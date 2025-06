Stefon Harris/NY Jazz All Stars

Carlos Olivares Baró. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

carlosolivaresbaro@hotmail.com @barocarl

El Ciclo New York Jazz All Stars 2025 llega a su cuarto concierto con Stefon Harris & Blackout: ensamble encabezado por el vibrafonista Stefon Harris (Albany, Nueva York, Estados Unidos, 1973), quien decidió darle un giro concluyente a su trayectoria musical cuando tuvo conocimiento de la música del saxofonista Charlie Parker. “Yo tenía la intención de trabajar con la Filarmónica de Nueva York; pero, cuando escuché el saxofón de Charlie Parker me di cuenta que mi destino era el jazz”: ha manifestado Stefon Harris.

En los años 90, Harris grabó con Charlie Hunter y Steve Turre como acompañante en sesiones de grabación. Con Blue Note Records publicó su álbum debut, A Cloud of Red Dust (1998). El segundo disco, Black Action Figure: nominado a un premio Grammy. En 2001 trabajó con el pianista Jacky Terrasson en el Village Vanguard de Nueva York y produjo con él la placa Kindred. El fonograma The Grand Unification Theory (2003): premio Martin E. Segal del Jazz at Lincoln Center. En abril de 2009, fue líder de la programación en el Orange County Performing Arts Center de Condado de Orange (California). Asimismo, grabó con el saxofonista David Sánchez y el trompetista Christian ScottNinety Miles ( 2011) concebido en La Habana con los jóvenes pianistas cubanos Rember Duharte y Haroldo López-Nussa.

Stefon Harris & Blackout: vitalidad y pujanza del jazz contemporáneo. Harris ha sido nominado cuatro veces a los premios Grammy, seleccionado en varias ocasiones como el ‘Vibrafonista del Año’ por los críticos de la revista DownBeat, y aclamado como “Uno de los más importantes jóvenes artistas en jazz”, de acuerdo a los analistas del rotativo Los Angeles Times.

Stefon Harris concierta su predilección por la tradición del hard bop dentro de las modalidades y variantes del jazz actual en recurrencias de fusiones y contigüidades con la música afrocubana. En 2004, este maestro del vibráfono y la marimba presentó al grupo Blackout con el primer álbum, Evolution. “Cuando se tiene la oportunidad de trabajar con personas similares durante varios años y todas están en la misma sintonía, el resultado es siempre concordante con la perfección”, ha comentado Harris sobre el vertiginoso crecimiento artístico de Blackout.

Ensamble que llega a México con un formato estelar de instrumentistas: Jaleel Shaw, saxofón alto; Keith Brown, piano; Dezron Douglas, bajo; Terreon Gully, batería; Stefon Harris, vibráfono. Músicos capaces de religar con pericia las conformidades del funk, R&B, afrocubano y otras vertientes acompasadas globales en la búsqueda de traspasar y enriquecer las líneas tradicionales del jazz: conciertos en que despliegan una mixtura emocionante de franjas innovadoras que dejan huellas en los auditorios en una demostración de las rutas creativas y graduales del jazz.

Además de intérprete, Harris se dedica a la educación: director del Departamento de Artes en la Manhattan School of Music y fundador de la compañía tecnológica Melodic Progression Institute con la que ha creado varias aplicaciones relacionadas con la música. / Gala complementada con una clase magistral gratuita: exposiciones de Stefon Harris & Blackout y del cuarteto del contrabajista mexicano Toto Nava.

Stefon Harris & Blackout ı Foto: Imagen: Especial

Ficha

Stefon Harris & Blackout. Concierto

New York Jazz All Stars 2025

Dónde: El Cantoral. Puente Xoco. Puerta A. Colonia Xoco. CDMX

Cuándo: sábado, 21 de junio, 2025

Horario: 20:30 horas

Clase Magistral gratuita: 17:00 horas

Boletos: de 500 a 1 200 pesos