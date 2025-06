› Noroña, sin foto

Quien se quedó vestido y alborotado fue el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues la visita que haría al órgano legislativo el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson ayer, no se realizó. Noroña había anunciado el encuentro un día antes, cuando dijo en su canal de YouTube: “Se van a… morir, ¿a que no saben quién viene este viernes aquí a la oficina?” Pero horas más tarde informó que la visita se canceló. Y no faltaron los maliciosos que pensaron que el diplomático no quiso tomarse la foto con quien en días pasados arremetió en contra de la administración de Donald Trump, como ocurrió el 26 de noviembre, cuando sugirió que México le impusiera aranceles a Estados Unidos “hasta que dejen de consumir drogas y exportar ilegalmente armas a nuestra patria”. Y hay otros más maliciosos todavía, que creen que la visita del embajador no se canceló, sino que Noroña se aceleró al anunciarla, cuando aún no estaba confirmada. ¿Será?

› Furia contra la OEA

Nos adelantan que no tardarán en aparecer las voces de figuras del oficialismo, quienes se lanzarán con todo contra la OEA por su informe preliminar sobre la elección judicial del pasado domingo. El organismo internacional acordó no recomendar que en otros países se replique el modelo que se aplicó en México, por la baja participación, la politización del proceso, el apresuramiento con que se hizo y, lo más grave, la cercanía de los nuevos jueces con el Gobierno. Desde ayer, varios simpatizantes de la 4T despotricaron en las redes sociales en contra del “derechizado” organismo, por las conclusiones que expuso. Pero la mayoría de las figuras de relevancia se reservaron su opinión ante un informe que los agarró en pleno fin de semana. Los integrantes de la Misión de Observación estuvieron en México, realizaron su trabajo y ayer expusieron lo que vieron. Pero las verdades de la OEA causaron molestia entre los cuatroteístas, lo cual se reflejará en los próximos días. Pendientes.

› Dique norteño a Morena

Nos recomiendan no pasar por alto el hecho de que, las recientes elecciones en Durango consolidaron el dique en que se ha convertido el norte del país para Morena. El guinda no logró su objetivo de conquistar la capital de la entidad y perdió 8.3 por ciento de los votos que había obtenido en 2022. A lo anterior se suman los resultados del año pasado en Zacatecas, en donde el PAN le arrebató los municipios conurbados de la capital y de Fresnillo. Chihuahua es gobernado por el blanquiazul, en donde Maru Campos encabeza una exitosa administración. Nuevo León está en manos de MC, con Samuel García a la cabeza, y Coahuila tiene un mandatario priista, Manolo Jiménez, cuya cuestionada gestión no la ha sabido canalizar el morenismo. La siguiente escala antes de las elecciones intermedias de 2027 es en esta entidad, en donde el próximo año se elegirán diputados locales. No se ve por dónde, nos dicen, el oficialismo pueda romper el dique. Y fracturado, menos. Uf.

› Votos orgánicos

Y fue la exministra de la Corte Olga Sánchez Cordero, la que felicitó en las redes a su hija Paula García Villegas, quien contendió por un asiento en la Corte, aunque al final no logró quedar entre las primeras cinco. “Al concluir el proceso de la elección judicial quiero felicitar a mi hija Paula, quien hizo, en voz de los expertos, la mejor campaña. Como todo lo que hace, dejó todo su ser en la campaña. Así es Paula. Los 1,388,454 votos que obtuvo fueron orgánicos, ganándose la confianza de la gente que la apoyó”. Hay algunas cejas levantadas por la mención de los “votos orgánicos”, sobre todo en el contexto de la polémica por el uso de los acordeones y la correspondencia que, se dice, hay entre los nombres que venían en algunos de ellos y los candidatos que ganaron. Como sea, para limar cualquier astilla, nos comentan, la hoy legisladora también aprovechó para felicitar a las y los nuevos ministros.

› No los quieren peleados

Y no sólo en Estados Unidos sino también aquí en México hay quien se siente mal con el hecho de que Donald Trump y Elon Musk hayan roto su alianza de poder y se hayan dado hasta con la cubeta y además en las benditas redes. Resulta que aquí, el actor Eduardo Verástegui, quien es sabido, aspira a crear un partido político con ideología de derecha extrema, publicó en las redes un largo texto, si se considera que la red social X suele caracterizarse por los mensajes cortos, en el que señala: “…la división es precisamente lo que busca el enemigo: debilitar la causa, retrasar la misión, romper el impulso. Juntos, guiados por la verdad, el respeto, el amor, y con Dios siempre en el centro, son imparables. Separados, el mundo pierde algo irremplazable. No se trata de poder. Se trata de lo que pueden construir juntos por el bien de la humanidad. Lo que pueden inspirar. Lo que pueden proteger. Lo que pueden restaurar”. ¿Qué tal?

› Sin acuerdo en la bolsa

Y hablando de cosas que ocurren en Estados Unidos, pero afectan a México, nos cuentan que con una foto con el Capitolio de fondo en la que aparecen muy sonrientes, los integrantes de la comisión de senadores que viajó a Washington para tratar de impedir que se graven las remesas, terminaron ayer esa chamba. Hasta el momento no está claro que ésta cumplirá con el objetivo buscado, es decir, que al final no se aplique el impuesto que afectará a miles en nuestro país. Sin embargo, los legisladores parecen optimistas ante la sensibilidad que vieron en legisladores con los que se reunieron —los republicanos Roger Marshall, Bill Hagerty, Pete Ricketts y Marsha Blackburn, y los demócratas como Peter Welch y Catherine Cortez Masto—. Por el momento no queda de otra que confiar en que efectivamente hicieron un buen trabajo los morenistas Ignacio Mier, Andrea Chávez y Alejandro Murat, el panista Mauricio Vila, la petista Geovanna Bañuelos y la verde ecologista Ruth González Silva, porque sobre un acuerdo como tal, no hay nada.