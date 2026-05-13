› Escalada Morena vs. PAN

Y nos piden no perder de vista que la intentona de Morena de llevar a juicio político a Maru Campos no quedará sin respuesta de parte de la oposición y en particular del partido al que pertenece la mandataria, Acción Nacional. Y es que apenas se conoció que los guindas han decidido ocupar el recurso de la calle y la movilización para meter presión al gobierno estatal, la respuesta del aparato albiazul también se ha hecho notar. Y es que lo que era lógico era que la dirigencia nacional, como finalmente ocurrió, cerrara filas con la mandataria de Chihuahua y le subiera de tono al discurso contra Morena, partido al que señala de estar asociado al crimen organizado. Es decir, nos comentan, apuntando las baterías hasta el complejo caso de Sinaloa sobre el que piden retiro de fuero y desaparición de poderes. En la escalada ayer llamó la atención que las voces de los gobernadores panistas hicieran eco a los amagos morenistas de movilización contra Campos. Cada uno ayer apareció en las redes para solidarizarse con su par de Chihuahua, a la que dedicaron una multiplicidad de elogios por su desempeño en materia de educación, salud y seguridad. ¿Se avecina una escalada? Pendientes.

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