Sobre América Latina

América Latina es la región más desigual del mundo. El 50% de la riqueza está concentrada en el 10% de la población más rica. El 80% de los latinoamericanos viven en ciudades, sin embargo, más del 50% de la población se emplea en la informalidad.

La región es altamente dependiente de los commodities, lo que las convierte en economías vulnerables a cambios en precios internacionales. Es una región que alberga dos de las economías más importantes del mundo, Brasil y México, en la que también hacen parte economías pobres como Haití o Nicaragua.

América Latina alberga a más del 8% de la población mundial, después de Asia, África y Europa. La región es la cuarta más poblada del mundo y se caracteriza por tener una población joven, con gran diversidad étnica, lingüística y cultural. Además del español y el portugués se hablan más de 400 lenguas indígenas. La región es una mezcla de culturas que conviven con sus raíces y con la innovación que está a la vanguardia mundial.

En las últimas décadas, latinoamericanas y latinoamericanos han estado muy presentes en la vida de miles de millones de personas en todo el mundo. La muerte del Papa Francisco, Jorge Bergoglio y de Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura, da muestra del peso político, social y cultural de la región en el mundo.

El Papa Francisco no sólo fue el primer Papa latinoamericano, sino también un digno representante de su pensamiento: hizo hincapié en pensar en las periferias, en el respeto al medio ambiente, en la procuración de la paz y hermandad entre todas las personas. Su popularidad no residía únicamente en sus intentos por reformar la Iglesia, muchos de ellos infructuosos, sino en dotar su discurso y presencia de empatía, humildad y humanidad, lo que resultó no sólo en respeto y devoción, sino genuinamente en cariño, admiración y aprecio.

Por otra parte, Mario Vagas Llosa, el último Nobel de Literatura de la región, es un fiel representante del boom latinoamericano y una referencia obligada para entender las dinámicas políticas, los conflictos sociales, las dictaduras, los ejércitos en América Latina. Siempre criticado, primero por comunista, luego por socialista y luego por derechoso, lo que se le ha reconocido a Vargas Llosa es siempre la determinación por defender sus ideas frente a cualquier persona. En México, Vargas Llosa es recordado por sus debates con Octavio Paz y por acuñar el término de la “dictadura perfecta” y su discusión sobre cómo el poder en manos del PRI logró captar no sólo estructuras sociales y empresariales, sino también a los intelectuales.

Tan sólo estos dos sucesos, se prestan a reflexionar sobre la importancia de la región en el mundo. Sobre la popularidad de Lionel Messi y la Selección Argentina de Futbol, el jogo bonito brasileño y su carnaval, el reggaetón portoriqueño y colombiano, el cine mexicano, las Fintech, el pop, el arte y, en general, los grandes aportes que esta región desigual, pero ultraproductiva, da a la humanidad.