› Ponen un alto a Waldo

Y hablando de Nuevo León, llamó la atención el freno que impuso la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena al senador Waldo Fernández, otro aspirante a la candidatura guinda a la gubernatura de ese estado. El órgano disciplinario del partido determinó que el legislador incurrió en proselitismo anticipado en varias revistas locales. Dicen que incluso le tocó reprimenda al medio de comunicación morenista Regeneración, por hacerle el caldo gordo a Waldo y promover su imagen. Nos dicen que el apercibimiento a Fernández no es el primero que emite la CNHJ de Morena bajo la nueva dirigencia nacional de Ariadna Montiel, pues el mismo árbitro también le marcó un alto a la senadora Julieta Ramírez, quien busca la gubernatura de Baja California. A ella le ordenaron suspender su promoción —también anticipada— en bardas y volantes. Frente a estos ejemplos, nos dicen que hay un mensaje claro de Montiel para quien esté cargando baterías para competir por algún cargo de elección popular el próximo año: Como señala el refrán, “cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”.