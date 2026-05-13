› Se le aparece el sombrero

Cuentan que el que tiene muchísima suerte para ser incomodado en espacios públicos —tanto aquí en México como en el extranjero— es el senador Gerardo Fernández Noroña. Cuando no es en el avión o en el aeropuerto, lo confrontan en restaurantes, mítines y hasta en sus paseos por el extranjero. Esta vez le ocurrió en Pátzcuaro, Michoacán. A diferencia de lo que él narró en sus redes, algunas personas que lo vieron, y que lo grabaron, reportaron que no todo fue miel sobre hojuelas para el legislador, pues fue increpado por integrantes del Movimiento del Sombrero, al que pertenece la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, a quien Noroña ha atacado siempre que puede. Bueno, pues dicen que esta vez que le tocó jugar de visitante, los del Sombrero aprovecharon para demostrarle que Grecia —quien ya ha expresado públicamente que buscará la gubernatura de Michoacán— tiene quién la apoya. Ante ellos sólo se vio al senador —con una risa nerviosa— decir: “Eso se verá, yo estoy con (Raúl) Morón”.

› Tiro cantado en NL

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Dicen que Nuevo León debe prepararse para lo que parece una batalla interna de mujeres. Porque ya empiezan a perfilarse algunas aspirantes a esa contienda. En el caso de Morena es un hecho además que habrá un duelo interno precisamente entre políticas: la extitular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y la exalcaldesa de Escobedo y exjefa de la Unidad de Asuntos Religiosos y Prevención Social de Segob, Clara Luz Flores. Y es que esta última sorprendió ayer al declararse “muy lista y muy preparada” para subirse a la contienda, con lo que dejó claro a Clouthier que no tendrá vía libre. Y, aunque dicen que hay sectores dentro y fuera del partido que dudan de las posibilidades de Clara Luz —nada más porque quedó en cuarto lugar en la pasada elección por la gubernatura—, la también exlegisladora dijo que buscará nuevamente el cargo aun cuando está consciente de que enfrentará ataques de sus adversarios políticos. Por eso llamó a la unidad de todos los aspirantes. Aunque hay quien considera que lo que habrá será batalla.

› Ponen un alto a Waldo

Y hablando de Nuevo León, llamó la atención el freno que impuso la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena al senador Waldo Fernández, otro aspirante a la candidatura guinda a la gubernatura de ese estado. El órgano disciplinario del partido determinó que el legislador incurrió en proselitismo anticipado en varias revistas locales. Dicen que incluso le tocó reprimenda al medio de comunicación morenista Regeneración, por hacerle el caldo gordo a Waldo y promover su imagen. Nos dicen que el apercibimiento a Fernández no es el primero que emite la CNHJ de Morena bajo la nueva dirigencia nacional de Ariadna Montiel, pues el mismo árbitro también le marcó un alto a la senadora Julieta Ramírez, quien busca la gubernatura de Baja California. A ella le ordenaron suspender su promoción —también anticipada— en bardas y volantes. Frente a estos ejemplos, nos dicen que hay un mensaje claro de Montiel para quien esté cargando baterías para competir por algún cargo de elección popular el próximo año: Como señala el refrán, “cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”.

› Marx vuelve a la carga

Si usted pensaba que el polémico exdirector general de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, sí, el mismo que se atrincheró en su oficina por casi una semana tras su destitución, había salido de la escena pública, está en un error. El encargado de diseñar los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana —y a quien le tuvieron que corregir varias planas— reapareció para convocar a una marcha el próximo viernes 15 de mayo para exigir que la Secretaría de Educación Pública ¡sea refundada! De ese tamaño su causa. Según el exfuncionario, quien, se ha denunciado, también se negó a incluir a nuestras heroínas en los libros de historia, la dependencia encargada de la política educativa federal necesita que se “le limpien las cloacas”, las mismas que, afirma, han “pisoteado” y hasta “pervertido” el trabajo que él hizo. Y aunque muchas personas dudan del éxito de la convocatoria de Arriaga, nos hacen ver que, con mucha astucia, el que fue uno de los personajes centrales del lopezobradorismo juntará su protesta con el ruido que ya de por sí habrá entre el magisterio, con las movilizaciones de la CNTE. Pendientes.

› ¿Víctimas o victimarios?

Comentan desde la Fiscalía General de la República que en ese órgano dirigido por Ernestina Godoy nadie compra la versión de que los exmandos navales Fernando y Manuel Farías Laguna —ambos implicados en una red de huachicol— son “chivos expiatorios”. En una reunión informal que sostuvo la fiscal Godoy y sus fiscales especializados con representantes de los medios de comunicación, los funcionarios de la FGR comentaron que contra los hermanos sobran pruebas sólidas, entre ellas un peritaje de voz que, para desgracia de los abogados que ya preparan el guion del martirio, no presenta edición, montaje ni magia manipuladora de la inteligencia artificial, según se ha comprobado. De modo que, dicen, el recurso epistolar y de víctimas del sistema al que han recurrido los exmarinos señalados poco eco harán frente a las evidencias que reúne la Fiscalía no sólo en aras de traer un marcaje en este caso específico, sino en general contra el tráfico de hidrocarburos, que por cierto representa una de las más grandes fugas de capital de las arcas públicas.

› Escalada Morena vs. PAN

Y nos piden no perder de vista que la intentona de Morena de llevar a juicio político a Maru Campos no quedará sin respuesta de parte de la oposición y en particular del partido al que pertenece la mandataria, Acción Nacional. Y es que apenas se conoció que los guindas han decidido ocupar el recurso de la calle y la movilización para meter presión al gobierno estatal, la respuesta del aparato albiazul también se ha hecho notar. Y es que lo que era lógico era que la dirigencia nacional, como finalmente ocurrió, cerrara filas con la mandataria de Chihuahua y le subiera de tono al discurso contra Morena, partido al que señala de estar asociado al crimen organizado. Es decir, nos comentan, apuntando las baterías hasta el complejo caso de Sinaloa sobre el que piden retiro de fuero y desaparición de poderes. En la escalada ayer llamó la atención que las voces de los gobernadores panistas hicieran eco a los amagos morenistas de movilización contra Campos. Cada uno ayer apareció en las redes para solidarizarse con su par de Chihuahua, a la que dedicaron una multiplicidad de elogios por su desempeño en materia de educación, salud y seguridad. ¿Se avecina una escalada? Pendientes.