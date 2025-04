Morenistas contra Ariadna Montiel

Muchas cejas se levantaron ayer, nos comentan, al escuchar la forma en la que algunas legisladoras de Morena se expresan de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel. Y es que ya de plano llamarle “tipa nefasta”, como lo hizo una diputada, y además de su mismo partido, como que no deja ver que haya una relación de estima y hasta en duda se podría poner que sea de respeto. Una serie de audios revelados ayer por el periodista Carlos Loret da cuenta de señalamientos muy airados y hasta de exigencias de destitución de la funcionaria, a la que acusan de no atenderlos, y de que en la dependencia a su cargo hay corrupción. Tuvo que intervenir el coordinador, Ricardo Monreal, para que las cosas se tranquilizaran. Más tarde, cuando el asunto llegó a los medios, declaró: “Creo que es un tema de comunicación, que lo vamos a resolver. Considero que la secretaria Montiel es bastante razonable, es una mujer profesional, con actitud y resultados. Para mí es una de las mujeres más eficaces que tiene la Presidenta de la República”. Ahí el dato.

Turismo, cifras récord en Guerrero

Relevante, nos dicen, el dato de que Guerrero registró cifras récord de afluencia durante la Semana Mayor. Y es que el pasado sábado 19 de abril los destinos ancla de la entidad reportaron los siguientes números: Taxco, con ocupación hotelera del 100 por ciento; Acapulco, con 95.2 por ciento, e Ixtapa-Zihuatanejo con 95.3 por ciento. “Guerrero lo tiene todo, y hoy gracias a un intenso trabajo de promoción, al esfuerzo de miles de prestadores de servicios turísticos, restauranteros y hoteleros, así como al trabajo coordinado entre el gobierno y el sector, podemos decir que Guerrero brilla con más fuerza que nunca. Estos datos son la mejor muestra de ello”, señaló a propósito de los indicadores la gobernadora Evelyn Salgado. Y es que, al primer corte de Semana Santa 2025, se registró una afluencia de 316 mil 485 turistas, una ocupación hotelera promedio del 78.18 por ciento y una derrama económica superior a los 2 mil 525 millones de pesos. La mandataria anticipó buenos resultados para los destinos de Guerrero en el próximo Tianguis Turístico que se celebrará en Baja California.

Golpe a Los Mayitos

De la mayor relevancia, nos comentan, el desmantelamiento de un taller de armas al servicio de Los Mayitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa. El golpe del Gabinete de Seguridad, basado en las labores de inteligencia de los agentes a cargo del titular de la SSPC, Omar García Harfuch, incluyó la detención de Joel Alonso, El Gangoso, uno de los principales operadores de los hijos de Ismael El Mayo Zambada y experto en la producción y distribución de metanfetaminas. Los operativos realizados en Puebla, que arrojaron los resultados descritos, revelan que algunos cárteles empiezan a buscar un camino para no depender de la compra de armamento, sobre todo en el extranjero, como lo es el montar sus propias fábricas. El hallazgo de ese taller clandestino, equiparable a las fábricas de explosivos que han sido desmanteladas en Jalisco, obliga a no bajar la guardia ante ese esfuerzo de autosuficiencia que están mostrando los cárteles. Pendientes.

Rosa Icela, al Vaticano

La Presidenta Claudia Sheinbaum decidió darle la mayor importancia a los funerales del Papa Francisco, al enviar como representante de México a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Esta decisión, nos comentan, le quita toda credibilidad a las versiones en el sentido de que la mandataria tenía roces con el Vaticano, por las posturas del padre de formación jesuita en contra de la inseguridad y la violencia. Alguien tendría que decirle a estas voces que, a lo largo de su papado, Jorge Mario Bergoglio hizo señalamientos sobre violencia de todo tipo en muchos países y, en el caso de México, lo hizo con varios gobiernos, desde el encabezado por Enrique Peña Nieto, aunque sus comentarios siempre fueron en forma genérica, sin personalizar. Pero bueno, el hecho de que Rosa Icela acuda a sus funerales, piensan muchos, no sólo es el mejor desmentido, sino la prueba de que la relación con la Santa Sede es sólida y seguirá así.

Pues que siempre sí hubo falla

Con la novedad de que a 40 días de que se lleve a cabo la elección judicial, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, declaró que hay perfiles identificados con el crimen organizado. Esto, es que hay casos de personas que no cumplen con la probidad que establece la Constitución, para ser parte del Poder Judicial. Sin embargo, al ser cuestionado en torno al acuerdo que se impulsa desde las consejerías del Instituto Nacional Electoral a través del cual, de ser aprobado por el Consejo General, se haría una revisión a las más de 3 mil candidaturas para saber si tienen o no antecedentes penales, el legislador consideró que las y los consejeras “van tarde” para aplicar dicha revisión, pues advirtió que en el tema se “debe actuar lo antes posible”. En este embrollo saltan dos cosas, nos hacen ver: primero, que ningún comité de evaluación ha salido a decir que la regó dejando pasar perfiles dudosos, para así detonar una acción correctiva. Y segundo: que será en un filtro extra, que se aplicará tras la elección, como se decida si se da o no el cargo a alguien que resulte ganador. ¿Le dirán que no aun cuando haya eventualmente tenido respaldo popular? Atentos.

Lejos de Dinamarca

Y ya se confirmó que un recién nacido en un hospital federalizado en Macuspana, Tabasco, que presentó un problema de estrés respiratorio, fue atendido con una botella de agua recortada que hizo las veces de campana cefálica. Lo anterior a falta de este aditamento en el nosocomio. La coordinación estatal del IMSS-Bienestar, se informó, tomó la decisión de separar de sus cargos al director del hospital y a directivos del área administrativa. El propósito, dijo Manuel Adalberto Pérez, para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y se determine por qué no había un casco cefálico para la atención del menor. En otras palabras, verán si el desabasto se debía a que no se hizo la petición del mismo o a que simplemente no se los habían surtido. A pesar de estas medidas anunciadas en la conferencia que encabeza el gobernador Javier May, la noticia sigue generando polémica, porque ha venido a dar cuenta de lo distante que aún se encuentra el sistema de Salud de modelos como el de Dinamarca.