Teuchitlán: Ofrece Sheinbaum la verdad

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La Presidenta Claudia Sheinbaum ofreció ayer que en el caso del rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, en donde grupos de buscadores encontraron un predio con restos óseos, lleno de vestuario y pertenencias de decenas de mujeres y hombres jóvenes a los que el cártel de ese estado ofrecía trabajo y adiestraban para sicarios y ejecutaban, no construirá “verdades históricas”, en alusión al caso Ayotzinapa.

Dijo que su compromiso es brindar certeza y verdad a las familias de personas desaparecidas con el esclarecimiento mediante información y evidencia científica para deslindar responsabilidades y anunció nueva estrategia contra desapariciones, incluidas reformas para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, equiparar ese delito al de secuestro para homologar penas, así como que el Registro Nacional de Población e Identidad, Renapo, será la única fuente para generar fichas de búsqueda.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: LAS BATALLAS Apache y China Girl

Tal parece que los gobiernos de Estados Unidos y Perú decidieron emprender acciones inmediatas contra el crimen organizado o, al menos, ambos coincidieron en anunciarlo: el Pentágono con el envío al Golfo de México y sus alrededores del buque destructor USS Gravely, equipado con misiles Tomahawk, y el gobierno inca, tras declarar estado de emergencia por 30 días para que militares apoyen a la policía en la lucha antinarco.

El director de Operaciones del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, general Alexus G. Grynkewich, declaró que el USS Gravely, que ha cumplido misiones en el Mar Rojo contra rebeldes hutíes y en la guerra civil en Siria, en 2013, participará en misiones de intercepción de drogas que se dirijan a EU y en la capital peruana, el gobierno declaró la emergencia tras la ejecución de un popular cantante a manos de sicarios del narcotráfico.

Igual que calificó de “tema menor” el descuido de líderes del Congreso y dirigentes de Morena en el Zócalo, la Presidenta Sheinbaum restó importancia al hackeo de su celular, revelado por The New York Times, al aclarar que tanto su número como correo electrónico, no los utilizaba para su comunicación personal.

Si las autoridades estatales y federales esperaban encontrar hornos crematorios como los de Auschwitz o de panaderías en el narco rancho Izaguirre, de Teuchi-tlán, se equivocaron, declaró Raúl Servín, del Colectivo Guerreros Buscadores, al revelar que lo que ellos hallaron fueron restos humanos entre pilas de ladrillos que es adonde metían reclutados para quemarlos.

Mensaje directo: Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena en San Lázaro y muy allegado a la Presidenta Sheinbaum, propone quitar fuero a legisladores y gobernadores.

Identifican a los responsables de la emboscada a militares y efectivos de la Guardia Nacional el fin de semana en los límites de Jalisco y Guanajuato.