› Aviso de lo que viene

Con la novedad de que terminaron ayer los tres días en los cuales los capitalinos, sobre todo los que transitan o laboran por las alcaldías más céntricas, se las vieron negras a causa de las protestas y bloqueos de la CNTE. Vaya capacidad que han desarrollado los profesores de la disidencia sindical para generar afectaciones, a pesar de, en esta ocasión, no haber tenido en el Zócalo una de sus presencias más masivas, nos comentan. Lo que sí dejaron, porque lo repitieron a prácticamente todos los medios, es el mensaje de que van a afectar el correcto desarrollo del Mundial. “Regresaremos en el marco del evento que se está planteando en nuestro país, que es el Mundial del Futbol. Tenemos una consigna que si no abrogan la ley del ISSSTE, no va a rodar el balón. Regresaremos a esta plancha del Zócalo”, advirtieron ayer al levantar el campamento. La amenaza está clara y para muchos sería ingenuo no considerar desde ahora el daño que pueden causar, nos hacen ver.

› Un crujido más en la 4T

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Es sabido que entre los partidos integrantes de la 4T algo se afectó tras la negativa del PT y del Partido Verde a aprobar la reforma electoral enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que más pronto que tarde, ese recelo estaría empezando a ser más evidente. Cierto o no, a muchos llamó ayer la atención que Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del partido del tucán hiciera señalamientos directos contra la alcaldesa morenista de Manzanillo, Rosi Bayardo, a quien varias voces anotan como una de las aspirantes que buscarán obtener la postulación morenista por la gubernatura de la entidad en 2027. Y es que resulta que Escobar, tras una gira por Colima, criticó que haya propaganda ilegal en toda la entidad a favor de la presidenta municipal e instruyó a que el hecho se denuncie. “Ojalá quien lo está haciendo o quien está siendo beneficiado de estas acciones lo condene, porque automáticamente lo que puede proceder ahí es que se le caiga su precandidatura”. Ahí el aviso.

› SNTE o CNTE

Y hablando de temas magisteriales, resulta que el líder del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, fue ahora quien demandó que mejoren las pensiones de los maestros porque actualmente no rebasan el 30 por ciento de su último salario, lo cual es injusto e inequitativo. En particular planteó que así como las aportaciones patronales pasaron de 5.5 por ciento a 13.87 por ciento con los trabajadores del apartado A, también ocurra lo mismo con los del apartado B, donde se encuentran los docentes y el patrón es el Gobierno. Entendido lo anterior la demanda tiene destinatario claro y fue planteada por el también senador morenista a sabiendas de las complejidades por las que atraviesan las finanzas públicas del país y que han sido señaladas por la Presidenta Sheinbaum. Como sea, ahora hay presión tanto por el lado disidente del sindicato de maestros como del lado al que suelen llamar “institucional”. ¿Será que Cepeda aprovecha para plantear lo anterior teniendo de su lado cierta indulgencia por también estar acometiendo como tarea la de afiliar masivamente a profesores al partido Morena?, se preguntaban ayer conocedores del tema magisterial. Uf.

› Suspenden a funcionaria

Finalmente se conoció que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Bertha Alcalde, determinó suspender temporalmente a la funcionaria que ofendió a una policía local afuera del estadio Olímpico, en un caso que se viralizó en las benditas redes y fue conocido como el de “Lady Pepitas”. “No somos iguales, no me hables de tú, yo sí fui a la escuela, a ustedes los quitaron de vender pepitas”, se ve en el video decir a la servidora pública hoy sancionada. El caso es que la fiscalía determinó “la suspensión temporal del cargo de una servidora pública, derivada de una publicación difundida en redes sociales el pasado 15 de marzo de 2026… Será sujeta al procedimiento disciplinario ante el Consejo de Asuntos Internos, instancia que determinará si existe responsabilidad administrativa y, en su caso, las sanciones correspondientes conforme a la gravedad de los hechos, las cuales pueden incluir desde amonestación hasta destitución del cargo”. La señalada, por cierto, aseguró hace unos días que actuó de esa manera porque sus hijos habían sido agredidos. No le alcanzó para librarla.

› No pos sí se entiende

Doble polémica, nos comentan, la que armó la alcaldesa de Soto la Marina, Glynnis Jiménez, primero porque decidió revivir un cobro para el acceso a la famosa y popular playa La Pesca, que se ubica en el municipio que gobierna y después por la forma en que decidió explicar que el pago es vo-lun-ta-rio, mientras simultáneamente clava un cuchillo en una tabla, estando en una cocina. “Pueden entrar todos los días que quieran a la playa, las veces que quieran, la única diferencia es que en Semana Santa, todas las administraciones que ha tenido Soto la Marina hacen lo mismo: piden un apoyo vo-lun-ta-rio, vo-lun-ta-rio, a las personas que van a ingresar a la playa”. Luego explica que ese apoyo se pedirá “por carro no por persona, entiendan”. En otro momento, Jiménez se muestra un poco ofuscada porque, dice, “no sé si esta parte la estoy explicando bien; ya no sé si la gente entiende o no entiende”. Entre los que se han subido a opinar sobre la polémica dicen que sí se entiende, y el cuchillo ayuda mucho a entender eso de vo-lun-ta-rio. Uf.

› ¿Alianza Pemex-Petrobras?

Con la novedad de que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso que, por medio de una alianza entre las empresas petrolera estatal de su país, Petrobras, y la mexicana Pemex, se pudieran explorar yacimientos de crudo en el Golfo de México. El tema no es menor, y ya hay quien piensa que en una de ésas podría empezar a caminar. Es sabido que la producción, sobre todo en aguas profundas, no ha detonado tras la reforma energética y que en los últimos años se redujo. Por lo pronto ayer mismo, de manera paralela, se informó de una visita que estará realizando la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, a México. De ello dio cuenta la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo titular, Juan Ramón de la Fuente, se encuentra en la reunión de ministros de Exteriores de los países de la Celac en Colombia. La información se conoció tras el encuentro que tuvo el mexicano con su homólogo brasileño, Mauro Vieira. Chambriard, según lo informado, tendrá reuniones con Pemex “con miras a una próxima colaboración”. Ahí el dato.