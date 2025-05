Ocho meses

Pedro Sánchez Rodríguez. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Desde junio de 2024, Morena y sus aliados arrasaron en las elecciones federales. Se llevaron la Presidencia, el Congreso, las gubernaturas (salvo Guanajuato y Jalisco) y los congresos locales. La nueva legislatura entró en funciones el 1 de septiembre de 2024, en el último mes de la gestión de López Obrador. Es importante mencionar que la configuración de la mayoría legislativa de Morena y sus aliados no estuvo exenta de polémica. Me refiero a la famosa sobrerrepresentación por la cual Morena y sus aliados crearon acuerdos de coalición que en el endgame les dieron una mayoría desproporcionada en el Congreso comparada con los votos obtenidos en las urnas.

Desde septiembre de 2024, la Cámara de Diputados, el Senado y los congresos estatales votaron y aprobaron la reforma al Poder Judicial, con la que se reducen de 11 a 9 los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; se crea un Tribunal de Disciplina Judicial y se establece que los cargos de jueces, magistrados y ministros serán sometidos a elección por voto popular. Ya armonizaron su marco normativo en la materia 17 de los 32 estados y también renovarán cargos de sus poderes judiciales. Es importante no olvidar que durante la votación en el Senado tomó relevancia la traición de Yunes quien, a pesar de formar parte de las filas del PAN, votó con la coalición oficialista, así como la ausencia del senador de MC, Daniel Barreda, decisiones con las cuales Morena y aliados pudieron aprobar esta reforma. Este 1 de junio son finalmente las elecciones.

Desde octubre de 2024, Claudia Sheinbaum encabeza un gobierno morenista, con mayorías calificadas en el Congreso, es decir, con capacidad de hacer reformas constitucionales sin consultar a la oposición. Morena controla 75% de las gubernaturas, más del 80% de los congresos estatales y casi la mitad de los municipios del país. Sheinbaum tiene una popularidad por encima del 80% y ha mantenido esos porcentajes en los últimos 4 meses de los 7 meses de mandato.

Desde enero de 2025 que Donald Trump tomó posesión como presidente de Estados Unidos, no ha dejado de sacudir de un lado a otro la estabilidad política y económica del país. Cuando no amenaza con imponer y elevar tarifas sobre bienes mexicanos que ingresan a Estados Unidos, amenaza con una incursión en territorio mexicano para atacar a los cárteles de la droga por la crisis del fentanilo. A pesar de los esfuerzos del Gobierno mexicano para mantener una relación respetuosa, la inestabilidad que produce Trump no ha ayudado en nada en los planes de desarrollo regional de México. Si acaso, ha acelerado aunque con resultados palpables la atención de México en la lucha contra el crimen organizado.

Desde febrero de 2025, que se presentó la reforma a la Ley del ISSSTE –por medio de la cual se reasignaron las facultades para que el FOVISSSTE construya vivienda para los trabajadores del Estado y se modificaron las fórmulas para que los funcionarios con altos salarios aporten al ISSSTE en función de sus percepciones reales y no su salario base—, esto provocó la movilización del magisterio, especialmente la CNTE, que pidió a Sheinbaum que echará atrás la reforma de 2007, con la que sus pensiones se calculan con la UMA ($113), y exigen que se calculen con el salario mínimo ($278.8) para ajustarse a su realidad. Las protestas fueron escuchadas y Sheinbaum retiró la iniciativa.

Desde el Día del Maestro, este mayo de 2025, la CNTE se plantó en la plancha del Zócalo y aprovechó que la Presidenta retiró su iniciativa para doblar su apuesta: ahora pide 100% de incremento salarial, regresar al sistema de pensiones previo a las Afores, utilizar el salario mínimo y no la UMA. La Presidenta ha solicitado al ISSSTE, la Segob y la SEP que atiendan a la CNTE y sus demandas, sin que al 30 de mayo el asunto se haya resuelto. La CNTE mantiene movilizaciones en la CDMX, bloqueando el aeropuerto, el Zócalo, Paseo de la Reforma y Circuito Interior, provocando un caos en la capital de la República y también haciendo activaciones en varios estados del país como en Michoacán y Guerrero.

El gobierno de Sheinbaum tiene temas abiertos al cumplir 8 meses. Mientras más pasa el tiempo, el poder que se le atribuye a su gobierno por su control institucional parece distribuirse también en otros actores.