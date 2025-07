› “Dato protegido” bis

Ya le respondieron al diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien se encuentra molesto con el hecho de que la ciudadana Karla Estrella esté ofreciendo disculpas cada día durante 30 días a “Dato Protegido”, como se decidió que ésta última debería referirse a la legisladora Diana Karina Barreras. Es sabido que la diputada, esposa de Gutiérrez Luna, la denunció y logró que la condenaran por supuesta violencia política de género, por una crítica en redes. “No sé por qué él me está hablando a mí, él no es la persona que me denunció, no es la persona ofendida supuestamente, me parece bastante fuera de lugar que ande poniendo en duda mis intenciones de cumplir con las resoluciones”, declaró ayer Karla Estrella a Javier Solórzano en el canal de YouTube de La Razón. Fue una especie de cachetada con guante blanco y al mismo tiempo un aviso, porque no tendría justificación que el morenista interviniera salvo que fuera una especie de “Dato protegido” bis, nos comentan. Uf.

› Cerco en torno a Bermúdez Requena

Y es la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad la que sigue revelando información importante sobre el caso Hernán Bermúdez Requena. Resulta que ayer reveló que Humberto Bermúdez Requena, hermano del exmando prófugo, recién compró un departamento de 1.3 millones de dólares con acceso a un muelle de yates en la zona exclusiva de North Miami Beach. El dato es de relevancia porque resulta que ayer mismo se informó que las cuentas, tanto del exsecretario de Seguridad de Tabasco como de sus familiares y allegados, fueron bloqueadas “para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, corrupción y otros delitos financieros… Estas medidas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal”. Se está cerrando el cerco en torno a Bermúdez Requena, al que ligan con el grupo criminal La Barredora.

› Otra naranja podrida, ¿y Máynez?

Silencio del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ante la detención del exalcalde de Apulco, Zacatecas, Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, ligado a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. En abril del año pasado, cuando Mauro era candidato de MC, se dio a conocer una conversación telefónica, en la que él y un capo apodado El Geras intentan convencer a un expolicía que se había ido del estado por amenazas, que regrese y trabaje con ellos. Aun así, el partido naranja lo mantuvo como su candidato y ganó las elecciones del 1 de junio de 2024. Mauro fue desaforado por el Congreso local un mes después de que tomó posesión y desde entonces estaba prófugo. Ayer se convirtió en un alcalde más de MC ligado al crimen organizado con los de Teuchitlán, Taxco, Tetecala, Coalcomán, Ciudad Serdán, Tlachichuca… ¿Y Máynez? Ocupado disfrutando el debut del portero Keylor Navas con Pumas, y alegre porque éste vistió uniforme naranja. ¡Eso sí que es importante! Uf.

› Nervios por marcha

Este sábado se llevará a cabo una nueva marcha contra la gentrificación en la CDMX. Hay quienes sienten un temor justificado, ya que las dos primeras no resultaron tan pacíficas como se esperaba. Esta vez se prevé que la protesta empiece en el Hemiciclo a Juárez y que de ahí los manifestantes partan en caravana hacia la Embajada de Estados Unidos. La idea es que la marcha se realice sólo por Paseo de la Reforma, pero no se descarta que a la mera hora, algunos grupos se dirijan a calles de las colonias Juárez y Cuauhtémoc, para hacer patente su rechazo al proceso de gentrificación que se vive ahí. El mayor riesgo, nos comentan, no es que los manifestantes se tornen violentos, sino que, nuevamente, aparezcan los núcleos radicales, como el llamado Bloque Negro, que se han hecho presentes en las anteriores marchas. Ellos son quienes vandalizan lo que encuentran a su paso, lo que termina por desvirtuar el origen legítimo de la protesta. Pendientes.

› Violencia en BCS

Y fue en Baja California Sur donde una jornada violenta, ayer, dejó dos hombres asesinados y uno más herido de bala. En Comondú, en el kilómetro 50 de la carretera Ciudad Constitución-Puerto San Carlos, un vehículo fue agredido a tiros y se volcó. Y en La Paz, un hombre recibió varios impactos de bala en la colonia Centro. Pudiera considerarse que se trata de casos aislados, pero no. Algo se le está complicando al gobierno del morenista Víctor Castro, pues es notorio el aumento de homicidios en su entidad, el cual atribuyen a una extensión de la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que BCS cerró 2024 con 56 homicidios dolosos, delito que apenas al cierre del primer semestre ya contabilizaba una cifra de 50. Sólo en el mes de junio se contabilizaron 24. Lo dicho, algo se complica.

› Pasitos de una particular derecha

Y es el movimiento conservador que se denomina México Republicano el que ayer en Puebla anunció su intención de constituirse como partido político. Y resulta que entre quienes se le han sumado está Juan Manuel Oliva, exgobernador de Guanajuato por Acción Nacional, partido político al que ya renunció. Ayer, por lo pronto, la agrupación anunció que buscan 14 mil militantes en esa entidad, pero para sumar los que necesite para alcanzar el registro a nivel nacional. Es sabido que la ideología que esta agrupación abraza es la de derecha o, a juzgar por el perfil de los cuadros que está enrolando, hasta de derecha extrema. El actual presidente de la organización es Iván Peña, quien en su cuenta de la red social X afirma en un mensaje fijado que “aquellos que con sorna creen que el conservadurismo pronorteamericano en México no puede constituir un partido y gobernar, vive en otra realidad, además de lógica carece de datos, ¿ les duele? Ni modo, gobernaremos”. Qué tal.