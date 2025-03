Se les aparece Nemesio

Pos con la novedad de que oootra vez en un acto público, esta vez en un concierto de música regional, apareció una dedicatoria al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. El hecho de inmediato prendió las alertas, pues lo anterior ocurrió en Zapopan, en un foro de espectáculos. Fue durante una interpretación de la agrupación Los alegres del barranco que en una pantalla aparecieron imágenes del rostro de Nemesio Oseguera Cervantes. Un mensaje poco esperado, nos comentan, en medio de la situación que prevalece tras el hallazgo que se hizo del rancho Izaguirre, un centro de adiestramiento de personas reclutadas de manera forzada para convertirlas en sicarios de esa agrupación criminal. Ante el hecho, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha señalado: “Todos tenemos que hacer lo que nos toca para dejar de normalizar la violencia. No debe suceder en éste ni en ningún otro lugar de nuestro estado. En Jalisco estamos trabajando en todos los frentes para combatir cualquier manifestación de este tipo”.

Ramírez Cuéllar hace ruido

Nos cuentan que ciertos morenistas, de Zacatecas para ser exactos, tuvieron que tomar mucho té de tila para calmar los nervios que les provocó el activismo del diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar. El legislador acudió a un foro sobre la elección judicial, durante el cual se le vio codo a codo con José Narro Céspedes, perteneciente a un grupo ajeno al del gobernador David Monreal. La fotografía de Alfonso y Narro, muy sonrientes, circuló profusamente en redes sociales y en medios locales todo el fin de semana. Pero lo que más acalambró a quienes tienen el poder en Zacatecas, fue la respuesta de Ramírez Cuéllar cuando le preguntaron su opinión sobre el Viaducto Elevado. “Tener agua es lo más importante”, dijo, en referencia al proyecto de construir la presa Milpillas, para dotar del líquido a los habitantes de la capital, de Guadalupe y Fresnillo. Hay prioridades, que no todos ven. Ahí el dato.

De pedir licencia, nada

Como no hay plazo que no se cumpla, ayer se iniciaron, por primera vez en la historia reciente, campañas electorales de más de 4 mil 300 candidatos a jueces, magistrados y ministros, hombres y mujeres, que serán votados el próximo 1 de junio. Arrancaron con la notoria inexperiencia de quien, en vez de de gastar suela, suele gravitar en torno a libros, sentencias, expedientes… El caso es que desde ayer los aspirantes hacen lo que consideran que es lo correcto para convencer al electorado, valiéndose de las redes sociales y de su ingenio, además de recursos propios. Por lo pronto, nos dicen, ayer fue notoria la ventaja con la que abrieron las tres ministras identificadas por su cercanía con la 4T, que buscan repetir en el cargo: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, identificadas como la 3, la 8 y la 22 en el orden del listado de aspirantes que se verá en la boleta. Ninguna, por cierto, estaría pensando en solicitar licencia si las otras no lo hacen. Pendientes.

Mal arranque en Coahuila

Así que Coahuila tuvo un pésimo arranque de año, con una crisis de seguridad que se ve reflejada en el aumento de 11 delitos de alto impacto, entre ellos violación, feminicidio, homicidio y cuatro tipos de robo. Y no se trata de un hecho aislado, pues las estadísticas señalan que la entidad ya arrastraba una situación de crisis. Durante el 2024, el primer año completo de la administración de Manolo Jiménez, crecieron ocho delitos, de entre los que destaca el de feminicidio, con alza de 81 por ciento, comparado con el 2023. Lo peor es que, a sabiendas de que ya se vivía una situación de crisis, el gobernador perfiló un recorte de 10 por ciento a los recursos de la Secretaría de Seguridad Pública para este 2025. Y antes cerró los centros de atención para mujeres, los cuales ayudaban a prevenir la violencia de género. Todo esto lleva a muchos a pensar que brindar paz y tranquilidad a los coahuilenses no está entre las prioridades de don Manolo. Uf.

Aranceles: semana de definición

Y entre quienes siguen de cerca el tema de los aranceles, nos dicen que esta semana inicia con el carrito de la montaña rusa en la parte más alta y a punto de precipitarse a un descenso vertiginoso. Y es que el miércoles 2 de abril es la fecha que ha puesto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para aplicar toda la serie de tarifas que ha estado imponiendo a todo lo que se le ocurre. Al acero y al aluminio, a los vehículos, y ahora los que ha calificado como “recíprocos” sobre los que no sólo México, sino todo el mundo espera definiciones. En 48 días será la fecha crucial y el sector empresarial, no sólo el de origen mexicano sino el que tiene aquí inversiones a partir de lo que Trump diga, tomará decisiones de la mayor relevancia. Por lo pronto, los mercados desde el jueves de la semana pasada mantienen caídas en espera de lo peor. Anoche los de Asia seguían esa tendencia. Nada se puede hacer hasta ahora salvo abrocharse los cinturones. Y esperar lo menos peor.

Golpe al crimen en el sur del Edomex

Y nos piden no perder de vista una acción de autoridades federales y del Estado de México, con la cual se aseguraron al menos 21 inmuebles que pertenecerían a integrantes del crimen organizado. Y es que mediante la llamada “Operación Bastión”, se informó, se catearon fincas, casa, bodegas y sitios donde habría venta de estupefacientes, puntos de vigilancia y casas de seguridad en lugares de difícil acceso en municipios del sur de la entidad como Amatepec, Luvianos, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec y Tlatlaya. “A partir de actos de investigación de campo y gabinete, así como información de inteligencia”, informó la institución, en conjunto con Defensa, Guardia Nacional y Marina, se actuó para intervenirlos y desmantelarlos. La fiscalía estatal refirió también que su construcción se realizó de manera irregular con facilidades dadas por ayuntamientos y representantes populares. Y ha iniciado los procesos de extinción de dominio. Ahí el dato.