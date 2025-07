Aguas con el odio a “los gringos”

Y fue el secretario de Gobierno, César Cravioto, el que manifestó el rechazo del gobierno de la ciudad a las acciones de violencia que se dieron ayer durante las protestas contra la gentrificación en la Roma y en la Condesa, pero particularmente contra las expresiones xenófobas que se hicieron contra los ciudadanos de nacionalidad estadounidense que viven en esas colonias. Tiene razón Cravioto cuando señala que no se debe responder en la misma forma en la que se está haciendo en otros lados contra los paisanos: “No es golpe con golpe. No somos iguales a otras partes donde no aceptan a la gente en movilidad, somos una ciudad santuario”, refirió en entrevistas. También mostró apertura a que los manifestantes expongan cómo creen que se puede atender el tema de la gentrificación, sobre todo porque en la CDMX hay programas de apoyo para que los jóvenes puedan rentar o incluso adquirir una vivienda. La inversión para el rubro de la vivienda social es de 58 millones de pesos.