra el sistema comercial global.

Segundo, la carta nuclear queda más aislada. China puede seguir comprando petróleo iraní y mantener vínculos estratégicos con el régimen, pero si acepta —al menos en el lenguaje público de la Casa Blanca— que Irán no debe tener armas nucleares, Teherán pierde parte de su ambigüedad diplomática. Durante años, Irán pudo jugar con las diferencias entre potencias: Rusia lo protegía parcialmente, China evitaba confrontarlo abiertamente y Occidente aparecía dividido sobre sanciones y límites. El mensaje de Pekín no elimina esas diferencias, pero muestra las cartas: Beijing tampoco quiere un Irán nuclearizado si eso desestabiliza energía, rutas y mercados.

Tercero, China se convierte en intermediario inevitable, sin ser aliado incondicional. Ese es el punto más delicado de la visita. Beijing no se alineó con Washington contra Irán; protegió sus propios intereses: la estabilidad del sistema marítimo que necesita para importar energía, exportar bienes y sostener el crecimiento.

Así, la lealtad de China está comprometida sólo con ella misma. Puede presionar por la estabilidad sin abandonar la relación estratégica. De hecho, los reportes de hoy señalan que Irán ya empezó a permitir el paso de ciertos buques chinos por Ormuz.

La visita de Trump a Pekín muestra cómo funciona el poder en el siglo XXI. Las guerras ya no se deciden sólo con portaaviones y misiles. También se negocian con rutas energéticas, mercados, chips, cadenas de suministro y acceso al sistema global.