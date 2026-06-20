• Empujan atención a reclamos por DH

De destacar, nos comentan, la coordinación que han establecido el Gobierno federal con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el propósito de dar una mayor y mejor atención a las recomendaciones que se emiten a las autoridades en materia de Derechos Humanos. Y es que ayer se realizó la Sexta Mesa de coordinación en la materia, que estuvo encabezada por la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, y contó con la presencia de la ombudsperson Rosario Piedra. Se ha informado que para dar atención a los distintos asuntos que tienen impacto en derechos humanos se llevan a cabo reuniones técnicas especializadas en salud, migración, medio ambiente, reinserción social, educación, infancias, energía y atención a grupos prioritarios. Ayer por ejemplo, hubo representación de instituciones como Secretaría Anticorrupción, CEAV, Conapo, Comar, Procuraduría Fiscal, CFE, Sipina y universidades.

• Maltrato animal

Y a propósito de la fama que ha adquirido el pato Merlín —primero en redes sociales y luego en el conjunto de los medios—, mascota de una familia de vendedores de agua del Centro Histórico, resulta que ya apareció quien quiso emularlo, pero, como suele ocurrir en estos casos, para mal. Es conocido que el pato Merlín se viralizó por su curioso andar al lado de sus dueños ataviado con una playera de la Selección Mexicana y calcetines. Ayer incluso la Presidenta Claudia Sheinbaum habló de su caso y hasta dijo que lo llevaría a una conferencia mañanera. Ah, pero no pasó mucho tiempo para que se conociera el caso de la alcaldesa michoacana de Quiroga, Alma Mireya González, que incluso ya fue acusada de maltrato animal, porque resulta que aparece en un video que difundió en redes y en el que se aprecia cómo le llevan un pato a la presidencia municipal también con playera de la selección, pero resulta que se lo pasan sujetado fuertemente de las alas y ella, para sacarse la foto, hace lo mismo mientras dice: ya tenemos mascota. En fin.

• CNTE finaliza plantón

Con la novedad de que tras 19 días de protestas que al final han resultado infructuosas —tanto en lo que respecta a la abrogación de la Ley de ISSSTE como a la desaparición de la unidad que se encarga de la gestión administrativa de los temas relacionados con el profesorado—, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomó la decisión de llevar a cabo un repliegue táctico, se informó ayer. Ello implica retirar su plantón del Centro Histórico de la Ciudad de México. Se trata de una decisión importante, tomada durante la llamada Asamblea Nacional Representativa. Para quienes han observado su más reciente jornada de protestas, una vez arrancado el Mundial algunos factores que le hubieran permitido una mayor capacidad de presión sobre las propuestas de la autoridad dejaron de jugar a favor de la CNTE, que, sin embargo, ha dejado el amago de volver una vez que realicen ajustes a sus estrategias de movilización y presión. Pendientes.

• Ceses fulminantes en Michoacán

Y nos piden no perder de vista el impacto que tenga la decisión de cesar de manera fulminante a cuatro de los siete integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, que además ayer mismo sumó una dimisión más, por lo cual sólo quedaron dos activos. La decisión fue tomada por una mayoría de consejeros del Instituto Nacional Electoral luego de que se conociera que los hoy despedidos avalaron nombrar al encargado de despacho del órgano interno de control de la institución local cuando esa atribución es del congreso de la entidad. Los destituidos son Ignacio Hurtado Gómez, quien presidía el organismo, y los consejeros Juan Montiel, Marlene Mendoza, Claudia Carreño y Silvia Mauricio. Lo que ha encendido las alarmas, nos comentan, es que en Michoacán está a punto de iniciar un proceso electoral en el que habrá de renovarse la gubernatura, 40 diputaciones y 112 ayuntamientos, lo cual obliga a conformar un nuevo instituto. En el Poder Judicial de Michoacan, por ejemplo, señalaron que la decisión tomada es una medida “extrema” y alertaron sobre el riesgo de que quienes lleguen no tengan la experiencia necesaria para acometer un desafío como el señalado. Uf.

• Una mala y una buena para Morena

Resulta que esta misma semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el partido guinda perderá 93 mil afiliados, porque no comprobó con la documentación requerida por la ley, que estuvieran debidamente registrados como militantes. El caso derivó de que se registró una doble afiliación, porque esa misma cantidad de personas apareció enlistada por organizaciones que buscan constituirse como partido. La buena para el movimiento que encabeza Ariadna Montiel es que el Instituto Nacional Electoral le aprobó la posibilidad de realizar afiliaciones a través de su aplicación. Hubo consejeros que advirtieron que ésta no garantiza que se cumplan los requisitos mínimos, porque no se solicita el formato original con la firma autógrafa ni tampoco la fotografía de la persona viva. No gustó mucho la decisión a otros partidos que se han sujetado a un modelo de afiliación elaborado por el propio INE que sí considera todos los requisitos. ¿Qué tal?

• Nombramientos en la UNAM

Relevante, nos comentan, la designación que hizo el Consejo Universitario de la UNAM de tres nuevos integrantes de su Junta de Gobierno. Se trata de Germán Enrique Fajardo Dolci, Beatriz Arias Álvarez y Luis Zambrano González. El primero, del área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud es médico especialista en Otorrinolaringología y maestro en Alta Dirección. Se ha desempeñado como subdirector de Enseñanza del Hospital General de México y fue director general del Hospital General Dr. Manuel Gea González, también subsecretario de Salud y fue director de la Facultad de Medicina; la segunda, por el área de las Humanidades y Artes, es parte del Instituto de Investigaciones Filológicas desde 1992 y es experta y una de las primeras en México en trabajar sobre grafemática; el tercero es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y fundador de la Sociedad Mexicana de Limnología. Desde 1999 ha sido docente en la UNAM en las facultades de Ciencias y Arquitectura. Ahí el dato.