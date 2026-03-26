› “Trazas de hidrocarburos, trazaaas”

Y fue la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien ayer se dio una vuelta por las playas de Santa Ana en el municipio de Boca del Río, para supervisar la limpieza que se está haciendo tras reportarse un derrame en días pasados. Ayer mismo, ya se conoció que a nivel federal un grupo interinstitucional integrado por las secretarías de Marina, Medio Ambiente y Energía, además de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Petróleos Mexicanos y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha desplegado a más de 2 mil 450 elementos para atender la presencia de hidrocarburos en zonas costeras de Veracruz y Tabasco, desde el 3 de marzo. Un gran apoyo para entidades que más bien se habían visto, nos comentan, con capacidades limitadas. El caso es que la mandataria estatal ayer subió un video a las redes en el que consideró que la playa en la que estaba se encuentra “aparentemente limpia”. Por lo que seguirá la limpieza de lo que definió como “trazas de hidrocarburo, trazaaas”.

› Grecia en el Senado

Muchos lamentaron la conducta de un grupo de senadores morenistas que ayer externaron su solidaridad con uno de los suyos, el legislador Raúl Morón, cuyo nombre fue coreado a viva voz durante la visita al recinto legislativo de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz. ¿Por qué lo hicieron? Las razones nunca quedaron claras —al menos de manera oficial—, pero tampoco hay mucho para la imaginación, pues basta recordar que “¡Morón! ¡Morón! ¡Morón!” —como gritaron los guindas— fue uno de los políticos señalados por la alcaldesa por su presunta vinculación con el asesinato de su esposo, Carlos Manzo. En medio de tanto griterío, Quiroz, quien asistía a la Cámara alta por invitación del senador Emmanuel Reyes Carmona —por cierto, también de Morena—, señaló que aquellas expresiones no le sorprenden, pues ya es parte de la norma en la manera de hacer política de los oficialistas. “Quizá ellos queriendo en su forma de hacer la política, como saben hacerla”, dijo la alcaldesa, sin mayor aspaviento. Uf.

› Prófugos del Plan B

Nos dicen que entre la tormenta de pronunciamientos y acciones de los legisladores en la Cámara alta, ayer, alrededor de la votación del Plan B electoral, quedaron muy exhibidos los nombres de la senadora del PT, Yeidckol Polevnsky, y del senador de Morena, Miguel Ángel Yunes Márquez. Comentan que ninguno de los dos pudo pasar desapercibido a pesar de querer jugarle al muy bajo perfil y desaparecer de la importantísima sesión de ayer. Resulta que ambos solicitaron licencia para separarse de su escaño, con lo que sus suplentes quedaron a cargo de votar por la iniciativa que, entre otras cuestiones, pretende redirigir recursos de Congresos, cabildos y del propio INE a obras públicas y programas. Quienes están muy al tanto de lo que hacen los senadores no dejaron de recordar que en el caso de Yunes, no tiene mucho que pidió licencia. Apenas hace menos de una quincena, el hijo del exgobernador de Veracruz levantó mucho polvo al ausentarse para hacer “un viaje de representación” a Europa. Y, por el lado de Polevnsky, se informó que su fecha de regreso está marcada para este viernes, justamente cuando todos en el Congreso se preparan para tomar vacaciones de Semana Santa. Qué tal.

› Acalorado intercambio

Quienes, dicen, se llevaron el Oscar durante el debate por el Plan B en el Senado fueron la panista Lilly Téllez y el morenista Saúl Monreal. “Todos ustedes están manchados de dinero sucio. ¡Qué bueno que va entrando ahí el coordinador de los mafiosos!”, dijo Téllez señalando al senador Adán Augusto López. La legisladora aseguró que, con dicha reforma, los guindas convertirán las elecciones mexicanas “en la mayor lavadora de dinero de los cárteles para fines electorales”. Las acusaciones de la legisladora fueron inmediatamente respondidas por el menor de los Monreal. El político zacatecano la llamó “hipócrita y farsante” varias veces y la retó a que demuestre sus acusaciones. “¡Narco! ¡Narco!”, gritaba Téllez. Dicen que “el debate” subió tanto de color que la panista incluso se le plantó en tribuna a su compañero, a menos de un metro, para grabarlo con su celular. Ni los llamados al orden de la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, alcanzaron para frenar el encontronazo, en una discusión que —debido a este tipo de sainetes— se extendió hasta entrada la noche.

› Sorpresas entre arrestos del ICE

Nos han hecho ver que con la alarmante cifra de 13 mil mexicanos detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que reportó ayer la Cancillería destacó el arresto de Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, detenido en diciembre pasado por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dicen que la defensa de Gómez Fong ya no sabe si es mejor que su clienta permanezca en un centro de procesamiento migratorio estadounidense o en México, pues lo que le esperaría acá no sería tampoco un camino de rosas. Nos recuerdan que la detenida contaría con una orden de aprehensión vigente desde 2020 relacionada con el presunto desvío de dinero público durante la administración de su esposo. Bertha tramitó un amparo para evitar su extradición, pero no contaba con que últimamente los agentes del ICE no son precisamente los más indulgentes, por lo que un asunto administrativo de carácter migratorio fue suficiente para que esté a nada de ser puesta a disposición de la justicia mexicana. Pendientes.

› Cuestionan pensiones doradas exentas

Llamó la atención que en la discusión para aprobar un tope a las “pensiones doradas” de exfuncionarios de confianza, no faltó quien señaló con todos los dedos a quienes —muchos consideraron— quedaron fuera de esta disposición, como los exministros de la Corte, en particular el ministro en retiro Arturo Zaldívar, que aun cuando funge hoy como coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, cobra una generosa pensión por haber servido al máximo tribunal del país. “Tenemos que ser congruentes, más aún cuando existen pensiones millonarias, grotescas, que no se eliminan”, dijo la diputada priista Nadia Navarro, en referencia al caso de Zaldívar. Cuentan que muy seguramente al exministro no dejó de zumbarle el oído, pues un buen número de legisladores aprovechó este debate para recordar su holgada posición. A esas voces también se sumó la panista Noemí Luna, quien acusó que el también llamado Ministro Swiftie —fan de Taylor Swift—, “percibió ingresos por alrededor de 505 mil pesos mensuales, 6 millones al año, como se ha documentado, entre pensión y cargo público en 2025. ¡Ésas sí son pensiones doradas!”, remató. Auch.