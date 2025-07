México: panteones clandestinos y huachicol

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

De acuerdo con los hallazgos de miles de restos humanos por parte de grupos de buscadoras y buscadores y de millones de litros de huachicol y decenas de tanques y camiones para transportar éstos, por acciones de las dependencias de seguridad del Gobierno federal, entidades del norte, centro y sur de la República están convertidos en panteones clandestinos y almacenes de huachicol.

En ambos casos y casi a diario, se reportan cifras sin precedente que unos y otras lo confirman oficialmente, lo que evidencia lo ocurrido en nuestro país durante los gobiernos de los tres principales partidos políticos, más allá de informes, declaraciones y estadísticas ajenas a lo que en realidad ocurriera en ellos y que sobre todo en el pasado inmediato, el de Andrés Manuel López Obrador, las cifras alcanzaron niveles sin precedente y reiteradas declaraciones que, “con otros datos”, negara lo que ocurría.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Justo después de que fuerzas de seguridad localizaron e incautaron 15 millones de litros de huachicol el fin de semana en Ramos Arizpe y Saltillo —ayer, hubo otro de casi un millón y medio centenar de vehículos asegurados en el municipio de Las Vigas, en Veracruz— La Presidenta Claudia Sheinbaum ofreció que en el tráfico de combustible robado se irá hasta las últimas consecuencias para erradicar el huachicoleo, no se protegerá a nadie, trátese de empresarios o servidores públicos.

”Hasta donde tope —agregó— porque nosotros no vamos a proteger a nadie, a nadie; si hay servidores públicos, bueno, servidor no, ¿verdad?, porque no sirve al pueblo, funcionario público involucrado —corrigió— pues se debe tener la prueba, si hay otras personas, empresarios, nosotros queremos erradicar por completo ese delito”.

Admitió que todavía persiste el huachicoleo, “pese a lo que se avanzó en el gobierno del presidente López Obrador, pero todavía hay, y nosotros vamos a trabajar con mucha unidad, discreción, para seguir con las investigaciones y la información que se vaya generando”.

Por fin, tras más de un mes de paro, los representantes sindicales del personal del Tribunal Superior de Justicia llegaron a un acuerdo y ayer reanudaron labores, al lograr el pago de un bono extraordinario en diciembre, además del que recibirá ese mismo mes, así como la asignación de recursos que distribuirán entre quienes perciban menores ingresos, más basificación del personal de órganos jurisdiccionales y administrativos, vía convocatorias.

No pocos ven “mano negra” —¿o era morena?— en la marcha contra la gentrificación que acabó en vandalismo de encapuchados en rumbos de la Condesa y la Roma Sur.

Si realmente hubo pacto de impunidad AMLO-Peña Nieto, como se aseguraba al inicio del sexenio pasado, comienza a tambalearse por el caso Pegasus de espionaje, mismo que hoy amenaza.