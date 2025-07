Nervios por marcha

Este sábado se llevará a cabo una nueva marcha contra la gentrificación en la CDMX. Hay quienes sienten un temor justificado, ya que las dos primeras no resultaron tan pacíficas como se esperaba. Esta vez se prevé que la protesta empiece en el Hemiciclo a Juárez y que de ahí los manifestantes partan en caravana hacia la Embajada de Estados Unidos. La idea es que la marcha se realice sólo por Paseo de la Reforma, pero no se descarta que a la mera hora, algunos grupos se dirijan a calles de las colonias Juárez y Cuauhtémoc, para hacer patente su rechazo al proceso de gentrificación que se vive ahí. El mayor riesgo, nos comentan, no es que los manifestantes se tornen violentos, sino que, nuevamente, aparezcan los núcleos radicales, como el llamado Bloque Negro, que se han hecho presentes en las anteriores marchas. Ellos son quienes vandalizan lo que encuentran a su paso, lo que termina por desvirtuar el origen legítimo de la protesta. Pendientes.