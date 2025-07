› El requisito de planta

Y fue en la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum de ayer donde se dio a conocer un dato relevante. Y es que la mandataria expuso, con base en un gráfico que muestra las capacidades de la industria farmacéutica en México, cómo a partir del 2008 las mismas se vinieron abajo. La razón de que así ocurriera fue que en ese año se suprimió el denominado “requisito de planta”, esto es, la regla que obligaba a que cualquier farmacéutica que quisiera vender algún producto en nuestro país tuviera que tener alguna planta aquí. “O sea, que sí, en 2008, en el periodo de (Felipe) Calderón, se retiró el requisito de planta y cayó por completo la industria farmacéutica nacional. Y nuestro objetivo es recuperarla”, aclaró Sheinbaum, en respuesta a quien antier consideró que no había sustento en lo que había expresado. Por cierto que emitió ya un decreto para que en la próxima licitación este requisito sea tomado en cuenta de manera central.

› Movimientos en NL

Y es el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el que está moviendo las piezas del ajedrez político en su gobierno con el nombramiento de Mike Flores al frente de la Secretaría General de Gobierno. Nos aseguran que en su paso por el Congreso del Estado y luego en la Oficina Ejecutiva del gobernador, Flores había venido mostrando dos atributos relevantes: carácter y capacidad de negociación. De ahí que, por lo pronto, el mandatario estatal le diera la instrucción de meterle punch al tema de movilidad, en el cual es sabido que Flores Serna tiene experiencia, pues proviene de una familia dedicada al transporte. Entre los conocedores de los temas del gobierno estatal, nos dicen que habrá que seguirle los pasos a Mike, quien le dará un impulso el gobierno de García Sepúlveda. Ayer, por lo pronto, el nuevo hombre clave de la administración neolonesa, agradeció el nombramiento en relevo de Javier Navarro.

› Aguas con el odio a “los gringos”

Y fue el secretario de Gobierno, César Cravioto, el que manifestó el rechazo del gobierno de la ciudad a las acciones de violencia que se dieron ayer durante las protestas contra la gentrificación en la Roma y en la Condesa, pero particularmente contra las expresiones xenófobas que se hicieron contra los ciudadanos de nacionalidad estadounidense que viven en esas colonias. Tiene razón Cravioto cuando señala que no se debe responder en la misma forma en la que se está haciendo en otros lados contra los paisanos: “No es golpe con golpe. No somos iguales a otras partes donde no aceptan a la gente en movilidad, somos una ciudad santuario”, refirió en entrevistas. También mostró apertura a que los manifestantes expongan cómo creen que se puede atender el tema de la gentrificación, sobre todo porque en la CDMX hay programas de apoyo para que los jóvenes puedan rentar o incluso adquirir una vivienda. La inversión para el rubro de la vivienda social es de 58 millones de pesos.

› Hay de Chávez a Chávez

Nos piden no perder de vista que, aunque comparten la misma sangre y el mismo apellido, sería un error pretender extender los señalamientos en contra de Julio César Chávez Carrasco hacia su padre, la máxima leyenda del boxeo mexicano. Lo recomendable, nos dicen, es no prejuzgar, pues serán las instancias de procuración e impartición de justicia correspondientes las que determinen si Chávez Junior cometió los delitos que se le atribuyen. Pero más allá de eso, mientras se hacen públicos sus vínculos, al menos hasta ahora, de amistad y de parentesco político con Los Chapitos, su papá está dedicado a fomentar el deporte y a ofrecer rehabilitación a personas con problemas de adicciones. Ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que “no hay que generalizar”, al hablar de la detención de Chávez Carrasco y de otras capturas de mexicanos en Estados Unidos. Ahí el dato.

› El paro judicial en la CDMX

Con la novedad de que ayer el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México ordenó la reanudación de actividades del Poder Judicial. Esto luego de que transcurriera ya más de un mes del paro que trabajadores llevan a cabo en demanda de mejores condiciones laborales. La instrucción ha sido que se “reanuden de manera inmediata todas y cada una de las actividades y servicios que prestan los órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y de apoyo judicial, en los horarios establecidos en la normatividad vigente”. La decisión se dio luego de que se informara de una serie de acciones que el Poder Judicial local no ha podido ejecutar a causa del freno de actividades, la principal de ellas el procesamiento de la nómina incluidos los pagos. Otras son la imposibilidad de revisar el estado físico de las instalaciones y el riesgo en la operación de equipos especializados. Ya sólo habrá que ver si los trabajadores en paro acatan o no la instrucción.

› ¿Otro gol a Cuau?

Y lo que se perfila hasta el momento, nos comentan, es que al diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ratifique la sanción que se le impuso en una instancia previa por cometer violencia política de género en contra de la exdiputada, también morenista, Juanita Guerra. Es sabido que existe una denuncia según la cual a la legisladora, sin justificación, le impidieron acceder al palco principal de la conmemoración del CCXI Aniversario de la Gesta Heroica “Rompimiento del sitio de Cuautla, Morelos”. En ese caso se comprobó que hubo dos tipos de violencia: simbólica y psicológica. El proyecto del magistrado Reyes Rodríguez propone confirmar la sentencia de la Sala Especializada, con lo que el diputado morenista, que antes ya libró un desafuero, podría ser anotado en el registro de personas sancionadas por un año y 6 meses. Pendientes.