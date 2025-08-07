La reforma al Plan C

¿La presidenta Sheinbaum vuelve a barajar las cartas del Plan C, al crear una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en vez de apoyar directamente la iniciativa de AMLO de febrero de 2024? La propuesta original consistía en eliminar 200 diputados y 64 senadores plurinominales, establecer la elección de los consejeros del INE y reducir a la mitad el financiamiento de los partidos. ¿O, más bien, el Gobierno federal compra tiempo para conseguir apoyo popular a la reforma? Encabezada por Pablo Gómez y conformada por Ernestina Godoy, Pepe Merino, Rosa Icela Rodríguez, Lázaro Cárdenas Batel, Arturo Zaldívar y Jesús Ramírez Cuevas, se nos jura que la Comisión escuchará a todos. Habrá foros y encuestas sobre los temas de financiamiento a partidos, costo de elecciones y legisladores plurinominales.

La oposición denuncia la ausencia de sus representantes, pero la Comisión fue colocada dentro del Poder Ejecutivo para que nada tuvieran que hacer allí diputados, expresidentes del INE y supuestos “transitólogos” (personajes cuyo modus vivendi es, desde hace décadas, pontificar sobre la transición a la democracia). Los veo y los oigo, pero ustedes no mandan.

Los siete integrantes de la Comisión representan perspectivas diversas dentro del morenismo. Pablo Gómez tiene experiencia en reformas electorales y es figura histórica de la izquierda que se benefició de la representación proporcional y la ha defendido. Ernestina Godoy viene de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), donde el adjetivo “democráticos” tiene un sentido diferente al de democracia liberal (el sistema “burgués” basado en pluralismo, autonomía institucional y equilibrios de poder). José Antonio Peña Merino fue por varios años profesor del ITAM, antes no autodefinido como “socialista”. Cárdenas Batel cuenta con perfil propio, pero no deja de ser hijo del ingeniero Cárdenas. Zaldívar y Ramírez son los operadores de la reforma judicial y de la comunicación política.

De nuevo la pregunta: ¿reformar el Plan C o comprar tiempo para legitimarlo? Me inclino por la primera opción. Hoy no hay los votos para la versión original de la iniciativa. La eliminación de plurinominales reduciría la representación de partidos pequeños (PT, PVEM, MC, PRI). Recordemos que Gerardo Fernández Noroña calificó como una “barbaridad” la posible eliminación de los legisladores plurinominales. La Comisión permitirá a Sheinbaum negociar ajustes con el PT y el PVEM, para garantizar su apoyo y lograr una reforma constitucional.

Por otra parte, la propuesta de “optimizar” el presupuesto del INE requiere que Pepe Merino presente opciones muy convincentes de voto electrónico confiable, que abaraten las elecciones. Aunque el Gobierno federal insiste en que respetará la autonomía del instituto electoral, cualquier recorte significativo a su presupuesto activará el grito “¡dictadura!”. La amarga experiencia de la reforma judicial y los acordeones masivos, pagados ilícitamente, no ayudan a que las clases media y alta le den el beneficio de la duda al oficialismo. “La burra no era arisca, los palos la hicieron”.