Que mejor en 2030

Por lo que dijo ayer, la esposa del gobernador de San Luis Potosí tomó la decisión de no participar en el proceso electoral por la gubernatura del estado. Bien se sabe que a los políticos se les aplica el dicho de como digo una cosa, digo otra cosa. No vaya a ser que mañana cambie de decisión. Lo que de nuevo queda a la vista es que en muchos casos la mayoría y el Gobierno suelen ser como los de antes.

Acomodan las cosas para darle gusto a sus aliados o a intereses personales sin importar la relevancia de apurar decisiones, como lo hicieron de manera clara y hasta descarada con la reforma al Poder Judicial.

Al aprobar que se apliquen las reformas en materia de nepotismo a partir de 2030, lo único que hicieron fue acomodar las cosas entre intereses personales, fortalecimiento de singulares alianzas y, de nuevo, mover procedimientos y leyes al gusto.

SLP es uno de los estados en donde no se alcanza a apreciar que la oposición pueda ganar. Más bien está sometida a la vorágine en favor de Morena y sus aliados. No se ve en el corto plazo que pueda estar en manos de otra alianza que no sea la de la mayoría.

El cuestionado Partido Verde no puede ganar solo, para ello necesitan a Morena y al vendaval, todavía vigente en todo el país, que provoca.

Todo esto viene a cuento, porque el hecho de que no se aplique la reforma que impide el nepotismo desde 2027 se aprobó por un acuerdo, entre otros involucrados, para los intereses del Verde, sin perder de vista los de Morena en otros estados.

El presidente del Senado no tuvo empacho en reconocer que una de las razones del cambio de año se debió a un acuerdo que beneficiara al partido Verde, y que, por ello Morena, como su principal aliado, presentó las reservas.

El problema ahora es qué hacer con la propuesta original de la Presidenta de que entrara la reforma en vigor en 2027. Ayer pareció pasar la página, no sin antes recordar cuál era su propuesta y sin dejar de decir lo que dijo. Pareciera que en el Senado se equivocaron en el diagnóstico.

El 2027 también le sirve al suspirante de Guerrero Félix Salgado. En Guerrero no se ve cómo pudiera ganar otro partido que Morena. No necesita aliados, porque es tal su fuerza, a pesar de las enormes contradicciones y adversidades, que no hay manera de que le gane nadie.

Con todo lo que pasa en el día con día, la gobernadora tiene alto nivel de popularidad, lo cual mucho tiene que ver con su apellido. El otro caso en lo inmediato es Zacatecas. La familia Monreal quiere seguir gobernando y a pesar de lo que dijo la Presidenta, el senador Saúl Monreal se apuntó: “El que respira, aspira”.

Aprobaron la reforma a la vieja usanza. En algunas cosas, le digo, son como los de antes.

RESQUICIOS.

Con Trump también cabe aquello de como digo una cosa, digo otra cosa. Tendremos que aguantar sus innumerables amenazas un mes más, ya veremos qué pasa ahora en marzo, la siguiente parada es el 2 de abril.