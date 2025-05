*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La Convención Bancaria es un lugar propicio para la plática relajada y amable en torno a los asuntos más agudos de la política y la economía.

Por eso, allá en Vidanta Puerto Vallarta, no me causó escozor el comentario de un amigo perteneciente al gremio —que por obvias razones no diré su nombre— en torno a la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión: “van por ustedes” dijo en voz baja y toque picoso mientras en el salón de sesiones participaba José Peña Merino, jefe de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) e ideólogo de la también llamada “Ley Mordaza”.

Ahí, ante el gremio bancario, Peña Merino hablaba de las bondades de un sistema gubernamental centralizado (ya existe un espacio físico para ello y van por uno más en el estado de Hidalgo) con toda la data digital del sistema de pagos, sin mencionar la confidencialidad y uso de esa poderosa información. Rápidamente respondí a mi amigo con igual sigilo: “también van por ustedes”.

Al final de su participación, el funcionario salió por peteneras ante las preguntas de diversos reporteros en torno a la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión; se limitó a decir que habría que esperar “lo que salga” de los conversatorios que inició el Senado, conversatorios que calificó de “un ejercicio afortunado”.

Pero difícilmente saldrá algo bueno de unos foros totalmente acogotados por la mayoría morenista: el “afortunado ejercicio” sólo concede 5 minutos de exposición a cada participante en torno a un sector altamente complejo, globalizado y en proceso de innovación continua; en tanto que el control de los participantes estaría bajo la batuta de un recién converso morenista Javier Corral —conocido por su animadversión hacia los medios de comunicación que le cuestionan— y apoyado por un cuatroteista de cepa, Genaro Villamil quien en los hechos conduce el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Por si fuera poco, lo que se diga en los conversatorios no será vinculante, no influirá en las decisiones ya tomadas. En el mejor de los casos de esos conversatorios se concederá eliminar los artículos que amenazan abiertamente la libertad de expresión…, pero perdurarán aquellos que conceden a Peña Merino la administración de permisos y licencias de transmisión bajo criterios políticos y ya no económicos de cobertura técnica, que privilegian la asignación de frecuencias a entidades de gobierno y la eliminación de la neutralidad —en velocidad y acceso— a las aplicaciones y redes sobre Internet.

Es decir, perduraría la “Ley Mordaza”, pero al nivel de los concesionarios de medios electrónicos y desarrolladores de plataformas digitales.

Un “sano ejercicio” que pinta para ser una simulación de las tantas que practica la 4T.

O sea que vienen por todos.

Los bueyes de los “abrazos, no balazos”. Durante 34 años Centroamérica y México fueron zonas libres de la plaga Cochliomyia hominivorax, la mosca que procrea el gusano barrenador. Tanto fue el éxito de la prevención que se cerró la planta de producción de moscas estériles —con radiación— de Tuxtla Gutiérrez y operado por el Departamento de Agricultura de EU, trasladando su operación a Panamá. Pero de 2023 a la fecha, desde Panamá hasta México, en sólo dos años se desató una infección de serias consecuencias sanitarias y económicas. No es un secreto que el contrabando de ganado desde Nicaragua, Honduras, el Salvador y Guatemala hacia México creció exponencialmente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; un comercio sin protocolos sanitarios y controlado por los cárteles narcoterroristas que sentaron sus reales sobre el río Suchiate en medio de la política que les dispensó abrazos.

Así que el gobierno mexicano, en lugar de echarle la culpa a Estados Unidos por no haber producido más moscas estériles, tendría que prepararse para una negociación de corte político.

Azteca-Elektra: Top Cross-Border Paymentes. Ayer le conté acerca de los nuevos estándares de seguridad transaccional contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que adopta la banca mexicana conforme a los lineamientos de la Oficina del Tesoro para el Control de Activos de Extranjeros (OFAC). En ese marco es especialmente relevante que por segundo año consecutivo Banco Azteca, que conduce Alejandro Valenzuela, y Elektra, al mando de Pedro Padilla, figuran en el Top 100, Top 100 Cross-Border Payments Companies que construye FXC Intelligence, la muy respetada firma de análisis dentro de la industria global de pagos internacionales.

Un reconocimiento que sitúa a Grupo Elektra entre empresas líderes globales con mayor impacto en servicios de pagos transfronterizos. Como referencia, la medición considera más de 15,000 compañías en el mundo y evalúa criterios como escala y diversidad de mercados, relevancia pagos internacionales dentro de su modelo de negocio, innovación y crecimiento sostenido, así como el impacto directo en clientes y sectores estratégicos de la economía y territorios.

Está fuera de toda duda la relevancia de Grupo Elektra en los envíos de remesas -seguras y libres de sospechas- de los paisanos y operaciones comerciales de y hacia Estados Unidos.

Cofepris modelo trapiche. Y en plena presunción de su actualización digital de procesos de la Comisión Federa de Prevención de Riesgos Sanitarios, resulta que el equipo de Armida Zúñiga está solicitando la información nuevamente de los responsables médicos de los fabricantes y distribuidores de medicinas, equipos e insumos de la salud. ¿Pos que no tenían esos expedientes ya en sus servidores desde la época de Mikel Arriola? ¿Dónde quedó tan delicada información durante la época de Alejandro Zvarch? Ya nada más falta que pidan esos expedientes en papel bond y tres copias.

Y hablando de salud, ¿alguien ha visto recientemente a Arturo Zaldívar?