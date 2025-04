Los aranceles si están pegando a los agricultores mexicanos

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El diputado federal Mario Zamora Gastélum presentó un punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados para exhortar a las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Economía a instalar una mesa de trabajo intersecretarial que, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, mitigue los efectos de los aranceles impuestos al jitomate mexicano, con especial atención en los productores de Sinaloa.

En su argumentación, el integrante del Grupo Parlamentario del PRI destacó que los aranceles del 20.91 por ciento anunciados por el Departamento de Comercio de Estados Unidos el 14 de abril de 2025 amenazan la competitividad del jitomate mexicano y la estabilidad de miles de familias.

+++

Es innegable que diversas partes del país, la violencia y la inseguridad son el pan de cada día y las noticias dan cuenta de ello. Bloqueos de carreteras, asesinatos, robos en carreteras y en las calles de las ciudades y poblaciones medianas y pequeñas sucedes constantemente. Sin embargo, no todo es malo en el país.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer recientemente los resultados de su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en la cual destaca un dato importante, el municipio de Querétaro registró un significativo avance en la percepción de seguridad entre su población, al pasar del lugar 57 al 13 en el ranking nacional.

En diciembre de 2024, apenas el 33.9 por ciento de los habitantes de esa población se sentía seguro, mientras que el 66.1 por ciento reportaba sentirse inseguro. Para marzo de este año, la percepción dio un giro: el 60.2 por ciento de los encuestados manifestó sentirse seguro y solo el 39.8por ciento inseguro, lo que representa una mejora de 26.3 puntos porcentuales, la más alta registrada a nivel nacional.

+++

Como Presidenta, Claudia Sheinbaum comenzó a construir, con sus coordinadores del Congreso, Adán Augusto y Ricardo Monreal, una forma de erradicar esa frases de narco-candidata y narco-gobierno que se viralizaron en las redes. Sin embargo, en muchas ocasiones se grito narcogobierno, como herencia que dejo el tabasqueño.

Naturalmente que fueron los asesores de Palacio Nacional los que presentaron una propuesta de reforma para controlar las telecomunicaciones, incluyendo las redes sociales, pues para la Presidenta ya no eran las benditas redes sociales que veía con buenos ojos López Obrador, más bien malditas redes sociales.

Saben en Palacio Nacional que, controlando las telecomunicaciones con las redes sociales, primero, eliminarán la frase de narco-gobierno que les dijo el Presidente Donald Trump, y segundo, evitarán más ofensas a este gobierno.

Es decir, la reforma que presentaron en el Congreso y que sin duda pasará sin el menor problema porque Morena y remoras cuentan con los votos suficientes de los dos tercios, lleva la etiqueta de controlar que se debería de publicar y que no, que contenidos en radio y televisión se podrán difundir y una severa restricción en las redes sociales.

+++

Aunque la Presidenta Sheinbaum asegura que no hay ningún intento por atentar contra los medios y la libertad de expresión, si hay una inquietud muy fuerte por el tono que asume el gobierno y si existe el peligró de que haya una ley mordaza, todo aquello que no agrade o que cuestione a la adminitraciín pública.

Ricardo Monreal, como líder de San Lázaro, reveló que habló con algunos senadores para hacerles observaciones a esta reforma.

Consideró que esperaría qué en el Senado, Adán Augusto pueda hacer una mejora en la redacción-corrección de esa reforma de Telecomunicaciones.

Tal vez Monreal detectó abusos que llevarían esta reforma a una censura que podría levantar ámpula al proyecto de la Presidenta.

Es decir, si realmente se presenta con esos antecedentes que la oposición desnudó, que es una Agencia Digital disfrazada para censurar mediante un control de radio, televisión y las propias redes, sería un severo golpe al gobierno de la 4T.

+++

las pugnas al interior de Morena no paran y, aunque el coordinador de la bancada guinda en la San Lázaro, Ricardo Monreal, intentó aplacar el fuego amigo de más de 70 legisladores que se quejaron de malos tratos, omisión de información y hasta corrupción por parte de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, para no distraer de asuntos de interés nacional a la presidenta Claudia Sheinbaum; fue inevitable que la mandataria hiciera mención del caso durante la Mañanera, respaldara y reconociera a la funcionaria, y de paso soltó un raspón: “Ya no hay gestiones personales”

+++

Después de lo sucedido con las medicinas y Birmex, la Secretaría contra la Corrupción y Buen Gobierno, que encabeza Raquel Buenrostro, debería echarle ojo a aquellas que por uno u otro detalle técnico se quedan con un solo concursante, aunque sea el más caro, no vaya a ser que ese modelo se replique.

Por lo pronto ya hay algunos inconformes con el resultado de un concurso restringido en el Instituto Nacional de Infraestructura, por los servicios de limpieza, ya que aseguran que la ganadora de un contrato de 3.4 millones de pesos, fue la oferta más alta, no la más barata o eficiente, sino que la que se quedó solita porque descalificaron a las otros concursantes por presuntos incumplimientos.