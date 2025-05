Morenistas contra fichaje de Andy

Con la novedad de que no cayó nada bien entre los morenistas de Durango la incorporación al guinda de Enrique Benítez, un integrante de la vieja guardia priista. Y no sólo no gustó el fichaje sino que quien lo recibiera con alfombra roja fuera el secretario de Organización, Andrés López Beltrán. Nos cuentan que entre quienes ya saltaron para oponerse a la incorporación está la senadora Margarita Valdez, quien advirtió que “recordamos con claridad su participación en el ataque contra la Universidad Juárez del Estado de Durango en octubre de 2020, así como sus reiteradas descalificaciones públicas hacia el expresidente Andrés Manuel López Obrador y hacia la Presidenta Claudia Sheinbaum”. Alegó que lo anterior resulta incompatible con los valores éticos y políticos de Morena, por lo que acudirá a la Comisión de Honestidad y Justicia para que no lo dejen pasar. Nos piden estar pendientes de ver quién es el valiente que revoca una decisión de Andy.

May y la fuga hacia adelante

Y es el gobernador de Tabasco, Javier May, el que, nos comentan, muy temprano ha tenido que recurrir al recurso de la fuga hacia adelante, echando mano de elementos discursivos que solía ocupar el expresidente López Obrador. Y todo con tal de darle la vuelta a cuestionamientos relacionados con el repunte de los homicidios dolosos en su entidad. Los datos duros dan cuenta de que entre 2018 y 2023 los asesinatos venían a la baja, pero ya para abril del 2024 la cifra andaba en los 85. May llegó al gobierno en octubre, pero no ha podido reducir ese indicador. Ayer dijo aquello que él tenía otros datos, que va bien, que no le han quitado ni una pluma a su gallo… Y no sólo eso, también ha empezado a echar culpas al pasado: “La gente sabe distinguir entre quienes dicen la verdad y quienes quieren manipular al pueblo, quienes estuvieron antes que nosotros no cumplieron”. Uf.

Polémicas resoluciones judiciales

Resulta que apenas esta semana, en una conferencia mañanera, el Gobierno federal denunció una serie de decisiones judiciales que permitieron a presuntos criminales quedar en libertad. El dato preciso es que entre 2024 y 2025 se ejecutaron 294 determinaciones, de las cuales se realizaron 164 egresos por medida cautelar y dos egresos definitivos. Con ello, denunció el gabinete federal, los más de 100 delincuentes regresaron a las calles. El dato es relevante, nos hacen ver, porque resulta que ayer se conoció que quedó en libertad Leslie “N”, quien fue capturada por fuerzas federales el pasado 1 de mayo. La detenida era señalada como presunta operadora del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero después de una audiencia de imputación, mediante la presentación de algunos videos y testimonios, la juez Elizabeth Galicia determinó que quedara en libertad por temas de “debido proceso”. La FGR ya advirtió que impugnará la decisión y además abrirá una carpeta contra la jueza por haber usado argumentos insustanciales para liberar a la mujer apodada La Güera. Uf.

El caso Teuchitlán

Y fue ayer que se reanudó la audiencia contra el presidente municipal de Teuchitlán, José Ascensión Murguía, a quien la Fiscalía General de la República acusa por su presunto involucramiento en el caso del Rancho Izaguirre. Ha llamado la atención, nos comentan, que dicha audiencia se presentó en medio de fuertes medidas de seguridad —el funcionario es señalado de tener vínculos con integrantes del CJNG—, mientras en el exterior seguidores y familiares del alcalde realizaban una manifestación y oraban porque al final no fuera vinculado a proceso. En días pasados, los allegados al edil también protestaron afuera de las instalaciones de la Fiscalía estatal de Jalisco. Por lo pronto, tras la captura del emecista se conoció que el ministerio público lo acusa de recibir una especie de sueldo por parte del grupo criminal y de participar activamente en lo que ocurría en ese predio. Pendientes.

Drones fronterizos del narco

Vaya capacidad que tiene el crimen organizado de poner a su disposición tecnología y usarla para sus fines ilícitos. Lo anterior viene a cuento porque resulta que la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EU, mejor conocida por sus siglas en inglés como CBP, informó que ha detectado a lo largo de la frontera el vuelo de 155 mil drones en los últimos tres años. “Están haciendo vigilancia en nuestras operaciones y esos drones son muy peligrosos para nosotros”, sostuvo Gloria Chávez, jefa de patrullas del sector Valle del Río Grande, de acuerdo con informaciones periodísticas difundidas ayer. El dato reportado, nos comentan, da cuenta del uso continuado de drones para efectos de vigilancia por parte de cárteles que trafican droga o personas a Estados Unidos. Chávez advirtió además el riesgo de que esos equipos pudieran eventualmente ser armados para usarlos en contra de agentes de la patrulla fronteriza. Tal escenario sería más que delicado en momentos en los que Trump busca ir contra México por una cosa o por otra, nos hacen ver.

Acuerdos SEP-Chihuahua

Buena noticia, nos comentan, la de que el gobierno panista de Chihuahua, encabezado por Maru Campos, y la Secretaría de Educación Pública del Gobierno federal morenista que encabeza Mario Delgado, están teniendo acuerdos en favor de los estudiantes de la entidad fronteriza. Y es que este último anunció que los gobiernos federal y estatal acordaron la construcción de una nueva preparatoria y la reconversión de la secundaria estatal 3061 en Ciudad Juárez, así como de la secundaria estatal 3020 en Chihuahua, ya que ambas no cuentan con turno vespertino y se transformarán en preparatorias para que operen por las tardes. La inversión total es de 136 millones 500 mil pesos. “La Presidenta Claudia Sheinbaum tiene su mente y corazón en el estado de Chihuahua porque la colaboración es importante en beneficio de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes”, resaltó por su parte Campos. Ahí el dato.