› Suben calificación a Pemex

Algo para destacar en el cierre de la semana es que Fitch Ratings elevó la calificación de Pemex a largo plazo de B+ a BB, como consecuencia de las medidas que tomó el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum para que la empresa pública pueda hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. El anuncio de la agencia internacional se dio unos días después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunciara la emisión de bonos para apoyar a la paraestatal, como parte de una estrategia integral para fortalecer su situación financiera. Se espera que el próximo martes, la jefa del Ejecutivo federal encabece la presentación de un plan de reestructuración de la petrolera, algo en lo que está muy metida la secretaria de Energía, Luz Elena González. La elevación de su calificación crediticia por Fitch Ratings genera expectativas positivas y lleva a muchos a pensar que el nuevo esquema será determinante para el futuro de la empresa. Pendientes.

› La mano de Rosa Icela

Nos hacen ver que, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue determinante en la liberación de Israel Vallarta, quien fue absuelto de todos los delitos de que se le acusaba. Desde el sexenio pasado, Rosa Icela, como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, se involucró en la revisión del caso, por la sencilla razón de que Israel ya tenía, entonces, más de 15 años en la cárcel, sin recibir sentencia. La propia funcionaria recordó ayer que fueron “casi dos décadas de un proceso penal que ha estado plagado de quejas, amparos, denuncias”, durante las cuales se interpusieron al menos 10 recursos de apelación y se promovió una cantidad igual de juicios de amparo. Las autoridades del anterior gobierno y las del actual consideraban que Vallarta era inocente y, el jueves, la jueza Mariana Vieyra Valdés les dio la razón. El caso, nos dicen, provocará muchas reflexiones sobre las debilidades en nuestro sistema de justicia. Veremos.

› Retroceso en Campeche

Mientras en el Gobierno federal se anotan triunfo tras triunfo en la promoción turística, en Campeche caminan hacia atrás, como los cangrejos. Resulta que Isla Aguada está a punto de perder su categoría de Pueblo Mágico, lo que tiene en vilo a los prestadores de servicios del lugar. El gobierno municipal de Ciudad del Carmen, encabezado por el morenista Pablo Gutiérrez Lázarus, no ha cumplido con una serie de procesos normativos y administrativos que la Secretaría de Turismo federal exige. El último plazo que la Sectur le dio a las autoridades locales venció el pasado jueves y se desconoce si cumplieron o no. A Isla Aguada también le restaron puntos los frecuentes bloqueos carreteros en la Península de Atasta, los cuales suelen durar más de tres días, debido a que la gobernadora Layda Sansores opta por no ver ni oír a los manifestantes. En los próximos días se podría dar a conocer la noticia de que Layda dejó perder un Pueblo Mágico. Atentos.

› Clavado que vale oro

Muy relevante, nos comentan, el triunfo del joven Osmar Olvera en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos que se lleva a cabo en Singapur, donde obtuvo ayer Medalla de Oro. Se trata de una hazaña histórica, pues Osmar derrotó a los competidores chinos, algo con lo que sueñan muchos atletas del mundo. Con un clavado perfecto, el deportista mexicano terminó con una hegemonía de 20 años que tenían los asiáticos en trampolín de tres metros. Dos reflexiones quedan tras este logro. La primera es que “no todo en México es futbol”, como afirmó el medallista. La segunda es que en esta administración se empieza a ver un resurgimiento del deporte olímpico, el cual estuvo severamente castigado durante la gestión de Ana Gabriela Guevara en la Conade. El cambio de mando en este organismo urgía. Se concretó con la llegada del nuevo Gobierno y los resultados empiezan a fluir. Por cierto, nos aseguran, podrían caer más medallas en Singapur. Ojo con eso.

› Van tras Cuau

Nos adelantan que, de quien pronto se volverá a hablar, y no precisamente bien, es del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. En la Junta Política y de Gobierno del Congreso local se cocina un acuerdo para pedir a la Fiscalía Anticorrupción un informe detallado del estado que guardan las denuncias en contra del Cuau, cuando fue alcalde de Cuernavaca, y de quien lo sucedió, Antonio Villalobos Adán. Ambos han sido señalados por irregularidades en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), el cual enfrenta una deuda con la Comisión Federal de Electricidad y con otros proveedores, por un monto global de 350 millones de pesos. En días pasados, el director jurídico del organismo, Víctor Navarrete Sánchez, precisó que hay al menos 69 denuncias, de las cuales dos están en vías de judicialización. La pregunta es si esta vez Cuauhtémoc logrará hacer una nueva cuauhtemiña política para eludir los señalamientos. Pendientes.

› Tiempo de mujeres en Semar

Así que la Secretaría de Marina apostó por una profesional para hacerse cargo de la Dirección General de Marina Mercante. Ayer, el coordinador general de Puertos y Marina Mercante, el capitán de Altura, Manuel Fernando Gutiérrez Gallardo, entregó a la capitana Claudia Hernández Sordo su nombramiento como titular de la Dirección mencionada. Se trata de una muy destacada y experimentada mujer que egresó de la Escuela Náutica Mercante de Tampico, Tamaulipas. Cuenta con experiencia en navegación en buques de carga a granel, unidades semisumergibles de exploración y perforación y buques oceanográficos de la Armada de México. Hernández Sordo ha contribuido en operaciones de dique seco en México y en el extranjero y en navegación de altura y costera. Por si fuera poco, también se ha desempeñado en puestos de jefatura y a nivel gerencial. Al parecer, en la Secretaría de Marina toman con mucha seriedad eso de que “son tiempos de mujeres”. Ahí el dato.