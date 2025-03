Ramírez de la O y el ocaso de la Economía Moral

Cómo nunca en la historia moderna se había gastado tanto en programas sociales —bajo la predica de hacer crecer de “abajo hacia arriba” el conjunto productivo del país— ni en unos cuantos proyectos de infraestructura con que se apostó a resolver la dicotomía territorial del “Norte Desarrollado” y el “Sur Subdesarrollado”; pero el sexenio de Andrés Manuel López Obrador obtuvo el crecimiento más pobre en 36 años, un retroceso efectivo de la desigualdad de ingresos y desarrollo regional, y una asfixiante deuda pública que Rogelio Ramírez de la O deja como uno de tantos asuntos urgentes a Édgar Amador, nuevo secretario de Hacienda.

Quienes lo conocieron de cerca opinan que Ramírez de la O nunca estuvo realmente cómodo en el cargo que llegó a ocupar tras el despido de Arturo Herrera, pues ya se encontraba prósperamente retirado. Sin embargo, siendo sueño de casi todo economista el llevar las riendas económicas de su país, accedió a la petición de su amigo tabasqueño a quien en 2016 apoyó a desarrollar las bases programáticas de lo que sería denominada “Economía Moral” a partir del 2018.

Su inserción en el gabinete obradorista se realizó no sin tensiones familiares que le reclamaban un pronto regreso a su rancho en Santa Fe, Nuevo México. Al continuar en el gabinete de Claudia Sheinbaum, las tensiones familiares crecieron.

Parco de palabras, evitaba sostener diálogos públicos, ya fuera con la comunidad inversionista internacional y/o con los medios de comunicación.

Y tal vez no haya existido nunca un secretario de Hacienda “despedido” tantas veces y con tanta antelación: desde junio de 2024 ríos de tinta y bites corrieron anticipando su “pronta salida”. La rebatinga, chismes y grillas por el poder dentro de Morena sin duda le fastidiaron. Como en la novela Asesinato en el Expreso de Oriente, de Agatha Christie, el misterio no era saber quién lo estaba “grillando”, si no descubrir quien no lo estaba “grillando”.

La llamada de Sheinbaum con Donald Trump brindó la coyuntura para su salida, dada la percepción de que el conflicto comercial con Estados Unidos fue superado y no afectará el desempeño económico del país ni las finanzas públicas.

Ojalá así sea, pero nadie puede asegurar que el mandatario estadounidense traiga variadas cartas bajo la manga o que sus cambios de humor sean un ardid en la estrategia de atacar, atacar y atacar.

Ésa es la mayor y poderosa externalidad del país.

Y ya no citemos las internalidades que frenan la inversión, la creación de empleo, el consumo y, por lo tanto, en la expectativa de crecimiento económico. La desaparición de los contrapesos institucionales y una reforma judicial a fuerza de tómbola y elecciones de vodevil que asustan a empresarios e inversores.

Vaya, si el rango de crecimiento del PIB está entre 2.3% y 1.5% para obtener la captación fiscal suficiente para cubrir 57 de cada 100 pesos del gasto público de este año, resulta que un magro crecimiento estimado en 0.6% provocará un hueco que sólo se podría llenar con un apretón de gasto y/o mayor deuda… que este año se tiene programado subirá al precipitado nivel de 18.5 billones de pesos.

La economía moral fracasó. El nuevo secretario de Hacienda tiene ante sí la oportunidad de retomar el realismo y la ardua tarea de recuperar la confianza.

Deslinda Andem a Haces de Cobranza Delegada. No se hagan bolas: la historia sobre la cobranza delegada sobre créditos de nómina comenzó en 2018 con la presentación de una iniciativa de Pedro Haces y Miguel Ángel Navarro… pero el producto final nada tuvo que ver con la propuesta inicial.

Vaya, cuando la Comisión de Hacienda del Congreso de la Unión integró el dictamen de la “Ley de Cobranza Delegada”, adjuntó la propuesta de Haces como uno de los antecedentes, junto a la propuesta que presentó el también senador morenista Casimiro Méndez en 2020.

Y este 2025, el dictamen congelado en 2022 se revivió por parte del senador Cuauhtémoc Ochoa, quien intentó madrugar con una propuesta que poco tenía que ver con la primera propuesta y que, en realidad, representaba en un retroceso en los derechos laborales.

Pero luego de que Sheinbaum frenara la propuesta, los culpables se señalaron y la cabeza de Cuauhtémoc rodó y fue echado de la presidencia de la Comisión de Hacienda del Senado.

Hoy, un mes después, la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (Andem) urgió a entender que una ley que prevenga el sobreendeudamiento de los trabajadores es necesaria, a partir de un planteamiento ajeno al del líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México.

Sin embargo, habrá que cuidar el trabajo legislativo y que el salario sea respetado. Las cartas están puestas y el balón en la cancha del legislativo: dejar de lado los madruguetes y ponderar los derechos laborales.