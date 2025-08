Reducción de la pobreza (2/3)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Con los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, del INEGI, @Viri_Rios calcula que entre 2018 y 2024 salieron de la pobreza 10 millones de mexicanos.

La pregunta que debemos hacer es si salieron gracias al trabajo propio, a la generación personal de ingreso, o gracias al trabajo de otros, a la redistribución gubernamental del ingreso. Lo segundo solamente alivia los efectos de la pobreza, la carencia de satisfactores, pero no elimina su causa, la incapacidad para, gracias al trabajo propio, generar ingreso suficiente para comprar, en la cantidad, calidad y variedad adecuadas, los bienes y servicios necesarios para, por lo menos, satisfacer correctamente las necesidades básicas.

¿Qué habrá sido? ¿Generación personal de ingreso o redistribución gubernamental del mismo, por la que el gobierno le quita a Juan lo que, por ser producto de su trabajo, es de Juan, una parte de su ingreso, para darle a Pedro lo que, por no ser producto de su trabajo, por no ser su ingreso, no es de Pedro, redistribución que, por más que se la presente como justicia social, es expoliación legal, propia del Estado de chueco, que es la antítesis del Estado de Derecho? ¿Qué habrá sido?

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Crisis en Veracruz de infarto

Para responder tengamos en cuenta que el ingreso total se divide en ingreso corriente y percepciones financieras y de capital. El corriente se divide en ingreso (i) por trabajo; (ii) por renta de la propiedad (la renta que te pagan por arrendar tu propiedad); (iii) por estimación de alquiler de vivienda (la renta que no pagas por habitar casa propia); (iv) por transferencias; (v) por otros ingresos corrientes. Las percepciones financieras y de capital se dividen en: pago de intereses, ahorros, tandas, préstamos, herencias, ventas de activos.

Para responder a la pregunta (¿cuál fue la causa de la reducción en la pobreza, la generación personal de ingreso o la redistribución gubernamental del mismo?), hay que centrar la atención en el ingreso corriente y sus componentes.

En 2018 el 67.3% de los ingresos corrientes totales fueron producto del trabajo, en 2024 el 65.6%. En 2018 el 15.3% fueron transferencias, en 2024 el 17.1%. En 2018 el 11.4% fueron por estimación de alquiler de vivienda, en 2024 el 11.6%. En 2018 el 5.9% fueron por rentas de la propiedad, en 2024 el 4.9%.

Entre 2018 y 2024 el porcentaje del ingreso corriente total, producto del trabajo, bajó de 67.3% a 65.6%. Producto de trasferencias subió de 15.3% a 17.1%, transferencias que pueden ser: (i) por jubilaciones, pensiones, indemnizaciones por accidentes de trabajo, despido, retiro voluntario, el 45.25% del total de transferencias; (ii) por beneficios de programas gubernamentales, el 18.12%; (iii) por trasferencias en especie de otros hogares, el 13.13%; (iv) por donativos en dinero de otros hogares o instituciones, el 11.20%; (v) por transferencias en especie de instituciones, el 6.98%; (vi) por ingresos provenientes de otros países, el 4.33%; (vii) por becas del gobierno e instituciones, el 0.99%.

Para responder la pregunta por la causa de la reducción de la pobreza, ¿generación personal de ingreso o redistribución gubernamental del mismo?, hay que centrar la atención en las trasferencias otorgadas por el gobierno, en la redistribución gubernamental del ingreso.

Continuará.