Agresión arancelaria (3/3)

Ya vimos los cuatro primeros posibles escenarios ante la agresión arancelaria. Primero: el consumidor estadounidense absorbe el arancel, pagando un precio mayor, él sigue comprando, el importador estadounidense continúa importando, y el exportador mexicano prosigue exportando. Segundo: el consumidor estadounidense no paga un precio mayor, no absorbe el arancel, y ni el importador estadounidense, ni el exportador mexicano, son capaces de absorberlo, por lo que el primero deja de importar y el segundo de exportar.

Tercero: el importador estadounidense, echando mano de sus ganancias extraordinarias, absorbe el arancel, el consumidor estadounidense sigue comprando y el exportador mexicano sigue exportando. Cuarto: el exportador mexicano, echando mano de sus ganancias extraordinarias, absorbe el arancel, el importador estadounidense sigue importando y el consumidor estadounidense comprando.

Quinto escenario.

El importador estadounidense, quien paga el arancel, pretende trasladarlo, elevando el precio, al consumidor estadounidense (presión inflacionaria).

Si el consumidor estadounidense no está dispuesto a pagar un precio mayor, el exportador mexicano y el importador estadounidense, suponiendo que tengan margen de maniobra, para lo cual deben tener ganancias extraordinarias, pueden absorberlo entre los dos (50% y 50%, salomónicamente), reduciendo sus ganancias extraordinarias (ganan menos). El consumidor estadounidense sigue comprando la misma cantidad, el importador estadounidense continúa importando la misma cantidad, pero ganando menos, y el productor mexicano sigue exportando la misma cantidad (no hay presión recesiva), pero ganando menos.

Sexto escenario.

El importador estadounidense, quien paga el arancel, pretende trasladarlo, elevando el precio, al consumidor estadounidense (presión inflacionaria).

Si el consumidor estadounidense no está dispuesto a pagar todo el incremento en el precio, sino solamente una parte, podría pagar, salomónicamente, el 33.33% del arancel, el exportador mexicano podría absorber otro 33.33%, y el importador estadounidense podría absorber el restante 33.34%.

En el primer escenario se generan presiones inflacionarias en la economía estadounidense y no se generan recesivas en la mexicana. En el segundo se generan presiones inflacionarias en Estados Unidos y recesivas en México. En el tercero, cuarto, quinto y sexto se generan presiones inflacionarias en la economía estadounidense y no se generan recesivas en la mexicana. De estos seis escenarios, ¿cuál es el deseable y cuál el probable? Deseable: el primero, el que solamente afecta a los consumidores estadounidenses, generando únicamente presiones inflacionarias en los Estados Unidos Probable: dado el porcentaje del arancel, 25, el escenario más probable es el segundo, el que afecta a los consumidores estadounidenses, a los importadores estadounidenses, y a los productores y exportadores mexicanos, generando presiones inflacionarias en Estados Unidos y recesivas en México.

No hay manera de que los aranceles no causen daño, razón más que suficiente para prohibirlos, razón más que suficiente para que el gobierno mexicano no responda imponiéndolos.