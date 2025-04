Constellation Brands y su problema con los aranceles

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Constellation Brands, distribuidora exclusiva de las cervezas Corona y Modelo en Estados Unidos, atraviesa uno de sus momentos más desafiantes en años. Porque más allá de los inconvenientes que hoy vive, tiene uno más, la nueva política de aranceles del gobierno del presidente Donald Trump. Pese al discurso optimista de sus directivos sobre la fortaleza de sus marcas y la lealtad del consumidor hispano, la empresa ha recortado de forma significativa sus proyecciones financieras para el ejercicio fiscal 2025-2026, anticipando impactos negativos derivados de una nueva política comercial estadounidense que grava las importaciones de cerveza enlatada desde México.

Durante una llamada con analistas, el director financiero de Constellation, Garth Hankinson, explicó que la empresa ya ha integrado en sus previsiones el efecto de los aranceles del 25% impuestos por el gobierno de Estados Unidos desde el 2 de abril. Esta medida afecta a las importaciones de cerveza enlatada y envases de aluminio de menos de 20 litros, golpeando de lleno a la estructura de costos de la compañía, cuya operación cervecera depende casi en su totalidad de la producción realizada en México, en sus plantas ubicadas en Nava, Coahuila, y Ciudad Obregón, Sonora.

Como resultado, la empresa ahora prevé una utilidad ajustada por acción de entre 12.60 y 12.90 dólares, muy por debajo de los 13.97 dólares estimados por analistas del sector, lo que encendió las alertas entre inversionistas y provocó reacciones de cautela en los mercados financieros. Este ajuste refleja una presión directa sobre los márgenes operativos de la compañía, que se ve obligada a absorber o trasladar los aumentos de costos a los consumidores, con el riesgo de perder participación en un mercado altamen-

te competitivo.

Si bien no se confirma si estos incrementos serán trasladados al consumidor final, eso sucederá, pero se envía el mensaje de que Constellation se enfocará en controlar los aspectos que están bajo su gestión, como la logística, la innovación en productos y la eficiencia en la distribución. No obstante, esta estrategia se da en un contexto adverso, en el que las políticas migratorias de Estados Unidos también han comenzado a modificar el perfil y los hábitos del consumidor hispano, que representa el 50% de la base de clientes de Modelo. El nuevo escenario impone retos logísticos, financieros y estratégicos para Constellation Brands. La dependencia de insumos como el aluminio importado, combinado con la producción transfronteriza, expone a la empresa a una alta vulnerabilidad ante cambios regulatorios.

Además, la posible pérdida de dinamismo del mercado hispano, por motivos económicos o migratorios, podría debilitar uno de los pilares sobre los que la marca ha construido su éxito en Estados Unidos. Factores configuran un panorama mucho menos favorable para la empresa, que deberá replantear sus estrategias comerciales, revisar su cadena de suministro y considerar nuevas alternativas operativas si quiere mantener su posición en el mercado estadounidense. Aunque sus joyas son Corona y Modelo, que siguen gozando de reconocimiento y preferencia, la presión sobre sus márgenes y el entorno económico incierto representan un freno considerable a sus perspectivas de crecimiento en el corto y mediano plazo. Y a todo esto agregue usted, que la competencia no se está quedando con los brazos cruzados, se les ve innovando y haciendo gran mercadotecnia donde en este negocio ya no sólo hay un preponderante, resultando con esto, beneficiados los consumidores en los mercados en donde se tiene presencia. Un alivio sin duda será la negociación con los aranceles impuestos, pero eso está muy lejos de suceder, al menos no será en lo inmediato.

Alianza Oxxo. La cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, perteneciente al conglomerado Fomento Económico Mexicano (Femsa), firmó un convenio con la empresa Odessa, especializada en la operación de cajas de ahorro para trabajadores. El acuerdo tiene como objetivo ampliar las opciones de acceso a recursos financieros para los colaboradores afiliados en todo el país. Gracias a esta alianza, los usuarios con una cuenta en la Caja de Ahorro administrada por Odessa podrán realizar retiros de efectivo en cualquiera de las más de 23 mil tiendas Oxxo ubicadas en México. Cada retiro tendrá una comisión de 17 pesos y un límite máximo de tres mil pesos por transacción. Esta iniciativa busca fortalecer la inclusión financiera, facilitando el acceso al dinero en efectivo a través de puntos de contacto cercanos y de amplia disponibilidad.

Pagos Fovissste. El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación que instruye la implementación de programas enfocados en facilitar el acceso y permanencia en la vivienda para sus derechohabientes. A partir del 10 de abril, fecha en la que entra en vigor el decreto, el Fovissste deberá diseñar y ejecutar esquemas que incluyan la reducción o congelamiento de intereses en créditos vigentes, así como la posibilidad de cancelar adeudos vencidos o condonar intereses moratorios, en los casos que se definan. Además, se contempla la aplicación de prórrogas y facilidades de pago que permitan a las personas acreditadas ponerse al corriente con sus créditos.

Según el organismo, más de 400 mil acreditados podrían beneficiarse mediante mecanismos como reducción de intereses, congelamiento de saldos, quitas y condonación de deudas. Para llevar a cabo estas acciones, el Fovissste deberá presentar ante su Junta Directiva, en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto, los programas correspondientes, así como sus reglas de operación.

Voz en off. Tiendas 3B, planea abrir entre 500 y 550 nuevas sucursales en 2025 como parte de su estrategia de expansión. Esta cifra superaría las 484 unidades que inauguró en 2024, con lo que alcanzaría un total de 2,772 tiendas en operación, incluyendo las 138 que abrió en el último trimestre del año. Su modelo de negocio ha mostrado solidez, incluso en contextos de incertidumbre económica, y por supuesto es por sus marcas de identidad. Eso sí, quizá lo que le vendría bien es la remodelación de su imagen, algo más innovador no le resultaría mal…