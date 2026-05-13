› Se le aparece el sombrero

Cuentan que el que tiene muchísima suerte para ser incomodado en espacios públicos —tanto aquí en México como en el extranjero— es el senador Gerardo Fernández Noroña. Cuando no es en el avión o en el aeropuerto, lo confrontan en restaurantes, mítines y hasta en sus paseos por el extranjero. Esta vez le ocurrió en Pátzcuaro, Michoacán. A diferencia de lo que él narró en sus redes, algunas personas que lo vieron, y que lo grabaron, reportaron que no todo fue miel sobre hojuelas para el legislador, pues fue increpado por integrantes del Movimiento del Sombrero, al que pertenece la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, a quien Noroña ha atacado siempre que puede. Bueno, pues dicen que esta vez que le tocó jugar de visitante, los del Sombrero aprovecharon para demostrarle que Grecia —quien ya ha expresado públicamente que buscará la gubernatura de Michoacán— tiene quién la apoya. Ante ellos sólo se vio al senador —con una risa nerviosa— decir: “Eso se verá, yo estoy con (Raúl) Morón”.

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