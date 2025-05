› ¿Los Yunes se refugian en los libros?

Circulan en las benditas redes imágenes en las que aparecen el exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, tomadas en un lujoso bar en Madrid llamado The Library, un lugar inspirado en las bibliotecas que se encuentran en el interior de palacios y que se autodenomina “el templo del vino”. Las fotos fueron publicadas originalmente por el creador de contenido Vampipe, quien cuestionó que padre e hijo se encontraran en España antes de la elección judicial. “Gozando de total impunidad luego de que ayudaron a hundir al país y que Morena los purificara”, destacó. Las fotos adquieren relevancia, porque es sabido que con el voto del segundo fue que la 4T consiguió que se aprobara la polémica reforma al Poder Judicial cuyo componente principal es, precisamente, la elección de personas juzgadoras que tendrá lugar el próximo domingo y que en su instrumentación ha estado llena de complicaciones. No se sabe si volverán a votar el domingo, como se promueve en la 4T.

› Dos leyes con todo para llevar

Y fue al diputado federal emecista Gildardo Pérez Gabino el que ayer participó vía remota en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados: se conectó nada menos y nada más que desde una taquería. Fue el presidente de la Comisión, Ricardo Mejía, quien hizo notar el sitio en el que se encontraba el diputado naranja: “Estás en los tacos, Gildardo, ya vimos”. A lo que éste respondió: “Estamos acá en el interior, ya sabes, presidente; estamos en actividades acá, en Coatzacoalcos”. Nos cuentan que durante una de sus participaciones se veía a otros comensales y meseros pasando por detrás. Como era de esperarse, muy pronto se viralizó su participación desde un sitio que muchos consideraron poco ortodoxo para legislar. El diputado, sin embargo, quiso salir al paso tratando de explicar que es cumplido y puntual y que siempre se conecta. “No estaba yo en un bar”, dijo Gildardo. ¿Qué tal?

› ¿Redadas en Hermosillo?

Muy grave, nos dicen, la detención en días pasados, en Hermosillo, de varias personas —se habla de que podrían ser hasta 40— y su traslado a otra ciudad, por su apariencia de indigentes. A juzgar por el testimonio de una de las víctimas y lo revelado por el fiscal general de Sonora, Rómulo Salas Chávez, se trató de una redada de pobres, pues los policías municipales agarraron parejo con jornaleros, albañiles y vendedores. Los detuvieron en distintos puntos, los llevaron a una comandancia policiaca, los subieron a un camión y los trasladaron a Navojoa, a cuatro horas de camino, en donde los abandonaron. El ombudsman Luis Fernando Rentería informó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos investiga un posible desplazamiento forzado. El alcalde panista, Antonio Aztiazarán, reconoció que hay un programa para devolver a sus lugares de origen a los indigentes, aunque “de manera voluntaria”. Pero… eso no es lo que revelan los testimonios. Pendientes.

› El adelantado Morón

Al parecer, al senador de Morena Raúl Morón no le han llegado los lineamientos éticos que aprobó el Consejo Nacional de su partido el 4 de mayo, entre los que se incluye no hacer campañas adelantadas. Y es que resulta que el sábado pasado, el legislador encabezó un evento, en donde un grupo político denominado Despierta Michoacán respaldó sus aspiraciones de gobernar el estado en 2027. Lo curioso es que al hotel Villa Montaña, de Morelia, llegaron políticos de prácticamente todos los partidos, menos del guinda. Por ahí se vio a personajes que en su momento fueron muy cercanos al ahora exgobernador Silvano Aureoles, como las exdiputadas del PRD Julieta Hortencia Gallardo y Miriam Tinoco Soto. Y, sin duda, quien más llamó la atención fue Brissa Ireri Arroyo Martínez, actual coordinadora de la bancada del sol azteca —partido con registro estatal— en el Congreso local. Muchos leyeron en esto que Morón está prendiendo varias velas, por si se le apaga la de su partido. Atentos.

› La gran incógnita

Y hablando de la elección judicial, como si de influir en el electorado se tratara, el INE presumió cifras de participación en el voto anticipado. De un total de 5 mil 580 personas que se inscribieron para esa modalidad de votación, destinada para personas que se encuentran imposibilitadas de acudir a las casillas por tener alguna incapacidad física, se recabaron 5 mil 36 sobres. Ese número representa el 90 por ciento de los inscritos para votar anticipadamente en la inédita elección. De acuerdo con el instituto, la mayor parte de los votos recibidos fueron de la Ciudad de México, con 497; Estado de México, 378; Veracruz, 306; Aguascalientes, 266; Nuevo León, 255, y Jalisco, con 249. No obstante, los votos, de acuerdo con el INE, van a permanecer resguardados hasta el 1 de junio, cuando se lleve a cabo la jornada electoral. La gran incógnita es si en las urnas el día de la elección habrá una respuesta similar. Por ahora, nos hacen ver, las opiniones de los analistas y detractores de la reforma judicial van en sentido opuesto.

› Cuestiona demora en tribunal, pero…

Y fue el expresidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, quien ayer exhibió los retrasos en que ha incurrido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el caso de su expulsión de ese partido. En un documento dirigido a la magistrada presidenta Mónica Soto expuso que el asunto no está tan complicado como para no haber sido resuelto es seis meses. “¿Cuál es la razón por la cual no ha resuelto en casi seis meses un asunto jurídicamente sencillo? ¿Acaso está bajo alguna presión política? ¿Acaso tiene un compromiso con Alejandro Moreno de sacar el asunto a su favor? De ser el caso, ¿a cambio de qué?”, cuestionó. En particular, nos comentan, tiene la mira puesta sobre el magistrado Felipe Fuentes, quien retiró y no ha vuelto a presentar el caso para su resolución en el pleno. En todo este brete, sin embargo, quienes conocen la historia del tricolor nos piden no sólo concentrarse en este diferendo contencioso, sino en recordar que también el propio Ochoa, quien hoy se presenta como víctima, puso su parte en la debacle del tricolor al que, por lo visto, buscará seguir aferrado. Uf.