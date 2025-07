› Transición tersa en la Corte

Será tersa, se estableció ayer, la transición entre la Suprema Corte saliente y la entrante. Y es que resulta que ayer se reunieron la presidenta de la primera, Norma Piña, y el presidente de la segunda, Hugo Aguilar. Fue el primer encuentro entre ambos con un carácter formal y con la idea de ir avanzando en los trámites de entrega-recepción. Se ha informado que se constituirán equipos de trabajo de ambas partes para ese fin. Prueba de que la cosa transcurrirá con suavidad fue que la Corte en un comunicado calificó el diálogo sostenido como “abierto, cordial, fructífero y con un ánimo de transparencia”. En tanto, Hugo Aguilar declaró en una breve entrevista —cuando salía del edificio ubicado en el Centro Histórico— que “vamos a hacer una buena transición, tersa, por el bien de México… Platicamos bien”. Por lo pronto, Piña convocó ayer a la que será la última sesión del actual periodo ordinario, el próximo martes 15 de julio. La última con el pleno actual tendrá lugar el 12 de agosto.

› EU agradece solidaridad de México

De destacar, nos comentan, el agradecimiento que hizo el gobierno de Estados Unidos a través de su Departamento de Estado y de su embajada a la Presidenta Claudia Sheinbaum, por el envío de brigadas de apoyo conformadas por mexicanos a Texas, estado que se encuentra en medio de una tragedia a causa de las inundaciones. “Estamos agradecidos con nuestros socios regionales, incluidos nuestros amigos y vecinos en México, quienes generosamente han enviado valientes bomberos y miembros de sus equipos de rescate acuático de protección civil para apoyar los esfuerzos de búsqueda y rescate en Kerrville, Texas”, sostuvo ayer Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado. Su declaración fue secundada por el embajador Ronald Johnson. Dicen que lo cortés no quita lo valiente y ayer la diplomacia del país vecino se sumó a voces de celebridades norteamericanas que se habían anticipado a reconocer la solidaridad de México y de la Presidenta Sheinbaum. Ahí el dato.

› Desentona Nayarit

Nos comentan que, en una jornada en la que Gobiernos de la 4T presumieron una baja en delitos de alto impacto, la nota discordante la dio Nayarit, en donde la tendencia es al revés. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a nivel federal los homicidios dolosos bajaron 24.5 y los feminicidios 24.2 por ciento en lo que va del sexenio. Los secuestros cayeron 72.2 y los robos con violencia 48.1 puntos. Y en la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó sobre una caída de 62 por ciento en los principales ilícitos. En cambio, en Nayarit, gobernado por Miguel Ángel Navarro Quintero, los feminicidios aumentaron 75 por ciento, los homicidios dolosos 27 por ciento, las extorsiones 28 por ciento y el narcomenudeo 12 por ciento, en los primeros cinco meses de este año. Hay quienes creen que las prioridades de don Miguel Ángel están muy claras y la seguridad no es una de ellas. Uf.

› Corcholatas en Zacatecas

A muchos sorprendió el anuncio que se hizo el lunes en Zacatecas, en donde la dirigencia nacional del PRI dio a conocer a sus cuatro corcholatas de cara a la renovación de la gubernatura, en 2027. El delegado del CEN priista, Marco Antonio Olvera, destapó a la senadora Claudia Anaya, a los diputados federales Fuensanta Guerrero y Adolfo Bonilla, y al dirigente estatal del tricolor, Carlos Peña, como los prospectos a ser nominados para tratar de sacar a Morena del Palacio de Gobierno dentro de dos años. El destape dejó fuera a otras figuras, como al alcalde de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, quien el año pasado logró la hazaña de quitarle su principal bastión político a Saúl Monreal. Hay quienes creen que el destape priista se hizo con la intención de que los demás partidos muestren sus cartas, en especial el PAN, con el cual hizo una alianza exitosa el año pasado, al grado de quitarle al guinda el área conurbada de la capital. Pendientes.

› Reajustes de Taddei

Y fue en el INE donde, una vez concluida la elección judicial, decidieron pasar la escoba en la estructura orgánica del primer nivel, al mando de la consejera presidenta Guadalupe Taddei. La presidenta del órgano electoral aceptó la renuncia de Miguel Ángel Patiño como director ejecutivo de Organización Electoral, con efectos al 15 de julio, quien se reincorporará al Servicio Profesional Electoral Nacional. La titular del INE designó en ese cargo a un cercano, Roberto Carlos Félix López, quien se desempeñaba como encargado de despacho de la dirección ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional y también como secretario técnico de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial. Donde también se notó la mano de Taddei fue en la dirección ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, en la que nombró a Jorge Egrén Moreno Troncoso. Mientras que María Elena Cornejo Esparza, directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, anunció el inicio de su trámite prejubilatorio y solicitó su retiro voluntario. Qué tal.

› ¿Sólo para salir del lío?

Y nos piden no perder de vista el caso de Ximena Pichel, cuyo accionar discriminatorio contra un agente de la policía capitalina que sólo hacía su trabajo fue grabado y se volvió viral en las redes. Y es que resulta que tras la agresión decidió dar a conocer una carta en la que ofrece una “disculpa sincera y sin reservas”. Señala en una parte de su carta que “soy una persona que está dispuesta a aprender, cambiar y ser mejor. Mi propósito es reflexionar profundamente sobre este acto, reparar el daño que he causado y contribuir, desde mi lugar, a construir un país más justo, respetuoso y digno para todas y todos”. El caso es que ayer mismo, poco antes de que se conociera su carta de disculpa se conoció otro video en el que ofende a otra mujer, guardia de seguridad de un edificio, a quien le reclama que no le abra la puerta y la llama gata. Hay abierta una denuncia del agente por discriminación. ¿La carta de ayer sería suficiente para que hubiera un desistimiento del ofendido? Atentos.