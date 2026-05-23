Gracias a los péndulos de la política

Nuestra región está envuelta en un nuevo orden, un viraje del otro lado del péndulo, en los primeros años del milenio, se habló del giro a la izquierda, la marea rosa de las izquierdas latinoamericanas, durante dos décadas dominaron el escenario los líderes como Chávez, Evo Morales, los Kirchner, los López Obrador, hoy varios de ellos están en su ocaso político o en la cárcel, y una gran parte de la izquierda hoy se encuentra cuestionada por sus ligas con el crimen organizado.

Mientras esto surgía, en Europa surgían los Challengers, partidos que surgían aparentemente de la nada, pero que amenazaban lo establecido, vimos surgir a Ciudadanos y Podemos en España, al M5S en Italia, el impactante crecimiento de SYRIZA en Grecia, en mucho impactado por el crecimiento del acceso a Internet.

En muy breve tiempo el mundo pasó del acceso amplio, al texto rápido y sencillo, del texto a la comunicación con imágenes, mientras la pandemia vino a impactar con un salto hacia el streaming y el video, llegando a lo que hoy observamos como el microvideo y el famoso scrolling. En un santiamén llegamos ahí, pero hoy esa exposición ha comenzado a agotarse e impactar en la búsqueda de “lo real”.

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Existe una nueva ola que busca la experiencia, volver a conectar con el sentido análogo de la vida, el contacto con las personas. El péndulo que se movió furioso hacia la izquierda, hacia una búsqueda del “wokismo”, parece que llegó al final. Las encuestas ya lo comienzan a retratar en el mundo, en las tendencias de consumo, y finalmente en nuestro país un camino hacia lo tradicional.

El liberalismo que estaba en crisis se ha levantado y hoy entiende que la gobernanza de lo global que existía en estos últimos años lastimó los intereses de los ciudadanos, que un evento masivo pandémico puso a prueba las cadenas de suministro, la seguridad y la soberanía de cada pueblo, lo de hoy es el intercambio mundial, pero con seguridad hemisférica. Está entendiendo que no se puede aspirar a mejorar otro continente, cuando en el propio se han perdido varios territorios producto del crimen y existen enormes boquetes legales por donde todos los días entran quienes no creen en las instituciones democráticas.

De eso ha tratado mi columna, de tratar de explicar los vaivenes, los desafíos democráticos y las tendencias políticas; de entender quiénes desafían lo establecido, pero también quiénes desafían la democracia. Hoy escribo con emoción, porque hace 5 años en esta casa editorial me dieron la oportunidad de escribir. Pronto me llevaron a las páginas principales y mi columna se volvió un espacio para quienes les gusta el análisis duro y pensar la política un poco distinta. En el camino, el hábito de escribir me llevó a concluir mi doctorado de una manera natural. Hacer una columna, es fácil, dos no es tan difícil, tres seguidas, puede parecer sencillo, pero tener un hábito es todo un maravilloso reto intelectual.

Quiero agradecer a Mario Navarrete, a Adrian Castillo, a Gilda Cruz, quienes desde el primer momento me abrieron la puerta y me animaron a no soltar la “pluma filosa”, escribir te hace detenerte, reflexionar. Sin embargo, llegó el momento de poner una pausa al análisis por proyectos laborales que me emocionan, requieren todo mi enfoque y toda mi capacidad.

A ti querido lector, te agradezco. Agradezco los correos que me llegaron producto de una columna, las puertas que se abrieron y los análisis que derivaron de mis textos. Al igual que los péndulos, llegará el momento de regresar apasionadamente, como cada actividad que desarrollo. Porque qué es la vida sin pasión y sin política.

Por lo pronto, el péndulo ya se movió, surgirán los nuevos actores. Mucho escribí en estos años que lo nuevo aún no se percibía con claridad, que estábamos en una transición, pero que aún no se encontraba. Hoy esa claridad existe.

Quiero recordar lo que me movió a escribir, y me sigue moviendo, construir una sociedad que cuestiona, con libertad y responsabilidad democrática. Por ese México libre que todos queremos ver, en su momento nos volveremos a encontrar.

Gracias.