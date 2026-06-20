CNTE finaliza plantón

Con la novedad de que tras 19 días de protestas que al final han resultado infructuosas —tanto en lo que respecta a la abrogación de la Ley de ISSSTE como a la desaparición de la unidad que se encarga de la gestión administrativa de los temas relacionados con el profesorado—, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomó la decisión de llevar a cabo un repliegue táctico, se informó ayer. Ello implica retirar su plantón del Centro Histórico de la Ciudad de México. Se trata de una decisión importante, tomada durante la llamada Asamblea Nacional Representativa. Para quienes han observado su más reciente jornada de protestas, una vez arrancado el Mundial algunos factores que le hubieran permitido una mayor capacidad de presión sobre las propuestas de la autoridad dejaron de jugar a favor de la CNTE, que, sin embargo, ha dejado el amago de volver una vez que realicen ajustes a sus estrategias de movilización y presión. Pendientes.

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