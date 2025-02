Entre el PRI y el PRD

A Morena se le ven las costuras. Y es que al partido, que nació como un movimiento abanderado por López Obrador, le está costando trabajo convivir en su ambigüedad. Si bien el partido se ha manejado en un espectro de izquierda, de combate a la desigualdad y lucha contra la pobreza, el promedio del espectro ideológico de sus integrantes es difuso, tirando al medio.

Esto es porque no hace falta ser de izquierda para ser de Morena, el requisito es no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

La flexibilidad ideológica del partido le permitió la entrada a jóvenes sin experiencia partidista, a miembros del PRD y del PT, a expriistas, expanistas y Verdes. Morena se ha convertido en un mosaico ideológico que aglutina en sus filas a la mayoría de las tendencias ideológicas del país y suma muchos años de trayectoria política. Esta estrategia de afiliación, tenía sentido en un movimiento cuyo principal proyecto político estaba orientado a una sola acción: que López Obrador llegara a la Presidencia de la República.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Tour prohibido de consentidos en Campeche

El objetivo se consiguió con creces y López Obrador fue lo suficientemente hábil para convertir una coalición electoral y una convergencia de intereses políticos en un proyecto político, que sin meternos a discutir resultados, ha sido esperanzador y ha conectado con millones de mexicanas y mexicanos. Los resultados electorales de 2018, respaldan el éxito político de su movimiento y su gobierno. La popularidad de Claudia Sheinbaum en la Presidencia todavía se ve beneficiada de la inercia del gobierno de AMLO. Pero esa inercia no es democrática, ni se reparte homogénea e igualitariamente en las filas de Morena. La inercia no es infinita, se esfuma con el tiempo.

La fragilidad de lo que nos queda de oposición, convierte a Morena en la institución predilecta para hacer política en México, en un asidero para llegar al poder. Junto a la inercia del gobierno de López Obrador, está la herencia que le dejó a su hijo Andrés Manuel López Beltrán quien ocupa la Secretaría de Organización de Morena. En los últimos días ha acelerado el paso para afiliar al mayor número de personas y que Morena se convierta en el partido más grande que ha tenido México. El reto no es menor, en sus mejores tiempos la membresía del PRI sólo era menor a la del Partido Comunista Chino que tiene afiliado aproximadamente al 3.5% de su población. El PRI llegó a afiliar a 20% de la población mexicana, a números de hoy tendría aproximadamente a 26 millones de personas.

Este año el objetivo es tener 10 millones más de militantes, lo que llevaría a Morena a tener 12 millones de afiliados, aproximadamente 9% de la población nacional, 10% del padrón electoral. Se trata, primero, de la construcción del voto duro de Morena, para prepararse ante un futuro próximo en el que el recuerdo de AMLO no compense la realidad política. Segundo, de un proyecto neocardenista para construir un partido de masas que aglutine organizaciones políticas típicas del priisimo como el SNTE. Tercero, de un proyecto que fortalece la imagen de Andrés López Beltrán frente a su partido y que suma a su herencia política.

No obstante, la estrategia tiene desventajas que tienen que ver con el origen del movimiento. Mientras que el PRI fue heredero de un proyecto político que institucionalizó y pacificó la transmisión de poder, luego de las sangrientas transiciones presidenciales, cuartelazos y golpes de la Revolución Mexicana, Morena es heredero de partidos políticos que no ganaron una sola elección y que terminaron por desaparecer, cuya fortaleza no está en la pacificación o institucionalización, sino en el acceso al poder.

Esta condición está haciendo mella. La incorporación de figuras como Miguel Ángel Yunes o Alejandro Murat al partido, ya han causado rechazo por miembros “puros” del morenismo que echaron atrás el palomazo de López Beltrán y mostraron una división entre sus miembros, lo cual se suma a otros fuertes encontronazos en meses anteriores entre líderes del partido. La estrategia no está fuera de riesgos, Morena siempre estará entre el PRI y el PRD.