6 meses de Trump

El Duende. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Ayer se cumplió medio año de que Donald John Trump, el presidente número 47 de Estados Unidos, se instalara por segunda ocasión en la oficina Oval de la Casa Blanca.

Fue el pasado 20 de enero cuando tomó protesta en el Capitolio y, desde su llegada, ha cumplido con prácticamente todo lo que había prometido en su campaña y hasta más.

En estos meses, el tema del aumento a los aranceles para diferentes mercancías es de los que más ha impactado a nivel mundial, sobre todo por sus repercusiones económicas.

Pero, sin duda, los dos temas que desde su llegada no ha soltado y, al contrario, cada vez endurece más y es más enfático en atacar y erradicar son la migración y el narcotráfico.

En éste último, a mediados de la semana pasada, aseguró que los cárteles mexicanos mandan en México sobre sus políticos, esto durante la promulgación de la nueva ley contra el tráfico de fentanilo.

“Las autoridades mexicanas están aterradas, aterradas de presentarse en sus oficinas, están aterradas de ir a trabajar, porque los cárteles tienen un control tremendo sobre México. Tenemos que hacer algo al respecto, no podemos permitir que eso ocurra”, declaró el mandatario estadounidense.

Esta declaración se da justo un día después de que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, asegurara ante la prensa que no descansarán hasta que las organizaciones terroristas extranjeras, como los cárteles de la droga mexicanos, sean completamente eliminadas.

Pareciese que, desde las altas esferas del poder gringo, diferentes funcionarios se hubieran puesto de acuerdo para lanzar una andanada de amenazas hacia nuestro país, advirtiendo que, si el Gobierno mexicano se cruza de brazos o no se pone las pilas, entonces tendrán que intervenir.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó “subirse al ring” con Trump y desde la conferencia mañanera insistió en que se está trabajando de manera conjunta en el tema y que México está haciendo mucho al respecto.

“Él puede hablar y nosotros contestamos, no queremos pelear. La relación con EU es muy importante para México, y la de México para EU. Nosotros no queremos polemizar públicamente, ponernos al tú por tú no nos ayuda”, aseguró la Presidenta.

Y como diría la abuela Dondinéa, al final hasta le dio una “cachetada con guante blanco” y aunque dijo que no confrontaría a Trump, le recordó a Estados Unidos que tienen pendiente el combate al tráfico de armas y la detención de los distribuidores de drogas.

También comentó que planea hacer masiva la información de lo que México hace para ayudar a EU en el combate a las drogas e ironizó que igual y lo que pasa es que están mal informados.

Lo cierto es que, en los próximos meses, veremos cómo se intensifica la presión de las autoridades norteamericanas hacia funcionarios mexicanos, para entregar resultados.

Cada vez queda más claro que, en los hechos, los gringos quieren que de verdad avance la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de Sheinbaum y no como en la administración de AMLO, donde como todo se dejó pasar, por eso ahorita tanto desgarriate.

Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeeeeee!!!