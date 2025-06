› ¿Y si es Hugo el más votado rumbo a la Corte?

Avanzaba anoche lentamente el cómputo de la elección de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como para al cierre de esta edición dar cuenta de una tendencia consolidada. Sin embargo, de los primeros datos destaca el hecho de que el candidato indígena, Hugo Aguilar, era el que más votos acumulaba en el conjunto de la votación, es decir, observando los dos tipos de cómputos que se realizaban: el de hombres y el de mujeres. En esta última aventajaba Lenia Batres, pero con una proporción de sufragios menor respecto a la de Aguilar Ortiz. Pudiera darse el caso, nos comentan, de que el aspirante originario de Tlacotepec, Oaxaca, quien es abogado especializado en derechos de los pueblos indígenas, se convirtiera en el más votado en la primera elección para ministros de la Corte y, con ello, en su momento, encabezar al máximo tribunal.

› Primeros datos para el TDJ

Y con base también en los primeros resultados, pero de la votación para magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial —nueva instancia que se encargará de evaluar el buen desempeño de los jueces y remplazará de alguna manera lo que hoy es el Consejo de la Judicatura— quien aventajaba al contabilizarse las primeras casillas era Ariadna Camacho Contreras, abogada con destacada trayectoria en la administración pública. El conteo en esta elección, es sabido, irá mucho más lento, pues se llevará a cabo con mayor dedicación una vez que termine el de ministros de la Corte. Por lo pronto, en el primer saque, aún muy bajo, pues no representa ni el uno por ciento de las casillas computadas, aparecía en segundo lugar Celia Maya García, actual integrante de la Judicatura, y en tercero Liliana Hernández Hernández, quien ha tenido distintos cargos en la Corte, en la Judicatura. Por lo pronto, pendientes.

› Municipales, en calma

Más allá de los resultados definitivos, que se conocerán cuando se desahoguen las impugnaciones por la vía institucional, la buena noticia es que las elecciones municipales en Durango y Veracruz se realizaron en general con tranquilidad pues, aunque se reportaron algunos incidentes menores, éstos no impidieron el ejercicio del derecho al voto. El asunto es relevante, en especial en la segunda entidad, en donde las etapas de procesos internos y campañas estuvieron marcadas por hechos graves de violencia, que incluyeron asesinatos de tres aspirantes. La jornada electoral de ayer transcurrió en calma, lo que significa que el blindaje especial ordenado desde Palacio, con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, funcionó. Ahora muchos esperan que durante la etapa poselectoral, durante la cual también suelen encenderse los ánimos, los actores políticos mantengan el comportamiento civilizado que mostraron ayer. Veremos.

› El día después

Nos recomiendan estar preparados para las tormentas que este lunes caerán en varios puntos de la geografía política del país. Además de los comentarios, reclamos y acusaciones que provocará la elección judicial, sobre todo por la baja participación ciudadana, también habrá fuertes jaloneos en el interior de ciertos partidos, derivado del resultado de las elecciones municipales que hubo en Veracruz y en Durango. A juzgar por los resultados preliminares, Morena no logró avanzar como pretendía sobre ambas entidades pues, si bien le arrebató al PAN el puerto de Veracruz, no pudo conquistar Boca del Río. Las cúpulas del oficialismo tendrán que valorar qué tanto pesó la fractura de la 4T en la entidad, que llevó al PT a competir por su cuenta. Por otro lado, está el factor Durango, en donde el guinda, lejos de arrebatarle al PAN la capital, se fue —según indicaba hasta ayer el PREP— al tercer lugar. El oficialismo, nos dicen, seguro de las puertas hacia afuera dirá que tuvo grandes éxitos, pero puertas adentro tendrá muchos temas para reflexionar...

› El Día de la Marina

En el Día de la Marina, no sólo se honró la memoria de quienes han caído en el cumplimiento del deber, como los cadetes fallecidos recientemente en un accidente en Nueva York, sino que se exhibió la capacidad operativa de una institución clave para el Estado mexicano. Maniobras tácticas, coordinación aire-mar y desembarco anfibio incluido, todo bajo la mirada atenta de la Presidenta, quien no escatimó palabras para subrayar el papel histórico y presente de la institución naval, a cargo del almirante Raymundo Morales. Dicen que no fue sólo un acto conmemorativo, sino también un mensaje de continuidad y confianza, pues la comandanta suprema no sólo honra a la Marina, sino que también la respalda. Y en tiempos donde cada símbolo cuenta, con rumbo y sin titubeos, fue una señal que no pasó inadvertida.

› Reproches a Zaldívar

Al que ayer no le fue muy bien que digamos fue al expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, quien fue increpado por una activista cuando salió de la casilla donde emitió su voto para elegir ministros, magistrados y jueces. La joven, identificada como Jimena Villicaña, subió a sus redes sociales el video donde se escucha el reclamo al exministro, uno de los artífices de la reforma judicial que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Con tono irónico, le “agradeció” este cambio a la Constitución para realizar la elección del Poder Judicial mediante voto universal secreto y directo. “¡Gracias por destruir la división de poderes en el país! ¡Y que no se te olvide nunca la cara de las juventudes que pagaremos las consecuencias de tus decisiones!”, recriminó la joven, mientras Zaldívar, simplemente, levantaba la mano derecha en señal de saludo y apuraba el paso hacia la camioneta que se lo llevó del lugar. Uf.