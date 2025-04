Para suceder al Papa “se necesita a alguien con autoridad moral”

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Que Francisco haya nombrado a 80% de los cardenales con derecho a votar no representa nada para la Iglesia, señala; se le cumplió su deseo de morir cerca de la gente, asegura

Tras el fallecimiento del Papa Francisco, ¿qué viene en estos próximos días? ¿Cómo serán los funerales del Santo Padre? ¿Cuál es el protocolo del cónclave? ¿Quién podría quedar al frente de la Iglesia católica?

Hemos tenido una profunda plática sobre todos estos temas con Alberto Barranco, embajador de México en el Vaticano.

Alberto Barranco (AB): Existe un protocolo de muchos años. El camarlengo va ante el cadáver del Papa y con un martillito le toca la frente, le pega un golpecito en la frente preguntándole si está bien. Entonces, evidentemente el Papa ya no contesta, pero esa ceremonia es la que permite ya en ese momento que el camarlengo tome las riendas de lo que será la administración del pontificado.

El sábado se van a hacer los funerales, sencillos, a diferencia de otros beatos en este tipo de celebraciones. Va a ser una ceremonia sencilla en la Plaza de San Pedro. A diferencia de otros papas, no se trasladará a las grutas de San Pedro, sino que irá a la basílica de Santa María la Mayor, que era la preferida del Papa Francisco.

Esa iglesia era su favorita. Ahora que salió del hospital en días pasados, desvió la ambulancia que lo llevaba al Vaticano a Santa Marta para darle gracias a la Virgen.

Bibiana Belsasso (BB): ¿Él escogió estar en esa iglesia?

AB: Ésas son disposiciones que él dejó a sabiendas de que su edad avanzada y sus problemas de salud podrían dar un susto en cualquier momento. Entonces él dejó ese tipo de instrucciones.

BB: ¿Lo dejó especificado en un testamento?

AB: No, digamos que es un mensaje, es un escrito que él pone. No es un testamento porque no lo dicta ante un notario, simplemente es su voluntad que la deja por escrito a personas que sabe que la van a atender.

Para el cónclave, el cardenal Juan Bautista Rey, él es italiano, es el que va a convocar al cónclave. Éste se tiene que celebrar antes del 10 de mayo, dentro de 15 días, y se reúnen todos los cardenales, 132 en este caso, que son los que tienen menos de 80 años, capacidad de voto. Hay una misa en la zona de la Capilla Sixtina.

Después, los cardenales pasan a una capilla que se llama de las Lágrimas, donde, en alguna forma, pues digamos que rezan el réquiem al Papa y finalmente se meten a las tareas del cónclave. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? No lo sabemos. Depende del consenso que se vaya dando. Seguramente van a ir descartando a través de las votaciones y van, finalmente, a elegir entre los dos que tengan el mayor número de votos subsecuentes.

Alberto Barranco, embajador de México en el Vaticano, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

BB: ¿Cómo funciona el cónclave?

AB: Está en la tradición de la Iglesia. ¿Ahora, qué pasa al interior del cónclave? Eso es absolutamente secreto. Los cardenales no pueden llevar, obviamente, teléfonos celulares, ni siquiera libro de notas.

BB: ¿Cómo crees que se pueda decantar este cónclave?

AB: Si pensáramos en una Cámara de Diputados, el Papa nombró a la gran mayor cantidad, podemos hablar casi del 80% de los cardenales con derecho a voto que fueron nombrados por él.

Pero yo diría que esto no representa nada en la Iglesia. El que los haya nombrado no quiere decir exactamente que ellos sean absolutamente fieles a lo que él podría haber pensado en sucesión. Yo no creo que el Papa haya dicho “quiero que éste sea mi sucesor”.

Por las circunstancias actuales, si el mundo está envuelto en guerras y hay situaciones muy conflictivas, se necesita una gente con autoridad moral.

BB: ¿Cuál crees que sea la duración de este cónclave?

AB: Yo creo que va a ser una elección rápida, quizás no tanto como han sido algunas otras historias. Creo que ahora podríamos hablar entre cinco y seis días para llegar a un consenso, para que haya el famoso humo blanco y se salga al balcón y se diga “habemus Papa”.

BB: ¿Qué te pareció el último mensaje del Papa, con esta fortaleza de salir al balcón, pedir el cese al fuego en Gaza, esto influirá en lo que suceda a futuro?

AB: Yo creo que el Papa, a sabiendas de que sus días estaban ya reduciéndose, pues hizo un condensado año con año. La bendición, esta que se da de Roma al mundo, urbi et orbi, siempre lleva un mensaje de carácter, vamos a decir, terrenal sobre lo que está ocurriendo en el mundo.

Esto, pues lo recalcó ayer (domingo) el Papa, él quiso estar presente a pesar del viento frío que se estaba dando en ese momento en Roma, él quiso estar presente, quiso que, si bien él ya no pudo leer el mensaje, bueno, que se leyera íntegro; habla sin ningún tapujo de las cosas que él creía que eran el equilibrio, que era la salida, pues, del mundo para ser más habitable, más humano.

BB: ¿Cómo se veía el Papa Francisco en sus últimos días?

AB: Desde los últimos días antes de ser hospitalizado, tenía la cara muy hinchada; esto implica que había tenido fuertes dosis de cortisol. Después las manos las empezó a tener hinchadas y, finalmente, ya sentía la dificultad para respirar. Sentía que ya la enfermedad le iba avanzando paulatina y finalmente llegó al hospital cuando ya tenía encima un problema grave de la cuestión pulmonar.

Pero se le cumplió su deseo de morir cerca de la gente, de sentir a su pueblo cercano en los últimos momentos.

BB: Ahora, él decía, nos platicó el día que lo entrevistamos, que era un año muy importante para él y para la Iglesia por el jubileo que se va a dar en Roma este año. ¿Qué pasa con el jubileo, con el nuevo Papa? ¿Cómo cambian las cosas?

AB: El jubileo se mantiene, si bien se altera; por ejemplo, el domingo iba a ser la canonización de Carlo Acutis, el santo millenial, un muchacho que murió a los 19 años, pero que hizo una vida intensa en las redes sociales evangelizando. Este santo iba a congregar una gran multitud. Se pueden posponer varias cosas, pero no se cancelan.

El Vaticano sigue avanzando y los secretarios de Estado se mantienen como tales, se mantiene el secretario, el jefe de Estado, se mantiene todo el aparato del Vaticano; eso no se altera definitivamente.

BB: ¿Y los proyectos que tenía el Papa Francisco continúan?

AB: Continúan. Para una canonización se requería que la figura del Papa, bueno, va a haber un Papa, por eso se pospone hasta que haya uno. El Papa reasume todo este tipo de compromisos que se tenían, en este caso, a la canonización, pero también de cara al jubileo. Eso se mantiene tal cual, no habrá ninguna variación, independientemente de cuál sea el sino del propio Papa.

BB: ¿Qué me dices tú, en lo personal, del Papa Francisco?

AB: Pues, decir nada más que el gran legado del Papa es el de un hombre que estaba cercano, un hombre que abrazaba a la gente estando no con ellos, un Papa ausente, pero presente. Vamos, la gente sentía que estaba con ellos, independientemente de si estaba cerca o estaba lejos.