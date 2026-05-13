› Tiro cantado en NL

Dicen que Nuevo León debe prepararse para lo que parece una batalla interna de mujeres. Porque ya empiezan a perfilarse algunas aspirantes a esa contienda. En el caso de Morena es un hecho además que habrá un duelo interno precisamente entre políticas: la extitular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y la exalcaldesa de Escobedo y exjefa de la Unidad de Asuntos Religiosos y Prevención Social de Segob, Clara Luz Flores. Y es que esta última sorprendió ayer al declararse “muy lista y muy preparada” para subirse a la contienda, con lo que dejó claro a Clouthier que no tendrá vía libre. Y, aunque dicen que hay sectores dentro y fuera del partido que dudan de las posibilidades de Clara Luz —nada más porque quedó en cuarto lugar en la pasada elección por la gubernatura—, la también exlegisladora dijo que buscará nuevamente el cargo aun cuando está consciente de que enfrentará ataques de sus adversarios políticos. Por eso llamó a la unidad de todos los aspirantes. Aunque hay quien considera que lo que habrá será batalla.