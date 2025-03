Cierre de filas Gobierno-IP

Relevante, nos comentan, el cierre de filas que ha estado procurando el Gobierno de México con el sector empresarial, en momentos críticos, marcados por la imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump. Señal de lo anterior fue que ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, participó en la 109 Asamblea General de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. “Frente al desafío de estos tiempos, mi deseo es que prevalezca la confianza entre empresarios y gobiernos; nada debe estar por encima del bienestar de mexicanas y mexicanos”, refirió la funcionaria e hizo un llamado a mantener la unidad y la grandeza del país. “Si cada uno hacemos nuestra parte, México seguirá creciendo económicamente y tendrá una sociedad más justa y próspera”, dijo, antes de tomar protesta a la directiva que encabezará Octavio de la Torre de Stéffano. Ahí el dato.

Goliza a la justicia

Así que durante su meteórica carrera política de 10 años, el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, le ha metido una tremenda goliza a la justicia. En este lapso se han acumulado al menos 17 denuncias penales en contra de Cuau y sus más cercanos colaboradores, en ocho de las cuales él está señalado como presunto responsable. Ante la Fiscalía de Morelos y la FGR al exfutbolista se le ha acusado de delincuencia organizada, delitos contra la salud, amenazas, violación y otros delitos. Pero ningún agente del Ministerio Público, sea del fuero común o del federal, lo ha tocado ni con el pétalo de un citatorio para declarar. Aunque no es su deporte, el ahora diputado federal de Morena puede presumir de tener el récord de haber bateado dos intentos de desafuero; uno a nivel estatal en 2022 y el reciente a nivel federal. Una pregunta queda en el aire… ¿Cuánto le debe Morena como para jugársela por él? En fin.

Mar agitado en Veracruz

Nos cuentan que el mar en Veracruz está tan agitado, que quien se atreva a meterse al agua correrá el riesgo de ser arrastrado por una ola o, peor aún, ahogarse. La dirigencia del PAN decidió postular como candidata a la alcaldía del puerto a Indira Rosales, cuya cercanía con la familia Yunes no se puede ocultar. La decisión generó inconformidad en varios sectores del panismo, en donde se considera que con esta nominación se premia al “traidor” Miguel Ángel Yunes Márquez. Por lo pronto, Luis Alberto Martín Capistrán, un militante panista con cierto arrastre en la entidad, ya impugnó la designación de Indira, por considerar que el proceso interno del que salió ganadora fue “una farsa”, pues los dados estaban cargados. Lo cierto es que el PAN está en riesgo de perder sus bastiones políticos en Veracruz en las elecciones del próximo 1 de junio. Y hay quien considera que si retiene el puerto de todos modos perderá, pues lo gobernará una yunista. Uf.

Los límites de la alianza

Con la novedad de que el PAN no descartó que las recientes decisiones del PRI, como su apoyo a Cuauhtémoc Blanco para evitar su desafuero, puedan tener un impacto importante en sus futuras alianzas político-electorales, especialmente de cara a los comicios intermedios del 2027. Nos dicen que el vocero nacional del PAN, Jorge Triana, no ocultó su desconcierto ante la postura del PRI, calificando de “extraña” la votación del tricolor en favor de un dictamen que favorecía al exgobernador de Morelos. Esta situación, dijo, les ha hecho “repensar” la relación con el PRI, y “nos reservamos el derecho de tomar cualquier decisión en función de lo que vimos”. No son pocas las voces dentro del panismo que relaman al albiazul reajustar su rumbo y caminar solo, con su propia identidad y no en alianza, pero desdibujado. Por otro lado, en materia legislativa, al estar tan reducida la oposición en general, romper con el tricolor empobrecería aún más la posibilidad de la necesaria contraposición. Está claro que aunque hay alicientes, en el albiazul no quieren dar en este momento mayores pasos hacia la separación. Pendientes.

Bukele y el espejo

Aprovechando que está en cartelera la película de “Blanca Nieves”, no pocos compararon al presidente Nayib Bukele con la reina malvada, al momento de consultarle al espejo quién es la mujer más hermosa. Y es que resulta que el presidente de El Salvador se quiso subir a la tendencia de hacer preguntas al asistente de inteligencia artificial de la plataforma “X”. Así que desde su cuenta estuvo haciendo preguntas a Grok sobre quién ha reducido más la delincuencia y cuál es el país más seguro de América Latina, en espera de que le respondiera su nombre o el de su país, para luego poner a manera de réplica un sobrado autoelogio: “Hay mucha soledad en la cima” o “hace frío en la cima”. El caso es que ayer decidió preguntar también: “Hey, Grok, ¿quién es el presidente más popular del mundo? Responde con una palabra”. Y resulta que la respuesta al salvadoreño le pudo haber caído como un coscorrón, sobre todo, porque hace unos días criticó la situación de seguridad en México. Porque Grok le contestó: “Sheinbaum”.

Tiempo de mujeres

Ayer se dio a conocer que las mujeres se interesan más en participar en los procesos electorales que los hombres. Nos cuentan que este dato se da con base en lo que se registró en la elección del 2024, ya que la participación de ellas fue del 64.3 por ciento, mientras que los hombres registraron un porcentaje del 54.8 por ciento, de acuerdo con los resultados del Estudio Muestral de Participación Ciudadana 2024, realizado por el Instituto Nacional Electoral. El resultado indica que los hombres comienzan a desinteresarse más en los procesos electorales entre los 30 y los 34 años. La brecha es particularmente grande en el grupo de mujeres de 20 a 49 años, a pesar de que éste es un periodo de mayor carga de trabajo y responsabilidades. También menciona que las mujeres incursionan más en otros tipos de participación política y social, y que esto podría deberse a que desarrollan redes sociales más fuertes que les permiten compensar las desventajas que enfrentan. Datos interesantes en tiempos de mujeres.