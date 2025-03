“No cualquier fiscalía revisa casos de delitos sexuales”

Ante una agresión, la exsubprocuradora sugiere a las víctimas acudir al servicio médico de inmediato; por la falta de la legislación de sumisión química, el ilícito se trabajaba bajo un supuesto de violación, indica

Cada día es más común que delincuentes utilicen drogas que hacen que a quien se las ponen en sus bebidas o comida pierdan la voluntad.

Todos los días llegan a los servicios de emergencia de los hospitales decenas de personas que están desorientadas y que no recuerdan qué les pasó.

Las cifras de hombres y mujeres que han sido intoxicados por escopolamina o comúnmente conocida como “burundanga”, son muy altas, sobre todo entre los 18 y los 25 años de edad.

Los delincuentes drogan a las personas para robarlos, tomarles fotos comprometedoras para extorsionarlos y también para abusar sexualmente de las víctimas.

Cuando se hace un antidoping, estas drogas casi no aparecen, lo que hace muy complicado saber qué le pasó a la víctima, y además como se pierde la memoria, es difícil de denunciar.

Esta semana platiqué con Nelly Montealegre, durante muchos años estuvo en la Coordinación de Delitos de Género, y ella nos explica cómo podemos denunciar este delito si creemos que alguien nos ha drogado.

NELLY MONTEALEGRE (NM): La víctima te dice: “Me tomé una bebida y ya no supe nada más”. “Me levanté al baño y cuando regresé no me acuerdo qué pasó”, y aunque los estudios no arrojan estas sustancias, porque hay sustancias que no son detectables en los exámenes toxicológicos ordinarios, se tiene que investigar más a fondo.

Si la víctima te dice, por ejemplo, que siente que le duele el cuerpo o que estaba en una habitación en un hotel, no sabía qué le había pasado, se deben de hacer otros estudios que se hacen en las fiscalías u hospitales con los cuales la fiscalía tiene convenio. Muchas veces en la exploración física se puede detectar si hubo alguna penetración.

BIBIANA BELSASSO (BB): ¿Qué hace la autoridad en estos casos?

NM: Se trabajaba bajo un supuesto de violación equiparada, que marca el Código Penal, porque como tal en México no tenemos todavía regulado el tema de la sumisión química; hay algunas iniciativas en la Cámara de Diputados, pero no está legislado como en otros países. Este delito como tal y el delito de violación equiparada en nuestro Código Penal de la Ciudad de México nos permite hacer una denuncia por violación. La regulación de Estados Unidos sí lo permite, ellos sí tienen legislado el tema de la sumisión química.

BB: Cuando no salen los resultados toxicológicos, ¿qué pruebas se pueden hacer?

NM: Se hace un control físico y otros estudios. La exploración física nos dice que si hubo penetración, rastros de semen o algún pelo, entre otros factores que ayudan a determinar si existió una violación.

BB: Si alguien fue drogado, no recuerda nada, ¿qué es lo que tiene que hacer en cuanto vuelva en sí?

NM: Yo sugeriría acudir a las fiscalías, porque las fiscalías de delitos sexuales que se tienen, las especializadas, tienen incluso el paquete de retrovirales, el paquete de VIH, donde les hacen pruebas muy completas. Estos te pueden ayudar a saber desde si puedes tener algún riesgo de embarazo o que hayas sido contagiada de una enfermedad de transmisión sexual. La exploración física que se hace es para identificar si hubo penetración, ya sea vía anal o vía vaginal. Los dictámenes andrológico y el proctológico nos dan estos indicadores de penetración.

BB: ¿Las denuncias se pueden hacer en todo el país?

NM: Las fiscalías de delitos sexuales ya están a nivel nacional. Se cuenta con protocolos de investigación para esos temas, de cómo hacer el abordaje con víctimas y por eso no cualquier fiscalía o cualquier Ministerio Público se atreve a tomar una entrevista, o para recabar una denuncia de una víctima de delitos sexuales, por la especificidad, debe de ser la fiscalía para atención de delitos sexuales.

Es ahí donde se acredita, por ejemplo, el tema de que sí hubo penetración y que no se sabe incluso si fue con protección o sin protección. Es importante acudir a esta fiscalía lo antes posible porque en caso de violación, el paquete de retrovirales, solamente es efectivo si se utiliza poco tiempo después del contacto. Si hay posibilidades de un embarazo también está el tema de la pastilla de emergencia.

Cuando se le informa a la víctima que sí hubo una violación y se hizo sin protección, se le puede proporcionar una píldora del día después si así lo desea. O si en los estudios médicos confirmamos que además encontramos rastro de semen entonces qué quiere decir, que no hubo protección, entonces para que la víctima tome la decisión en esta ventana de tiempo de la píldora de que se encontró semen, está la posibilidad de tomar medicinas contra enfermedades de transmisión sexual.

Si las fiscalías no cuentan con atención especializada, muchas veces derivan a las víctimas a hospitales que cuentan con este apoyo.

En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, se trabaja de manera muy cercana con la Clínica Condesa, ésta también suministra todo este paquete, y en los estados también ciertas asociaciones con algunas clínicas especializadas.

BB: Para la gente que tiene sentimientos encontrados y está pensando denunciar, ¿qué les dirías?

NM: En el caso de las adultas es su decisión de denunciar e incluso no tienen que hacerlo de manera inmediata, pueden hacer su periodo de reflexión, pero sí, lo importante, ante una alerta de que pudo o no pido haber existido una agresión sexual, es acudir a clínicas especializadas.

Por lo que te decía de los paquetes de retrovirales y la corta ventana de tiempo de algunos, para que sean efectivos algunos tienen que tomarse unos en 24, otros en 48 y otros en 72 horas.

Entonces sí es importante, si yo tengo sospecha que fui víctima de una agresión sexual, no lo recuerdo, acudir de inmediato a los servicios médicos.