Una nueva generación

A casi un año de la peor debacle electoral de su historia, PAN y PRI se han hundido en el letargo electoral ante la aplanadora oficialista de Morena, sin entender que lo que les arrebató el control del país fue un movimiento social alimentado por la convicción de mujeres y hombres que crecieron con el fantasma del fraude del 2006 y los excesos de la clase política del pasado.

Al interior de las dirigencias nacionales del PRI y del PAN hay fuertes críticas contra sus líderes Alejandro “Alito” Moreno y Jorge Romero. Nos comentan que ninguno de los dos ha iniciado un proceso interno serio que lleve a su respectivo partido a un reacomodo interno que les dé una nueva oportunidad para ser competitivos.

Nos hacen ver que mientras Movimiento Ciudadano ha entendido a la nueva generación de votantes, donde los jóvenes electores han crecido de la mano de las nuevas tecnologías de comunicación, PRI y PAN se han sumergido en una estrategia sin estrategia, donde buscan golpear al morenismo a partir de una crítica constante pero sin fondo. El desgaste será muy lento.

Sin estrategia digital y con ocurrencias, PRI, PAN y MC han mirado hacia otro lado en lugar de entrar a un profundo proceso de autocrítica; han apostado a los tuits y posteos en redes sociales sin ton ni son. Lanzando acusaciones sin entender que a quien señalan cuenta, al menos la Presidenta de México, con 80% de respaldo ciudadano. Así no hay forma de volver a competir.

Los partidos comienzan a formar cuadros jóvenes a quienes no enseñan nada nuevo, mantienen el viejo estilo de “hacer política”, los bloquean, les escamotean logros y no les dan oportunidades para posicionarse; simplemente mantienen al interior los privilegios de los más viejos porque “ya llegará su momento”.

En MC medio intentan empujar a los jóvenes, pero —dicen los jaliscienses— les gana la cúpula. Así será difícil desgastar al nuevo régimen en la aventura de reconquistar el poder político del país. Mientras, Morena está en lo suyo: administrando el triunfo y el poder político que hoy tiene y creando, incluso vinculándolos con países aliados, a jóvenes cuadros.

Echémosle un vistazo al Estudio Muestral de la Participación Ciudadana del proceso electoral 2024 del INE: (https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/178351/coe-3se-09-12-2024-p02.pdf#page98).

Los adultos jóvenes de entre 20 y 44 años representaron el 53.4% de la Lista Nominal de Electores; los adultos medios de 45 a 59 años el 24.2% y los mayores de 65 años el 13.2%. Sólo como dato, fueron más de 10 millones de mexicanos los que votaron por primera vez en 2024.

La oposición debería dejar a un lado su soberbia y entender que ya no son mayoría en el Congreso de la Unión, que sólo gobiernan un puñado de estados, que su peso específico en la toma de decisiones estratégicas nacionales está casi en cero, que son los jóvenes los que no votan o no votaron por ellos, que compiten contra un movimiento social y no contra un partido…

Debería entender que ya no son los todopoderosos, los partidos de oposición deberían ir a la autocrítica profunda que demandan sus voces internas y rehacerse para que, quizá algún día, vuelva a ser competitiva en la arena electoral del país porque es un hecho que hay un nuevo régimen que construye su segundo piso sobre la base de una nueva generación.

RADAR

FRENAR LA VIOLENCIA. Desde tierras guerrerenses nos comentan que el trabajo realizado por el gobierno de la morenista Evelyn Salgado comienza a dar resultados. Actualmente Guerrero ocupa el lugar 25 en delito de violación, 25 en violencia familiar, 21 en feminicidio y 19 en lesiones dolososas contra mujeres.

Nos hacen ver que el Protocolo Violeta, impulsado por la morenista, opera en todos los municipios, fortaleciendo la respuesta estatal a mujeres en riesgo. Además se han ampliado los Centros de Justicia para Mujeres, con atención legal, psicológica y refugios temporales.

La baja en los indicadores responde, nos aseguran, a una política integral de nuevas leyes, protocolos operativos, justicia con perspectiva de género y coordinación interinstitucional. De estar en focos rojos, el Estado pasó a los niveles más bajos en delitos de alto impacto.

BOMBA YUCATECA. Nos adelantan que en Mérida está a punto de estallar un escándalo por la compra de 8 mil 400 luminarias para vía pública, iniciada por el exedil Renán Barrera y que ha dado continuidad la actual alcaldesa Cecilia Patrón.

Nos explican que mientras la actual administración meridana compra lámparas con mejor tecnología a precios competitivos, la anterior compraba similares pero 30% más caras. En sectores sociales de Yucatán, nos aseguran, preocupa que se esté generando una narrativa para establecer que todas las lámparas nuevas respondieran al mismo nivel de eficacia, ahorro y tiempo de vida.

Sin embargo, nos dicen que esta práctica podría representar no solo una inconsistencia técnica, sino una estrategia que oculta decisiones cuestionables del pasado. Porque no se trata solo de cambiar lámparas, sino de rendir cuentas sobre cómo y a quién se compra… y cuánto le cuesta realmente a la ciudad iluminar sus calles. ¡Bombaaaa!