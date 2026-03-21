› Un crujido más en la 4T

Es sabido que entre los partidos integrantes de la 4T algo se afectó tras la negativa del PT y del Partido Verde a aprobar la reforma electoral enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que más pronto que tarde, ese recelo estaría empezando a ser más evidente. Cierto o no, a muchos llamó ayer la atención que Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del partido del tucán hiciera señalamientos directos contra la alcaldesa morenista de Manzanillo, Rosi Bayardo, a quien varias voces anotan como una de las aspirantes que buscarán obtener la postulación morenista por la gubernatura de la entidad en 2027. Y es que resulta que Escobar, tras una gira por Colima, criticó que haya propaganda ilegal en toda la entidad a favor de la presidenta municipal e instruyó a que el hecho se denuncie. “Ojalá quien lo está haciendo o quien está siendo beneficiado de estas acciones lo condene, porque automáticamente lo que puede proceder ahí es que se le caiga su precandidatura”. Ahí el aviso.