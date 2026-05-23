• Otra plaga; lanzan SOS

Y fueron ahora productores de plátano los que encendieron las alertas sobre una plaga, en este caso un hongo llamado Foc R4T, que amenaza plantaciones nacionales, y que, para variar, está teniendo su punto de entrada en plátano que se importa por la frontera con Guatemala. Fue la Unión Agrícola Regional de la Sierra del Estado de Tabasco la que ayer dio a conocer en una carta enviada a la Presidenta Claudia Sheinbaum en la que da cuenta de que la producción en esa entidad, ubicada en los municipios de Teapa, Tacotalpa, Jalapa, Cunduacán y Huimanguillo, así como regiones del norte de Chiapas, ha venido padeciendo desde hace años crisis generales por inundaciones de gran magnitud, sequías prolongadas o vientos, lo cual ha provocado disminuciones en la cantidad de hectáreas productivas y por ende pérdida de empleos. Advierten en ese sentido que “el tiro de gracia” será el que se siga importando plátano enfermo. De ahí que soliciten el freno inmediato del ingreso de producto con plaga y también que se les pueda escuchar para que expongan los problemas por los que atraviesan. Que no son pocos. Uf.

• Calificación ratificada a Pemex

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En una semana complicada en temas de calificaciones para el país, resulta positiva la noticia de que Moody’s decidió ratificar la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos, a cargo de Juan Carlos Carpio, dejándola en B1 con perspectiva estable. La empresa del Estado ha señalado que lo anterior da continuidad a la mejora anunciada en septiembre de 2025: “Pemex llega a esta ratificación con resultados financieros sólidos. Al primer trimestre de 2026, la deuda financiera se ubicó en 79 mil millones de dólares, su nivel más bajo desde 2014 y 25% menos respecto a 2018, con una trayectoria de fortalecimiento institucional y financiero”, refirió. Vale la pena no perder de vista que apenas en febrero, Pemex tuvo un regreso exitoso al mercado local de capitales con una emisión de 31.5 mil millones de pesos, la cual tuvo una demanda 2.5 veces superior al monto ofertado. Se ha cuestionado en ocasiones el apoyo que ha recibido del Gobierno, sin embargo, fue ésta una de las razones que llevó a la ratificación de la calificación y a sortear un momento desafiante. Ahí el dato.

• “Misterioso” encuentro entre señalados

Llamó la atención el encuentro que tuvieron ayer en las instalaciones del Country Club de Culiacán los senadores morenistas Javier Corral y Enrique Inzunza quien, nos dicen, cual escapista, así como aparece, desaparece. El caso es que el chihuahuense ha asegurado que el de Badiraguato planea estar presente en el Senado la próxima semana. “Inzunza tampoco se anda escondiendo, incluso me compartió que está pensando acudir la próxima semana a votar en el periodo extraordinario de sesiones”, informó en un mensaje que publicó en las benditas redes. Por cierto que fue en éstas donde se conoció en primera instancia su reunión, gracias a la difusión de una foto que, al estar un poco desenfocada, le agregaba un toque de misterio. Ambos, nos recuerdan, tienen en común que cargan con señalamientos judiciales relevantes, aunque claramente los del segundo en estos momentos resultan más graves pues provienen de la Justicia de Estados Unidos, que lo acusa de tener ligas con el narco y lo ha requerido para enjuiciarlo. Dice sin embargo Corral que su encuentro no tuvo nada de indebido. Ahí el dato.

• Baño al candidato

Tremendo baño de limonada el que le dieron a Antonio “Tony” Flores Guerra, candidato a diputado en Coahuila por la alianza Morena-PT. En el penoso episodio, que se ha conocido en las benditas redes, se aprecia a una mujer arrojar con fuerza el líquido contenido en una jarra al sujeto que también es conocido como Lord Lamborghini por su afición de pasear en costosos vehículos de esa marca por las calles del municipio de Múzquiz. Las imágenes también dan cuenta de un fuerte reclamo que le hace la mujer —“¡¿para qué me besas?!”—, al momento en que se refugia adentro de remolque aparentemente en el que se preparan alimentos. Flores por su parte, sólo agacha la cabeza y da un paso atrás, mientras los integrantes de su equipo miran con sorpresa. Es sabido que en esa entidad el próximo 7 de junio hay elecciones locales para renovar 25 diputaciones. El abanderado morenista no ha querido dejar que el suceso le impacte así que ha asegurado que la vendedora “trae la gorra del PRI… Como pueden ver, yo estoy haciendo mi trabajo y estoy caminando, recorriendo las calles, las plazas, los comercios y yo creo que no debe de haber agresión hacia nadie, hacia ningún candidato”. ¿Qué tal?

• “Para renovarles sus visas”

Con la novedad de que el representante republicano, Carlos A. Giménez, no quiso dejar pasar la oportunidad de poner sobre la mesa del subsecretario Christopher Landau la eventual revocación de la visa de los diputados federales de Morena que forman parte del Grupo de Hermandad México-Cuba que hace unos días lanzaron un pronunciamiento para rechazar que la Justicia de Estados Unidos impute al expresidente de Cuba, Raúl Castro, por asesinato. Y quien aquí ha apoyado esa moción —la de que eventualmente se pueda quitar su vía de acceso a Estados Unidos a varios legisladores guindas— fue ayer Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. “Eso es exigirles coherencia. Si defienden a una dictadura señalada por graves violaciones, incluso en contra de su propio pueblo, que asuman el costo político y personal de estar del lado de los criminales. En México vemos cómo esos mismos legisladores de Morena hablan de soberanía mientras aplauden a un régimen que ha reprimido a su pueblo durante décadas”, sostuvo. La posición de los legisladores morenistas decía: “no aceptaremos la criminalización ni las amenazas de pena de muerte contra íconos revolucionarios”. Uf.

• Siguen protestas en el IPN

Donde las cosas se siguen complicando es en el Instituto Politécnico Nacional, porque no se han terminado de atender los reclamos de estudiantes que ayer mantenían tomadas las instalaciones del Canal Once. Apenas el jueves pasado, alumnos que demandan la renuncia del director general, Arturo Reyes, la aplicación de auditorías y medidas de transparencia en el manejo de recursos del instituto y de la Fundación Politécnico, y mejores condiciones académicas y materiales, incluyendo laboratorios, equipo, infraestructura y presupuesto cerraron el Circuito Interior provocando un severo caos vial. Ayer tuvieron una larga asamblea en la que, según reportes periodísticos, decidieron continuar con sus acciones de protesta. Se tiene previsto que el próximo 27 de mayo se celebre una reunión en la que ya no sólo estén funcionarios del IPN sino representantes de dependencias gubernamentales, la cual sería transmitida en vivo por el canal de televisión de la institución. Pendientes.