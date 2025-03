Vuelos delicados

Lo que parecía ser un vuelo de rutina entre Tokio y la Ciudad de México terminó convertido en una experiencia de pesadilla para los pasajeros del AM57 de Aeroméxico, a cargo de Andrés Conesa Labastida. El pasado 17 de marzo, en pleno vuelo, el parabrisas del Boeing 787-8 se fracturó, obligando a un aterrizaje de emergencia en San Francisco, California. El problema no fue sólo el incidente técnico, sino la cadena de omisiones que vino después. De acuerdo con los pasajeros, la aerolínea no sólo omitió una explicación clara y oportuna sobre lo ocurrido, sino que dejó a los viajeros varados en el aeropuerto estadounidense por más de 12 horas, sin apoyo económico para cubrir gastos básicos como comida o traslados.

Para colmo, muchos de ellos, la mayoría sin visa americana, reportaron afectaciones laborales tras no poder presentarse al día siguiente en sus centros de trabajo. ¿Y la respuesta de Aeroméxico? Que el incidente “no fue su responsabilidad”. El malestar crece entre los afectados, quienes aseguran que la versión dada durante el vuelo no corresponde con la realidad. Una empleada habría revelado que el parabrisas no sólo se fracturó, sino que el cristal de la cabina se estrelló, lo cual habría elevado el nivel de riesgo durante el trayecto. Sin embargo, la aerolínea no ha emitido un comunicado adicional, ni mucho menos ha ofrecido compensaciones, lo que ya ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una denuncia colectiva ante Profeco, dependencia que lleva Iván Escalante.

Este episodio revive las dudas sobre la seguridad del Boeing 787, modelo que ha estado bajo la lupa desde hace tiempo. En enero, un avión de United Airlines del mismo tipo perdió altitud de forma repentina, hiriendo a 38 personas. Y en febrero, un 787-9 de Japan Airlines chocó en tierra con un 737-800 de Delta en Seattle-Tacoma. La Administración Federal de Aviación (FAA), a cargo de Chris Rocheleau, ya había ordenado en 2024 la inspección de 895 aeronaves por fallas en sistemas de control de vuelo y en la cabina de mando. A esto se suma ahora el aterrizaje de emergencia de Aeroméxico. La falta de claridad sobre el incidente del vuelo AM57 se agrava por el contexto internacional. Las fallas en los Boeing 787 parecen más frecuentes de lo que la industria quiere aceptar, y el silencio de Aeroméxico sólo alimenta estas inquietudes.

Mientras las autoridades estadounidenses, como la FAA, y mexicanas, como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dirigida por Jesús Antonio Esteva Medina, determinan las causas del incidente, los pasajeros siguen esperando una respuesta. No sólo se trata de una compensación económica, sino de asumir la responsabilidad ética de un servicio que no cumplió con su promesa básica: llevarlos a salvo a su destino. Por lo pronto, la indignación sigue aumentando. Y en Aeroméxico están despistados, pero lo más grave es que se hacen los que desconocen el tema. Y si Aeroméxico no toma cartas en el asunto, podría ser el pasajero más frecuente de la turbulencia mediática que se avecina.

Fortalecen a EMA. Clara Corona, llega a la vicepresidencia de la Comisión Ejecutiva de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), presidida por Raúl Tornel y Cruz. El anuncio dado a conocer en la Asamblea general de la EMA, robustecerá para el periodo 2025-2027 a su Comisión integrada por Tornel y Cruz, Mario Puente, Hugo Gómez, Jesús Rodríguez y Mario Salazar, expertos en materia de normalización e infraestructura de la calidad. Corona, quien ha sido Consejera en la EMA y galardonada con el Premio Nacional de la Mujer 2012, también suma esfuerzos desde la Asociación Civil Mujeres del Sistema de Infraestructura de Calidad (MUSICA), para trabajar por una mayor igualdad, derechos y oportunidades para las mujeres dentro del sector.

Certificación a VW. Volkswagen de México ha obtenido la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, un reconocimiento que también se extiende a sus filiales Volkswagen Group Academy México y Volkswagen Group Services México. Esta certificación refuerza el compromiso de la empresa con la equidad y el respeto a los derechos laborales, promoviendo un ambiente de trabajo inclusivo y favorable para el desarrollo integral de sus colaboradores. Con este logro, Volkswagen de México consolida su responsabilidad social y su apuesta por mejores condiciones laborales dentro de la industria automotriz.

Voz en off. Scotiabank lanza la “Iniciativa Mujeres Scotiabank” para impulsar el empoderamiento femenino en los negocios. Este programa busca apoyar a emprendedoras y empresarias mediante financiamiento, asesoría y herramientas para fortalecer sus proyectos y fomentar la igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial…