Colosio, MC y el 2030

Nos dicen que varias cejas se levantaron ayer durante una asamblea que realizó el partido Movimiento Ciudadano, pues el evento tuvo alientos de política electoral con miras a los comicios intermedios de 2027, pero también a la batalla por la Presidencia en 2030. Pero, sobre todo, nos hacen ver, porque el día coincidió con el 31 aniversario luctuoso del excandidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio, asesinado en un mitin en 1994, y porque el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, su hijo, fue vitoreado por los asistentes al evento de movimiento naranja. Dijo ahí el legislador al tomar el micrófono: “Hoy es 23 de marzo, una fecha que para mí y para millones de mexicanas y mexicanos representa una herida en la historia, pero también una promesa pendiente. He decidido estar aquí con ustedes no para dejar el pasado atrás, sino para honrarlo con acciones en favor del futuro”. ¿Qué tal?

Ojo con Chignahuapan

Nos recomiendan no quitar la vista de Chignahuapan, en donde ayer hubo elección extraordinaria de alcalde. Nos piden, sobre todo, ocuparnos del factor Lira. Y es que, en octubre del 2020, Juan Lira Maldonado, alias El Moco, fue detenido por los delitos de robo de combustible, narcomenudeo y homicidio. En la Sierra Norte de Puebla es del dominio público que se dedica a todo tipo de actividades. En las elecciones del pasado 1 de junio, este personaje ganó la Presidencia municipal, postulado por Fuerza por México. Pero el TEPJF anuló el proceso por irregularidades graves. En la elección extraordinaria de ayer volvió a participar, pero ahora apoyando bajo el agua a la candidata de MC, Yazmín Medina. Dos días antes de la jornada fue cateado un rancho de El Moco, en el cual hallaron armas, la lista nominal de electores y bonos presuntamente para compra del voto. Si gana MC, nos alertan, ya se sabe quién gobernará Chignahuapan. Por lo pronto, pendientes.

De la mano de Layda

Tristemente, el estado de Campeche transitó de ser un estado relativamente tranquilo a vivir en una crisis de seguridad, de la mano de la gobernadora Layda Sansores. En los dos primeros meses de este año los homicidios dolosos aumentaron 40 por ciento, con relación al mismo periodo del 2024. No es un hecho aislado, pues las estadísticas de años anteriores confirman no sólo el alza en este flagelo, sino en otros cinco delitos de alto impacto. Entre el 2022 y el 2024, los tres primeros años completos de la administración de Layda, la extorsión se disparó 239 por ciento, ya que se abrieron 441 carpetas de investigación, contra las 71 del trienio anterior. Los casos de feminicidio aumentaron 81 por ciento, lo que llevó a que la mandataria fuera descalificada por colectivos durante la reciente marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Pero doña Layda no tiene espacio para revisar estadísticas, pues, nos comentan, le quita mucho tiempo la Noche del Jaguar. Uf.

Va para largo el juicio

Conocido por el activismo que realizaba con solicitudes de información, José Luis Moyá enfrenta graves acusaciones legales. La Fiscalía capitalina, se informó, lo detuvo por presuntas operaciones con recursos ilícitos, destacando movimientos financieros ligados una familiar. Actualmente está en prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Desde su reclusión ha denunciado supuesta tortura, pero sus afirmaciones fueron desechadas. En 2006, Isabel Miranda de Wallace lo denunció por extorsión y difamación. Además, un presunto vínculo con Óscar Guerra, excomisionado del Inai, generó en su momento polémica, pues fue señalado por irregularidades en temas relacionados con la institución. Nos aseguran que se prevé un proceso judicial prolongado contra Moyá, ya que no ha podido desvincularse de los posibles delitos de lavado. Atentos.

Voto relevante

En las últimas semanas ha sido notoria la influencia de Gabriela Jiménez en la vida interna de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados. Por ello, quienes saben de temas parlamentarios plantean que debe verse como de alta relevancia el que la vicecoordinadora guinda se haya expresado este domingo en contra de que se pueda echar abajo la solicitud para que se le retire el fuero a su compañero de bancada, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, acusado por el delito de violación en grado de tentativa contra su media hermana cuando era gobernador de Morelos. En una postura institucional, la diputada mencionó que los supuestos errores en la indagatoria “no pueden ser justificación para revictimizar. Si el Ministerio Público no ha construido un caso sólido, que sea un juez quien lo determine, pero jamás debe utilizarse la figura del fuero constitucional como mecanismo para obstaculizar el acceso a la justicia”. Por ello, anticipó que su voto será en contra de que se deseche la solicitud.

Elección judicial e Iglesia

Nos cuentan que, a una semana del inicio de campañas para las elecciones del Poder Judicial, la Iglesia católica optó por entrar de lleno en la misma, por lo que convocó a los 64 aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a pronunciarse sobre el derecho a la vida y su visión de la justicia y los derechos humanos. Fue a través de su semanario Desde la Fe, que la Arquidiócesis Primada de México ofreció sus espacios para que los candidatos envíen videos con sus posturas, los cuales serán publicados a partir del 10 de abril. La Iglesia argumenta que esto es un ejercicio de “responsabilidad ciudadana” en un proceso inédito donde los candidatos no cuentan con los recursos de campañas tradicionales. Además, la publicación expresa su inquietud sobre la transparencia de la elección, señalando que los votos no se contarán directamente en casilla. También llama a los ciudadanos a informarse y a participar activamente en la elección del Poder Judicial, encomendada a la Virgen de Guadalupe. Ahí el dato.