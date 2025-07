› Estadio se tambalea

Como lo adelantamos en este espacio, en Nayarit se repite la película que ya habíamos visto hace algunos meses con el fallido Viaducto Elevado de Zacatecas. El proyecto de construir un estadio de futbol en donde actualmente hay un centro cultural se tambalea, luego de que el pasado fin de semana una jueza federal emitiera una suspensión definitiva. Como en Zacatecas, en Nayarit, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero está empecinado en construir una obra que no sólo es inviable, sino que está causando mucho daño al entorno urbano y al medioambiente. Y, en este caso, al desarrollo cultural. Navarro y el mandatario zacatecano, David Monreal, se comportaron como dos gotas de agua. Ambos impulsaron obras tan costosas como injustificadas, en la más absoluta opacidad y sin cumplir con los estudios y autorizaciones de impacto urbano y ambiental. El Viaducto acumuló suspensiones, hasta que cayó por su propio peso. Y el estadio… ahí la lleva. Uf.

› Señala Tabe al TJA

Y fue el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien tras reconocer que en la actual administración del gobierno capitalino existe una mayor coordinación con las alcaldías, hizo un llamado al Tribunal de Justicia Administrativa capitalino a no ser manto protector de las construcciones irregulares que violan la ley. Fue en su conferencia de esta semana, donde advirtió que algunos magistrados de forma sospechosa reactivan obras, a pesar de que se trata de inmuebles con documentos falsos o incluso caducos, que destruyen el medioambiente, que no cuentan con uso de suelo o con registro de manifestación de construcción. Esta situación, acusó, ha generado daño patrimonial a vecinos de colonias como Polanco, Observatorio y Lomas Altas, principalmente. El panista ha anticipado por eso que en su demarcación apoyará la inversión, pero sin corrupción y activa que muchas lupas ciudadanas se posen sobre el quehacer del mencionado tribunal.

› Agandalle en Zacatecas

Nos piden poner la lupa en el Congreso de Zacatecas, en donde por poco se aprueba el lunes una reforma que muchos consideran un agandalle de Morena. El proyecto consiste en modificar el artículo 25 de la Ley Electoral estatal para establecer una nueva fórmula de reparto de plurinominales, de tal forma que el partido con más votos se quede con más diputaciones de representación proporcional. Este esquema le daría al guinda la mayoría absoluta sin necesidad de alianzas. Hay quienes aseguran que una reforma de esta relevancia, ya aprobada en comisiones, no podría transitar sin el aval del gobernador David Monreal. Sin embargo, el pasado lunes el dictamen fue bajado del orden del día, supuestamente para darle otra revisada. Los enterados aseguran que fue la presión de la chiquillada, PT y PVEM, lo que hizo a la cúpula del oficialismo dar marcha atrás, ante la amenaza de una ruptura definitiva. El dictamen fue bajado, pero no desechado. Pendientes.

› Edén del huachicol

Primero fue la situación de inseguridad que se acrecentó de manera desproporcionada, provocando entre la población de sus ciudades más importantes, principalmente Villahermosa, la más alta percepción de inseguridad en todo el país. Tuvo que llegar a Tabasco, estado a cargo del morenista Javier May, apoyo federal para atender esa grave situación. Y ha sido también esa intervención federal la que ha dado golpes a delitos de relevancia que ocurren en ese estado, como es el caso del robo y trasiego irregular de hidrocarburo. Ayer, por ejemplo, el gabinete de seguridad federal dio cuenta del aseguramiento de 880 mil litros de hidrocarburo presuntamente de procedencia ilegal, siete vehículos y dos montacargas que fueron puestos a disposición de la autoridad. Dato importante, nos hacen ver, es que no se trata del primer golpe que se le da al huachicol. Apenas en mayo se dieron dos aseguramientos de combustible, uno de tres millones de litros y otro de un millón de litros, lo que hace presumir que ese negocio ilegal hasta antes de la intervención federal tenía en la entidad un verdadero edén. Uf.

› No descarten a Laura Itzel

Aunque todavía no se inscribe formalmente en la carrera, la senadora Laura Itzel Castillo no descarta levantar la mano para presidir el Senado. “Sería un honor”, repetía ayer con cautela la legisladora, aunque también con la claridad de quien mide el terreno. En una contienda que se calentará rumbo a agosto, Castillo apuesta por la serenidad en tiempos de polarización. Dicen en la Cámara alta que podría representar oficio político y temple para sortear a una oposición ruidosa. La morenista fue destapada la víspera por su compañero de bancada, Gerardo Fernández Noroña, y si bien no ha hecho campaña entre sus pares, su nombre ya suena en los pasillos. Por ahora, nos comentan, ha dejado la puerta entreabierta con un punto a su favor: no está obsesionada con el reflector que otros perfiles anhelan tener en un cargo que es más que sabido, suele ser usado como trampolín para saltar a otros cargos.

› El extra, los clavos y los ataúdes

Concluyó ya el periodo extraordinario de sesiones en el que los principales partidos de oposición votaron en contra de las principales leyes que se aprobaron pero, además, advirtieron que, en conjunto, varias de esas legislaciones, restringirán la privacidad de los ciudadanos. Un “Gobierno espía”, dicen, es lo que se configurará con leyes como la de Telecomunicaciones o la del Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Ayer, en Diputados, donde se aprobó la primera, los priistas encabezados por Humberto Moreira, pasearon un ataúd, en cuyo interior, señalaron, está la libertad de expresión. En tanto en el Senado, donde fue aprobada la segunda por la mayoría conformada por Morena y aliados, el panista Ricardo Anaya advirtió que con el conjunto de reformas el Gobierno podrá contar con los historiales de compras, contrataciones de servicios, realización de trámites y geolocalización de las personas en todo momento. La 4T, en contraparte, ha celebrado que nuevamente cumplió y se echó porras a sí misma. Ahí el dato.