Del lado de las víctimas

Y nos piden no perder de vista el caso de Pedro Israel Malpica, joven que perdió la vida a manos de malos policías, ante lo cual el Gobierno de Tamaulipas, que encabeza Américo Villarreal, ha decidido ponerse del lado de la madre de la víctima. “No vamos a solapar a nadie, no toleraremos abusos, faltas ni atropellos por parte de los elementos de las fuerzas de seguridad ni de ningún servidor público del estado”, señaló ayer el secretario general de Gobierno, ante la familia Malpica Domínguez. Además, dio cuenta de que el elemento señalado de cometer el crimen se encuentra preso, acusado por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad, mientras los siete elementos restantes enfrentan cargos por ejercicio ilícito de servicio público y encubrimiento. Aclaró que existe una orden de aprehensión en contra de un agente más que se encuentra sustraído de la justicia. Nos aseguran que este asunto sienta un precedente que hace la diferencia respecto de lo que ocurría en el pasado. Pendientes.

Médicos cubanos, otro foco rojo

Por si fuera poco, nos comentan, además de los temas del déficit comercial, el fentanilo y la migración por los que el gobierno de Donald Trump presiona a México, resulta que habrá que empezar a preocuparse por uno más: el de los médicos cubanos. Y es que resulta que el Departamento de Estado —con cuya cabeza, por cierto, hoy se reunirán funcionarios mexicanos— anunció que ampliará la restricción de visados a los que se beneficien de la “explotación laboral” de trabajadores de la isla en el extranjero, en referencia a las misiones médicas. La sanción, precisó, aplicará a funcionarios de gobiernos extranjeros, a quienes se ubique como responsables o como involucrados en esos programas. Es sabido que nuestro país accedió a ellos en el sexenio pasado. El Departamento de Estado considera que esos programas enriquecen al régimen mientras se priva a los cubanos de la atención médica que requieren en su propio país.

Naufragio de Movimiento Ciudadano

Hay quien considera que lo que dejó Dante Delgado —quien aplicó una pausa a su participación en la política por temas de salud— a su relevo, Jorge Álvarez Máynez es una herencia maldita. Y consideran que eso aplica al caso de Tabasco, donde ahora ha saltado un problema grave con su dirigente estatal, Pedro Palomeque Calzada, exalcalde de Tlacotalpa. Y es que resulta que este último se encuentra envuelto en acusaciones por supuestamente haber defraudado a los ahorradores ganaderos tabasqueños, en perjuicio de la Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, por lo que, nos aseguran, si no resuelve este señalamiento y, pronto, Morena y sus aliados le abrirán juicio político para despojarlo de su fuero como diputado local y así hacer efectivas las órdenes de aprehensión que tiene en su contra. Para más referencia nos dicen que se trata del expediente 5771/2023 de la Causa penal 76/2024 por el delito de retención indebida. Ahí el dato y por lo pronto, pendientes.

De Tabasco a Zacatecas

Resulta que el Viaducto Elevado que tanto se empecina en construir el gobernador de Zacatecas, David Monreal, no beneficiará a los habitantes de este estado, pero sí comentan a uno de Tabasco, el empresario Alejandro Calzada Prats. Ahora sabemos que quien recibió el contrato por tres mil 654 millones de pesos es muy cercano a la familia del mandatario. Tanto, que estuvo como invitado especial en su Segundo Informe de Gobierno, evento realizado cuatro meses antes de que se emitiera el “fallo irrevocable” en favor de sus empresas. Dice la senadora del PRI, Claudia Anaya, que el contrato le fue entregado a Calzada de manera directa. En realidad sí hubo una licitación, pero ésta, se ha acusado, fue tan opaca y tan apresurada, que en Zacatecas todo mundo considera que se trató de una asignación directa. En contra de la muy costosa obra se han pronunciado urbanistas, colegios de arquitectos, académicos y tres exgobernadores, pero don David sigue sin ver ni escuchar a nadie.

Entre unidad y congruencia

Y fue el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien justificó la determinación de que la reforma contra el nepotismo se aplique desde el 2030 y no en el 2027, con un argumento: mantener la alianza con el Partido Verde. “Era mejor llegar a un acuerdo”, confesó el legislador, y dejó claro, nos comentan, que la prioridad fue la coalición y no la lucha contra los “hereditarios” del poder. El jaloneo terminó con una reforma descafeinada, ante la que pocos ven la posibilidad de que en la Cámara de Diputados se le pueda mover mucho, aunque nada se puede descartar. Y aunque en Palacio han pedido que en el 2027 Morena no postule a familiares, Noroña dijo que “si ganan la encuesta, pueden participar”. Además, defendió la modificación al asegurar que la decisión fue “colectiva” y no a espaldas de la Presidenta. Por lo pronto, nos dicen, en esta ocasión Morena ha mostrado que la “unidad” puede más que la congruencia. Uf.

“Diputado niega paternidad y pensión”

La activista y autora Diana Luz Vázquez se plantó en la entrada de la Cámara de Diputados, armada con pancartas y megáfono para denunciar a un legislador morenista. “El diputado niega su paternidad y no paga la pensión alimenticia. Se llama Ernesto Prieto Gallardo y es diputado federal por Guanajuato”, apuntó Luz. En tanto, nos platican que la madre de la hija del legislador pidió no revelar su nombre, pues teme por su vida, al referir que el morenista abandonó a la pequeña, quien actualmente tiene tres años y padece una enfermedad. “Quiero dejar en claro que le notifiqué mi embarazo y durante dos años él supo que tenía una hija que tenía una condición de enfermedad. Jamás me dio un peso hasta que metí la demanda de paternidad”, mencionó. La presunta víctima aseguró que el diputado la ha amenazado con hacer que le quiten el trabajo. Te voy a declarar mental y físicamente incompetente para que te la quiten, le decía, según ha revelado.