“Nos llena de orgullo presentar lo que hacemos por nuestros océanos”

Hace 16 años la Red de Observadores Ciudadanos comenzó un proyecto de vigilancia contra la pesca ilegal en La Paz; la sobrepesca está agotando los mares, asegura su directora.

El más reciente episodio de la serie documental Guardianes (Guardians), producida por Unidos por la Vida Silvestre (United for Wildlife) de la Fundación Real (The Royal Foundation) del príncipe Guillermo de Inglaterra, en colaboración con la BBC, se sitúa en La Paz, Baja California Sur.

José Luis Ceseña Calderón durante años se dedicó a la pesca ilegal, pero cuando en 2009 se creó la Red de Observadores Ciudadanos (ROC), una organización sin fines de lucro formada por habitantes de La Paz, sabiendo que conocía el mar a la perfección, lo convencieron de unirse a la tarea de cuidar el océano y lo invitaron a patrullar.

Hoy, el capitán se ha convertido en uno de los más comprometidos defensores del Mar de Cortés, y fue recibido por el príncipe William, quien felicitó el trabajo de ROC.

Un proyecto que hoy tiene reconocimiento mundial y que puede ser ejemplo para poder cuidar los océanos. Hoy platicamos con Maria Ugarte Luiselli, directora ejecutiva de la Red de Observadores Ciudadanos, A.C.

Maria Ugarte Luiselli (MUL): Hace 16 años empezamos con un proyecto de vigilancia ciudadana que prácticamente al no tener competencia ni autoridad, le hacíamos nada más, digamos, como espantapájaros y reportábamos lo que encontrábamos y tratábamos de hacer lo posible para que las autoridades actuaran. Después de 16 años iniciamos este proyecto con un capitán ilegal, lo convencimos de que tomara un trabajo formal y hoy es un gran defensor de los océanos.

Bibiana Belsasso (BB): Cuando dices ‘un capitán ilegal’, es un capitán que se dedicaba a la pesca ilegal.

MUL: Exactamente, Ceseña era el más famoso capitán, específicamente con un método que se llama juca, que en aquel entonces todavía estaba permitido, pero no por eso era bueno. Y pescaba obviamente cualquier tipo de producto, desde una tortuga, pepino de mar, lo que fuera. Y era conocido porque era muy habilidoso. Entonces, cuando empiezo este proyecto, dije: ‘¿quién me va a ayudar a hacer la vigilancia?’ Yo no tengo idea, soy abogada. Estamos tratando de que se prohíba este método de pesca, pero para hacer la vigilancia tiene que haber alguien que sepa cómo están las cosas afuera. Entonces, convencimos al capitán José Luis para que se uniera a este proyecto, dejara la ilegalidad, que pues obviamente era bien conocido que si le encargabas hasta una caguama te la conseguía, y nos ayudara a vigilar la bahía.

De izq. a der.: el príncipe William, el capitán José Luis Ceseña, y la directora de ROC, Maria Ugarte Luiselli. ı Foto: Especial

Lo convencimos, le dimos un trabajo formal, ya estaba asegurado, con todas las prerrogativas de la ley, y empezó a tener obviamente mucho recelo y coraje de parte de su comunidad, porque de traidor no lo bajaban. Pero aguantó la presión por el amor a su madre, que necesitaba un tratamiento y con el seguro médico se lo pudieron dar. De hecho, están en la organización tres capitanes que igualmente fueron ilegales, que conocen perfecto el área, navegan de noche, completamente a oscuras, y es cuando pueden avisarle a las autoridades que se está cometiendo cualquier tipo de pesca furtiva y se hacen los operativos.

BB: ¿Cómo es que participan en este documental de la BBC y The Royal Foundation?

MUL: Nos llega una invitación de una productora inglesa que se había informado de que somos la única organización, por lo menos en el noroeste del país, que no solamente hace vigilancia, sino que la hace, ayuda y coadyuva con las autoridades. Es la única organización que sí está en el mar y que tiene a bordo y lleva a bordo a las autoridades para que ellos ejerzan su competencia. Y a la hora de entrevistarnos, conocer más el trabajo, los invitamos a que vinieran a La Paz, los pusimos a bordo de las embarcaciones en la noche e hicieron un recorrido nocturno junto con nuestros capitanes, en este caso fue José Luis, por ser el fundador y se maravillaron porque estaban buscando obviamente proyectos que fueran exitosos y también inspiraciones.

Entonces, dentro de todas las opciones que tenían para cuidar los océanos, en este año y para la serie del United for Wildlife de la Royal Foundation, publicada por la BBC, escogieron el episodio de México cuidando el Golfo de California, desde La Paz, Baja California Sur. De todas las opciones del planeta nos reconocen y hacen el documental sobre nuestro trabajo y eso es muy gratificante.

Son seis episodios diferentes que se llaman The Guardians, Los Guardianes, uno de Himalaya, en el Brasil, México, los océanos, y justamente para poner al público, enseñar lo que se está haciendo para cuidar el medio ambiente en diferentes regiones del mundo. Y nosotros representamos a México a través de la red de Observadores Ciudadanos, y nuestro súper capitán José Luis Ceseña Calderón, el primer capitán que tuvo ROC.

BB: El príncipe William de Inglaterra los reconoce y los felicita.

MUL: El príncipe William nos recibe en Mónaco, en el marco del foro mundial, The Blue Economy Finance Forum, y agradece al capitán lo que hace y nosotros le agradecimos mucho también su interés en México y el ciudado de los mares.

BB: Este foro es muy importante. Has estado siguiendo de cerca las presentaciones en estos foros de los cuidados a los océanos, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?

MUL: Aquí han hablado mucho de que las pesquerías están por colapsar en el planeta. Solamente el tres por ciento del océano del planeta tiene protección real. La idea que están empujando desde esta cumbre de los océanos de la ONU, es que logremos para el 2030, por lo menos, que el 30 por ciento de los océanos estén protegidos. Y es prácticamente que no se pesque de manera ilegal. Hay pesquerías que ya se están prácticamente agotando. Y tú sabes que si cada especie tiene su rol en la cadena alimenticia, entonces, al faltar, se hace un desequilibrio. Lo que se busca es que se pueda recuperar la vida marina y con esto, el impacto en el mundo, porque si el mar y la pesquería colapsan, colapsaremos junto con ellos.

BB: Y no solamente es la vida marina, también es la contaminación que generamos todos los humanos.

MUL: Sí, desde luego, todo es no solamente la pesca y la sobrepesca y la forma de pescar, sino todo lo que está yendo y llegando al mar por culpa nuestra.

BB: ¡Muchas felicidades!

MUL: Nos sentimos muy orgullosos de ser parte de este reconocimiento para ser tomados en cuenta, hacer este documental proyectado por la BBC Earth, hecha por la United for Wildlife y The Royal Foundation. Hay tantos proyectos y tantas agrupaciones tratando de poner su granito de arena en el planeta para cuidar los océanos, que habernos reconocido y representar lo que hacemos en México nos llena de orgullo y ojalá haya más ROC y células de ciudadanos que nos ayuden a proteger nuestros océanos.